Я и мои «антиваксы»

Есть у меня один старый и добрый знакомый, которого я знаю еще со студенческих времен и всегда считал его нормально мыслящим человеком. Недавно, когда в социальных сетях я высказал свое положительно-авторитетное мнение о необходимости вакцинации, он вдруг ворвался ко мне в «личку» и, назвав мортусом из похоронного бюро, в категоричной форме потребовал не агитировать людей вакцинироваться. Мол, я совершаю преступление, пудрю людям мозги и заставляю их вводить в свой организм чистый яд, который рано или поздно сведет их в могилу.

На мои робкие возражения, что, мол, кто я такой, чтобы вести за собой народы, он резко меня оборвал и сказал, что, оказывается, есть люди, кто меня читает, слушает и верит, и поэтому я не имею право на агитацию – пропаганду.

Мне говорили, что мой добрый знакомый давно уже мощно пьет, но я не верил. Теперь верю.

Я категорически не понимаю людей, которые называют себя «антиваксерами». «Антиваксер» – это уменьшительно и ласкательно от «антивакцинатора». Но мне больше нравится говорить «антиваксер», потому что тут гораздо меньше «букаф». А можно еще короче – «антиваксы», так я и буду их впредь называть.

Так вот, не понимаю я «антиваксов». Не понимаю, какие у них действенные доводы того, что весь мир сошел с ума и прививается всякой гадостью? Никаких. Интересно то, что подобные сомнения высказывают не только те, кто имеет образование «два класса – три коридора», но и люди, которые что-то читали-соображали, типа моего приятеля, и раньше я с их мнением считался. Сейчас уже не считаюсь, и говорить мне с ними не очень комфортно.

Когда мне становится скучно, я тихонечко, крадучись, под чужой, естественно, личиной захожу на стенки т.н. мишистов и очень радуюсь их смешным стремлениям вернуть во власть своего дорогого Михаила С. Можно целую книгу написать о тех высказываниях и пожеланиях, которые «мишисты» озвучивают в адрес «Грузинской мечты», которая девять лет тому назад сломала им жизнь.

Но теперь стенки «мишистов» уже не так интересны. Намного задорнее посещать стенки «антиваксов». Скажу вам, что тут злобы и лихости не меньше, чем у «мишистов», только тематика, естественно, поглубже и посвежее. Тут уже упоминаются дьявольские силы, всемирное масонство, чипизация и рука Кремля. О руке Кремля говорят те «антиваксы», кто по совместительству является «мишистом».

Мне стало интересно, а антивакцинаторство – это свежее явление или уже было до нас? Копнул я документы, т.е. нырнул в сеть, и оказалось, что ничто не ново под луной. Все это уже было, есть и, скорее всего, будет и в будущем.

Антивакцинаторство, оно же антипрививочное движение, – это общественное движение, оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность вакцинации, в частности – массовой вакцинации. Скептическое отношение к прививкам включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных вакцин, а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями.

Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения.

Отказ от вакцин часто приводит к вспышкам заболеваний и смертям от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцины.

Когда старина Эдвард Дженнер, тот, который в XVIII веке придумал вакцину против оспы, начал свою благородную деятельность, то тогда и возникли первые противники вакцинации. Вначале это были религиозные деятели. Потом к ним присоединились и мирские люди. В начале XIX века появились первые антипрививочные организации, а в 1866 году в Великобритании была основана Национальная лига антивакцинации. Основными аргументами движения в то время были неэффективность и небезопасность вакцинации, ущемление прав человека обязательными прививками. Основу движения составляли сторонники альтернативной медицины: гомеопаты, хиропрактики, травники, шаманы.

Современные антивакцинисты активно используют интернет. Особенно дико буйствуют они в соцсетях; кладется разнообразная информация, основанная на эмоциях и не подтвержденная никакими научными выкладками. Одна моя знакомая, живущая в Молдавии, целый час рассказывала мне о жути, связанной с вакцинацией. Когда я в конце робко попросил ее назвать хотя бы одно научное имя, которое могло бы подтвердить ее страсти, она страшно разозлилась, потому что отвечать ей было нечего. Несмотря на бездоказательность своих сомнений, она отключила со мной связь и, по-моему, вычеркнула меня из списка живых.

Никаких строго-медицинских выкладок насчет вредности вакцинаций не существует в природе. Да их и не может быть, так как история сегодняшней вакцинации насчитывает несколько месяцев, говорить, что будет через два, через пять или через двадцать лет, пока невозможно. Основные аргументы «антиваксов», излагаемые в интернете, практически не отличаются от аргументов их «коллег» конца XIX века.

«Антиваксы» оперируют следующими аргументами: теория заговора фармацевтов, отрицание действия вакцины, во многих случаях и на снижение уровня заболеваемости, акцентирование отрицательных последствий вакцинирования, опять-таки – религиозные мотивы, что, мол, не надо вмешиваться в божественное предначертание, ну и другие конспирологические теории.

Разбирать и анализировать каждый их «аргумент» не имеет смысла. Скажу только, что отрицательные последствия, в принципе, могут наступить и от простого стрептоцида, если у организма есть к стрептоциду отторжение. Ну, это тоже из области банальностей. Я сейчас просто перечислил те сентенции, которые лично слышал от противников вакцинации. Спорить с ними – то же самое, что спорить с «мишистами», смысла никакого нет, ничего не докажешь, а наоборот, можно схлопотать по фейсу. Да и вообще спор – дело неблагодарное. Я давно уже перестал с кем-либо спорить, так как понял: никому ничего не докажешь, даже самому себе.

Единственное – жалко будет, если какой-нибудь слабохарактерный и легковнушаемый человек поведется на бредни «антиваксов», не пойдет и не уколется и тем самым получит шанс испоганить свое здоровье.

В самом начале вакцинации я имел неосторожность в соцсети поспорить с одной вменяемой, на первый взгляд, девушкой на эту тему и был облит такой грязью, что пришлось срочно ее блокировать. Но она создавала новые профили и нападала на меня, обвиняя в сговоре с Антихристом. Мои попытки разъяснить ей, что товарища Антихриста я не знаю и никогда с ним пока не встречался, не принимаются к сведению. Нападки продолжаются.

Честное слово, на фоне такой агрессии «мишисты» кажутся намного безобиднее. На них цыкнешь, и они на время утихают. А вот эти «антиваксы», нееееее… Не дай бог еще партию они создадут и начнут лезть во власть. У нас же все этим кончается – партия, выборы, власть, изгнание, Украина.

P.S. Тут мне недавно доверительно шепнули, что, оказывается, ковид-вакцина губит духовно и физически. Это, мол, тот же самый чип, только жидкий, и он в человеческом организме меняет ДНК и уничтожает божественные коды, после чего человек деградирует. А когда всех нас вакцинируют, то включат 5G Интернет и каждый вакцинированный будет управляем как робот.

А я, неразумный, уже дважды вакцинировался. И что теперь будет?

Ах, мама, маменька, роди меня обратно…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции