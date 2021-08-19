Гиги «потийский»

Гиги Угулава возвращается – политик, ушедший в свое время и из «Единого национального движения», и из «Европейской Грузии», идет на выборы мэра Поти по представлению ЕНД. Почему главная оппозиционная партия предпочла бывшего члена нынешним и насколько велики шансы оппозиции преодолеть «ораторское искусство» премьера Ираклия Гарибашвили?

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава намерен переквалифицироваться в градоначальники приморского Поти. На пост мэра этого города оппозиционный политик будет баллотироваться от объединения «Сила в единстве», лидирующие позиции в котором занимает «Единое национальное движение». Как ожидается, официально Угулава будет выдвинут в качестве кандидата в субботу, 21 августа. ЕНД внезапно решило поддержать своего бывшего товарища по партии, отказавшись от кандидатуры одной из наиболее активных членов «Нацдвижения» Тины Бокучава в его пользу.

Лидер главной оппозиционной партии Ника Мелия, сам намеревающийся бороться за пост столичного градоначальника, считает, что Гиги Угулава будет не только выдвиженцем «Национального движения», но и единым кандидатом от оппозиции:

«Гиги – опытный политик, который многое повидал в политической жизни. Думаю, человек с его энергией и опытом не сможет оставаться безучастным в процессе, где решается судьба государства».

Сам Угулава пока не комментирует информацию, но то, что с «Единым национальным движением» его вновь что-то связывает, стало понятно с конца прошлого месяца, когда на его страничке в социальной сети Facebook начали появляться посты в поддержку Ники Мелия.

Но если в политической альма-матер своего выпускника, видимо, простили за не самый приятный развод, то другие оппозиционеры к выдвижению Угулава относятся осторожно. Противники власти заявляют, что консультаций по этому поводу не проводилось и пока рано говорить об общеоппозиционной поддержке выдвиженца ЕНД.

В «Европейской Грузии» о своем отношении к амбициям Гиги Угулава, не так давно вышедшим из рядов этой партии, не говорят, заверяя, что организация поддержит того, кто будет избран единым кандидатом путем консенсуса. Но реальное отношение к бывшему товарищу по партии наглядно иллюстрирует пост, опубликованный супругой лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия – Тамар Черголеишвили:

«Это отчаянный способ оставаться актуальным. Мне жаль, что этот человек все еще олицетворяет все то, что заставляет нормального, порядочного человека воспринимать политику как беспринципную и грязную работу грязных людей».

Гиги Угулава вместе с Гигой Бокерия, Давидом Бакрадзе и многими другими в 2016 году покинул «Единое национальное движение» из-за серьезных разногласий с бессменным лидером партии Михаилом Саакашвили. Политики создали новую партию «Европейская Грузия». Но в апреле 2021-го Угулава покинул и это политическое движение, заявив о намерении оставаться беспартийным, но вместе с другими оппозиционерами продолжить борьбу «против олигархического режима Иванишвили».

Впрочем, представители режима считают шансы Гиги Угулава стремящимися к нулю. Один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский не видит никаких перспектив для бывшего мэра Тбилиси ни в одном из грузинских муниципалитетов:

«У него действительно нет перспектив. Будь то житель Поти, Гори или Тбилиси, все знают, с кем имеют дело. Он жулик, у которого из выдающегося только голос, которым он может кричать и изображать возмущение. Больше ничего у него нет. Он – обанкротившийся политик, и никакой другой специальности не имеет».

В правящей партии, проводящей активную избирательную кампанию в регионах, уверены: ни один из оппозиционных кандидатов не имеет никаких шансов выиграть выборы. Правда, судя по выступлениям премьер-министра Ираклия Гарибашвили, уже ставшего лицом кампании, стратегия «Грузинской мечты» строится на противопоставлении успехов нынешних властей и неудач предыдущих. Выступая на церемонии представления кандидата в мэры Озургети, Гарибашвили не поскупился на эпитеты:

«"Единое национальное движение" предлагает гражданам дестабилизацию, хаос, революцию и войны. «Грузинская мечта» – развитие, развитие, развитие, мир и стабильность. Мы с нашей командой говорим о реальных планах, сделанных делах и тех конкретных планах, которые мы разработали. Прислушаемся еще раз к тому, что предлагают нам наши оппоненты – «Национальное движение», стиль которого вы прекрасно знаете: это были террор, пытки и угнетение наших граждан и нашего народа. Включая и показушные, фасадные, фрагментарные проекты».

При этом «Грузинская мечта», уверяет Гарибашвили, сделала все, чтобы грузинское государство стало еще сильнее. По его словам, «прагматичная разумная политика властей позволила открыть стране разные рынки, в том числе европейский, китайский и российский».

По мнению политолога Гии Хухашвили, несмотря на некоторую абсурдность речей лидеров «Грузинской мечты», у правящей партии есть серьезное преимущество перед оппозицией, так как та не проявляет практически никакой активности:

«Когда мы говорим о «Мечте», надо сказать, что более серьезной кампании ей просто не нужно, потому что оппозиция вообще ничего не делает. Представители «Мечты», да, несут чушь, но они хотя бы говорят с населением, куда-то ездят… а что делает оппозиция? Они вообще встречаются с людьми? Разговаривают с ними о своих планах? Хорошо, все знают, что у правительства нет нормальной коммуникации с населением, их рейтинг что в Тбилиси, что в регионах очень низкий, но что, у оппозиции с этим дело лучше? Ей что, доверяют? А если они не идут к людям, почему люди должны прийти к ним?»

По мнению эксперта, сейчас единственный шанс оппозиции – сосредоточиться не столько на победе в каких-то конкретных муниципалитетах, сколько на том, чтобы не позволить «Грузинской мечте» набрать больше 43% голосов. Только таким образом, считает Хухашвили, у противников власти появится шанс объявить об утрате «Грузинской мечтой» легитимации. Несмотря на то, что партия власти дала понять, что соглашение Шарля Мишеля больше не имеет силы, тем не менее, в случае если оппозиция сумеет добиться того, чтобы «Мечта» не преодолела установленный ею самой же барьер, у противников власти появится рычаг международного давления на власть. И это единственный шанс оппозиции добиться ухода команды Бидзины Иванишвили.