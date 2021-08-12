Грузинская бедность как символ стабильности

Безработица, рост цен и бедность – главные проблемы, волнующие граждан Грузии, – таковы итоги экономического раздела соцопроса Национально-демократического института США (NDI). По сравнению с прошлогодним опросом значительно выросла доля тех, кто обеспокоен растущей инфляцией.

В целом результаты нынешнего опроса не слишком отличаются от прошлогодних, однако нюансы есть. В прошлом году безработицу назвали главной экономической проблемой 67% опрошенных, в это году – на 8% меньше. Зато 42% назвали инфляцию первостепенной проблемой, а в прошлом году таковых было на 11% меньше. Только проблема бедности постоянна – в районе 20%. Как и в прошлом году, 10% участников опроса главной проблемой назвали пандемию коронавируса.

Опрос выявил рекордно низкий за последние годы рейтинг правительства – лишь 36% респондентов положительно оценили работу кабмина, негативно более половины – 52%.

По словам Николоза Бакрадзе, младшего исследователя консалтинговой компании PMCG, по официальным данным, уровень занятости упал на 3,5%, но это практически не оказало влияния на результаты опроса, так как существующая методология подсчета занятности не отображает реальной картины:

«2020 год подорвал рынок труда по всем направлениям. К сожалению, статистика Грузстата оторвана от реальности, и сейчас, на фоне, казалось бы, резкого оживления экономики, безработица не должна оставаться главенствующей проблемой, но результаты опроса сигнализируют об обратном – новых рабочих мест не появляется».

Материальный достаток населения также в списке главных проблем: только 29% опрошенных признали, что их финансовое положение не ухудшилось в период кризиса, а около 70% считают, что их доходы сократились в той или иной степени.

По мнению доктора экономических наук Ираклия Макалатия, вопреки риторике властей, проблемы безработицы и массовой бедности не решаются по одной причине:

«К сожалению, у нас политика определяет экономику, а не наоборот, и здесь кроется корень проблемы. Приведу наглядный пример: какой бы стабильной экономика ни была, в канун парламентских выборов наблюдается резкое снижение инвестиций из-за рубежа. И так продолжается десятилетиями. Разумеется, потенциальные инвесторы ждут победы определенной силы и лишь потом рискуют инвестировать в страну».

Следует выделить один вопрос исследования – о качестве инфраструктуры и окружающей среды. Оказалось, что дороги волнуют 30% опрошенных, водоснабжение – 22% и загрязнение окружающей среды – 13%. При этом в Тбилиси последнюю проблему главной считают 22% опрошенных.

Опрос по заказу NDI был проведен CRRC-Georgia. Полевые работы проводились с 13 по 23 июля методом телефонного опроса. Опрошено 2013 человек.