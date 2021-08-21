Михаил Саакашвили назвал ковид-политику властей Грузии геноцидом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обрушился с критикой действующих властей страны в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Сегодня, 21 августа, был зафиксирован рекордный уровень смертности – за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 74 человека. Саакашвили уверен, что это – следствие целенаправленной политики грузинских властей.

«Это геноцид народа. Они просто уничтожают народ!», - заявил экс-президент в видеообращении, появившемся на его страничке в соцсети Facebook. По словам Саакашвили, он общался со специалистами, которые сказали ему, что в ближайшие дни число погибших в Грузии за сутки превысит 100 человек.

«Вначале никто не знал, как управлять эпидемией, но в мире все научились это делать. Затем появилась вакцина и все стали прививаться. В Грузии врали, что знают, как управлять ситуацией, и искусственно, по распоряжению Иванишвили, не ввозили в страну вакцину. Лично я нашел вакцину, но правительство ответило отказом. Некоторые другие страны предлагали, но они [власти Грузии] не брали вакцину, пока ее не впихнули американцы. Они искусственно ее не завозили, потому что Иванишвили хочет, чтобы к выборам люди сидели дома, чтобы он смог написать любые цифры», - заявил Саакашвили.

По словам бывшего президента, во всех войнах, взятых вместе, Грузия не теряла столько человек, сколько погибло во время пандемии. Он, при этом, раскритиковал политику властей, напомнив о российских туристах, отмененных в самый неподходящий момент регуляциях и введении экономических ограничений.

«Это не бессилие и неумение, это умышленное уничтожение и убийство собственных граждан», - добавил Михаил Саакашвили.