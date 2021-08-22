Коронавирус в Грузии: 3 803 новых случаев заражения, скончались 48 человек

В Грузии за минувшие сутки выявили 3 803 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 50,9 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 11,3%, за последние две недели – 10,92%, а за последнюю неделю – 10,8%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 514 744.

Более 37% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 425. В Аджарии выявили 589 случаев заражения, в Имерети – 506, в Кахетии – 327, в Самегрело и Земо Сванети – 246, в Шида Картли – 168, в Квемо Картли – 163, в Гурии – 161, в Самцхе-Джавахети – 104, в Мцхета-Мтианети – 69, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.

От ковида умерли еще 48 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 771.

Выздоровели 5 322 человека, их общее число выросло до 448 288.

На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев коронавируса. Из них 7 345 пациентов (более 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 547 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 336 человек. 3 494 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 48 820 лечатся на дому.

В карантинных пространствах размещены 77 человек, в самоизоляции остаются более 57 тысяч.