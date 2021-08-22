Грузия и Украина рассчитывают на укрепление парламентского сотрудничества

Законодательные органы Грузии и Украины готовы еще больше расширить сотрудничество. Об этом было заявлено сегодня, 22 августа, на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

По информации пресс-службы правительства Грузии, стороны обсуждали важные вопросы повестки стратегического партнерства двух стран и успешного сотрудничества в различных сферах. При этом было отмечено, что политический диалог между двумя странами находится на особенно высоком уровне. Стороны положительно оценили уровень сотрудничества Грузии и Украины в рамках международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

«Беседа коснулась успешного сотрудничества законодательных органов Грузии и Украины. Подтверждена была готовность к дальнейшему углублению связей», - отмечено в сообщении.

Гарибашвили назвал встречу продуктивной. По его словам, с Разумковым они говорили, в том числе, и о возможностях формата «Ассоциированного трио».

«Мы договорились, что после подписания меморандума о взаимопонимании Грузией, Украиной и Молдовой, крайне важно и дальше укреплять наше парламентское сотрудничество внутри тройки, а также между тройкой и Европейским парламентом», - написал премьер в своем Twitter.