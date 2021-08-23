Тенгиз Джопуа: «Противоречия между администрацией президента и правительством возникли давно»

В пятницу 20 августа президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание, на котором обсуждались эпидемиологическая обстановка в Абхазии и меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в частности, судьба вышедшего из строя аппарата компьютерной томографии в Гудаутском ковидном госпитале, состояние энергосистемы, борьба с незаконной добычей криптовалюты, ликвидация ущерба, нанесенного стихийными бедствиями.

В ходе совещания и.о. гендиректора РУП «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба доложил, что суточное потребление электричества в республике превышает 5 млн кВт/ч, что на 500 кВт/ч больше положенной нормы. Главная причина – естественное увеличение потребления электроэнергии в связи с пиком туристического сезона.

Весьма нелицеприятный разговор состоялся, когда президент заговорил о своем поручении подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС Ингурского каскада:

«Перепадные станции несколько десятилетий не ремонтировались. Это актив, которым мы не пользуемся… Поступило предложение со стороны компании, оно может устроить, может не устроить, у правительства должно быть свое видение, что с этим добром делать. Если с этой компанией договорились – это одна история. Если не договорились, это не означает, что мы должны сидеть и ничего не делать. Нам необходимо запустить этот механизм».

Теймураз Миквабия доложил:

«По предварительным оценкам, сумма, в которую обходится восстановление, оказывается значительно выше, чем строительство в другом месте. Впоследствии прорабатывался также вопрос о строительстве малых ГЭС на других реках. Естественно, учитывая, что у нас все реки горные, бурные, поток приносит много породы, оказалось, что с выбором реки проблемы. На текущий момент проекта контракта с потенциальным инвестором у Министерства экономики нет.

Аслан Бжания: Меня очень сильно удивляет то, что вы сказали: «Мы не видим целесообразности в восстановлении…». А о том, что у нас дефицит электроэнергии, вы слышали? Вы об этом знаете, да? Каким образом правительство намеревается устранить этот дефицит, если не будут созданы дополнительные генерирующие мощности? Какие подходы здесь, расскажите; может, я чего-то не понимаю?

– Я не готов ответить на этот вопрос.

– Почему вы не готовы ответить на этот вопрос? А кто готов ответить на этот вопрос? Александр Золотинскович, кто готов ответить на этот вопрос?

Александр Анкваб: Я думаю, формулировка, сделанная заместителем министра (неразборчиво)… Соответствующие материалы прорабатываются в Минэкономики и «Черноморэнерго». Они просто не завершены еще.

– Вот что я вам скажу, уважаемые коллеги. В октябре подготовите все для подписания инвестиционного контракта. Если предложение компании «Чистая энергетика» вас не устраивает, если считаете, что можете привлечь инвестора на более выгодных условиях, пожалуйста – находите на более выгодных условиях. Если нет – пойдете по этому пути. Если вы это не сделаете, я с вами работать не собираюсь. И не буду. Ясно все?»

Докладывая о борьбе с COVID-19, министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что по статистике последних дней имеется незначительный спад заболеваемости. Предпринимаются меры для возобновления производства кислорода в Абхазии на базе СФТИ. По поручению президента Министерство здравоохранения несколько дней назад связалось с представителями ООО «Форсайт Медикал» – фирмы, где движением бизнес-сообщества Абхазии «Мы – Вместе!» был куплен компьютерный томограф, работавший затем в Гудауте. По итогам переговоров компания прислала Минздраву коммерческое предложение, где говорится, что она в кротчайшие сроки готова восстановить работоспособность компьютерного томографа и принять его на годовое техническое обслуживание с гарантийным обязательством. Замена испорченных деталей (высоковольтной части и рентгеновского излучателя) обойдется в 3 млн 600 тысяч рублей, а годовое техобслуживание с подключением модуля удаленного доступа – в 800 тысяч рублей. Если у нас, сказал министр, будут проводиться дополнительные исследования, которые приведут к перегрузке частей аппарата, они дистанционно смогут контролировать эти процессы, чтобы томограф не дал сбой.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что подтверждает свою позицию о необходимости приобретения нового аппарата компьютерной томографии. При этом он отметил, что на заседании координационного штаба не высказывал претензий в адрес абхазских предпринимателей, оплативших приобретение аппарата:

«Ведь речь не идет о наших меценатах. Их никто не обижал, никто не оскорблял. Речь идет о том, что не бывает рабочего компьютера за 14 миллионов рублей, который не будет выходить из строя. Об этом вел речь Анкваб Александр Золотинскович. И чтобы выполнять гарантийные работы, фирма должна быть лицензированной производителем того или иного оборудования. Я не хочу углубляться в такие вопросы, но объективные данные говорят совершенно о другом. Этот компьютер выработал давно свой ресурс, и когда будут производиться последующие замены, этот компьютер через какое-то время снова будет выходить из строя. Цена на рынке компьютерных томографов разная, в зависимости от среза – от 30 до 60 и более миллионов рублей. Мы томограф купили в 2010 году в Республиканскую больницу. Он исправно проработал 10 лет. Но после 10 лет начинаются проблемы, это закономерно. И дело не в энергетиках. Абхазские энергетики выполнили все условия, которые ставила фирма, и до, и после. Если они говорили, что нужно заменить кабель, сделать его большего сечения, абхазские энергетики делали его в три раза мощнее. И ни в одном случае не перегорал источник бесперебойного питания. Значит, дело в самом компьютере. Если кто-то посчитал это за неуважение к тем, кто его купил, это не так. Я говорил о другом: продавцы подвели покупателя. Что, этого не происходило никогда, или не происходит, или не будет происходить? В данной истории я остаюсь при мнении, что надо купить новый томограф туда, в Гудаутский госпиталь».

По мнению руководителя администрации президента Алхаса Квициниа, можно понять реакцию предпринимателей на слова главы правительства на заседании координационного штаба:

«Надо было сказать, что у фирмы не было сертификата – фирма чем занимается. А тем людям, которые его привезли, большое человеческое спасибо. Вот тогда все прекрасно всё поняли. А сейчас так получается, что мы, государство, неблагодарны этим людям, которые все это время нам помогали».

Президент Аслан Бжания выразил благодарность благотворителям за помощь в сложный период. Он поручил Министерству здравоохранения в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска работы томографа. При этом добавил, что государство будет изыскивать средства и на приобретение нового аппарата компьютерной томографии, поскольку в таком оборудовании нуждаются и другие медучреждения страны.

В абхазском обществе не могли не обратить внимание, и это нашло отражение в соцсетях, на проявившиеся на этом совещании определенные расхождения во мнениях и противоречия между президентом с его администрацией и правительством. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось за комментарием к абхазскому общественному деятелю и блогеру Тенгизу Джопуа, и он сказал, что эти противоречия – никакая не новость, и они были изначально:

«Без противоречий быть не может. А сейчас еще выборы надвигаются. И основные противоречия связаны с кандидатурами в депутаты парламента. Я думаю, что у группы Анкваба и Анкваба самого есть собственный список кандидатов, у администрации президента и партии «Амцахара» – свой список. Идет согласование, и, вполне возможно, есть разногласия. В принципе, сложные отношения между правительством и администрацией президента были всегда, с самого начала их работы. Совсем до откровенного конфликта дело не доходило, но…»

Что касается его мнения относительно гудаутского КТ, Джопуа сказал:

«Мне кажется, что сейчас наши финансовые возможности не такие, чтобы можно было позволить себе купить новый томограф. Надо отремонтировать то, что имеем. Но в будущем то, что нам необходимо еще несколько КТ для наших больниц, – это однозначно. В текущей ситуации, когда такая эпидемиологическая ситуация в стране, пенсии выплачиваются с опозданием, наверное, нет денег на покупку такого оборудования. Но вообще мне сложно говорить на эту тему, поскольку я не разбираюсь в этом вопросе и не могу судить, в каком действительно состоянии данный аппарат».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия