Народный защитник Грузии предлагает обсудить вопрос переноса местных выборов

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) предупредило, что не согласится на продление срока вывода из страны американских и других иностранных войск сверх ранее объявленной крайней даты, то есть 31-го августа.

В Вашингтоне ранее, комментируя ситуацию с выводом сил НАТО, заявили, что хаотичная эвакуация тысяч людей, бегущих из Афганистана, может потребовать присутствия западных войск в стране и после установленного дедлайна.

23 августа в результате перестрелки в аэропорту Кабула между неизвестными вооруженными людьми, американскими и германскими военными и афганскими охранниками был убит афганец. Кто именно этот человек, не ясно. Трое местных ранены. Представители НАТО позднее сообщили, что ситуацию удалось взять под контроль.

Афганистан через столичный аэропорт покидают десятки тысяч людей, помимо вывозимых из страны сотрудников иностранных дипмиссий. Многие афганцы боятся мести исламистов за сотрудничество с западными правительствами. Талибы разместили вблизи аэропорта свои силы. Они утверждают, что пытаются помочь обеспечить соблюдение порядка.

За несколько дней хаоса, начиная с 15 августа, когда талибы заняли Кабул, в городском аэропорту погибли более 20 человек, в основном в результате стрельбы и давки. Президент США Джо Байден, говоря о кризисе и обстоятельствах, которыми сопровождается эвакуация людей, сказал, что его советники по безопасности обсуждают возможность оставить американских военных в Афганистане дольше, чем до конца августа.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, на экстренной встрече лидеров «Группы семи» 24 августа попросит Байдена продлить период эвакуации. А МИД Франции уже согласился с тем, что для завершения вывоза людей из Кабула необходимо больше времени.

Представитель талибов Сохаил Шахин в интервью Sky News в понедельник подчеркнул, что дальнейшее присутствие иностранных солдат в Афганистане «создаст атмосферу недоверия» и «спровоцирует реакцию». «Это красная черта. Президент Байден анонсировал, что до 31 августа будут выведены все военные силы. То есть, если они продлят срок, это будет означать, что они продлят оккупацию», - сказал Шахин. Какие возможные последствия могут ожидать западных союзников, Сохаил Шахин не уточнил.

По информации Белого дома, с 14 августа США эвакуировали или помогли выехать из Афганистана примерно 37 тысячам человек.

Безопасность кабульского аэропорта обеспечивают тысячи американских, британских солдат и военных из других западных стран-союзниц. Они стремятся, в том числе, не допустить новых случаев несанкционированного прохода людей на летное поле и обеспечить спокойный прием и отправку военных и гражданских самолетов, задействованных в процессе эвакуации.

В то время как талибы пытаются закрепить власть и контроль над Афганистаном и Кабулом, на севере страны вызов им бросили остатки афганской армии и местные формирования в провинции Панджшер. Противники исламистского движения в регионе, который давно известен как оплот антиталибских сил, объединились в Национальный фронт сопротивления. Талибы утверждают, что им удалось вернуть под свой контроль три района в провинции Баглан, которая граничит с Панджшером. Но местные источники сообщили Радио Свободный Афганистан, что боестолкновения продолжаются в двух из этих районов, которые бойцы сопротивления ранее объявили свободными от талибов.