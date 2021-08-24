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Народный защитник Грузии предлагает обсудить вопрос переноса местных выборов
Народный защитник Грузии Нино Ломджария предлагает политическим партиям перенести намеченные на 2 октября местные выборы с учетом того, что в Грузии сложилась очень сложная эпидемиологическая ситуация.
«Сегодня, когда у нас 60-70 погибших в день и мы должны ожидать введения более строгих регуляций, почему такую возможность никто не обсуждает?! У меня та же претензия к оппозиции — почему никто не обсуждает, можно ли проводить выборы в такой ситуации? Что может произойти в стране еще более чрезвычайное и трагичное, чем то, что происходит сейчас?», - сказала Ломджария в эфире телекомпании «Пирвели», передает "Грузия-Online".
Народный защитник указала на то, что в стране может быть объявлено чрезвычайное положение и напомнила, что в прошлом году после проведения выборов в парламент эпидситуации также ухудшилась.
Омбудсмен также считает, что власти во время управления эпидемией в Грузии основываются не на научных подходах, а на политической целесообразности, «что несет угрозу здоровью и праву граждан на жизнь».
Другие новости дня
Шарль Мишель и Ираклий Гарибашвили обменялись твитами
Пришло время правительству Грузии продемонстрировать свою приверженность договоренностям с ЕС, написал президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в своем Twitter.
Он сопроводил твит фотографией со вчерашней встречи с Ираклием Гарибашвили, которая состоялась в Киеве в неформальной обстановке.
«Я подчеркнул в разговоре с премьер-министром Гарибашвили, что реформы теперь необходимы как никогда. Приближается крайний срок выделения макрофинансовой помощи, и пришло время для правительства Грузии продемонстрировать свою приверженность соглашениям и, в частности, программе реформ», – написал Мишель.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также в «Твиттере» написал:
«Я еще раз заверил президента Европейского совета в том, что Грузия по-прежнему привержена повестке дня реформ, прописанных в соглашении от 19 апреля. Значительная часть этих реформ уже задействована, и мы готовы работать над оставшимися важными реформами».
Вместе с тем, "Грузинская мечта" не рассматривает вчерашнюю встречу Гарибашвили с Мишелем как возврат к соглашению от 19 апреля. Об этом сегодня заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
«Встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля не означает, что соглашение от 19 апреля остается в силе. На встрече обсуждались вопросы, которые были озвучены для медиа. Говорили о реформах, предусмотренных в повестке дня, которую мы согласовываем с учетом повестки дня ассоцииации с Евросоюзом. Возврат к соглашению не рассматривается», — сказал Сарджвеладзе.
Число полученных гражданами Грузии доз прививок от COVID-19 превысило миллион
По данным на 24 августа, количество сделанных прививок в Грузии в общей сложности составило 1 010 096.
По информации Национального центра контроля заболеваний, первой дозой вакцинированы 703 945 человек, что составляет 24.6% взрослого населения страны. Полностью вакцинированы 306 151 человек - 10.7% взрослого населения.
Вчера в Грузии было привито 30 067 человек.
Замглавы МИД Украины заявил об угоне украинского самолета в Кабуле
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил об угоне самолета, который прибыл в Кабул для эвакуации украинских граждан. По его словам, транспорт захватили неизвестные люди и улетели в Иран. Об этом Енин сообщил в интервью "Общественному радио".
"У нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", – рассказал замглавы МИД Украины.
По словам Енина, неизвестные были вооружены. Больше деталей он не сообщил, но отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой "работала в режиме краш-теста".
Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Афганцы и иностранцы, которые не хотят жить под властью талибов, массово бегут из страны по земле и пытаются улететь за границу. Тысячи людей в аэропорту Кабула штурмовали самолеты, в том числе военные, которые прибыли для эвакуации персонала зарубежных диппредставительств.
Около 70 стран мира и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.
За минувшие сутки в Грузии от коронавируса умерли 60 пациентов
Второй день подряд суточная смертность от COVID-19 в Грузии составила 60 человек. Информацию об этом публикует Национальный центр по контролю заболеваний.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии с начала пандемии составляет 6 891 человек. Максимальный показатель суточной смертности был зафиксирован в минувшую субботу – умерли 74 пациента.
За минувшие сутки в стране было выявлено 5 924 новых случая коронавируса, выздоровели 4 777 человек.
В настоящее время в Грузии 57 840 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 410 человек, тяжелых пациентов – 1 568, на аппаратах искусственного дыхания 376 граждан.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа было проведено 47 288 тестов, 35 185 на антигены и 12 103 – методом PCR. По состоянию на 23 августа, дневной показатель положительности составляет 12.53%, за последние 14 дней – 10.93%, а за 7 дней – 10.72%.
Саломе Зурабишвили поздравила граждан Грузии с Днем Конституции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет граждан страны с Днем Конституции. Текст поздравления опубликован на сайте президента.
По словам главы государства, каждый член общества должен добросовестно и твердо служить целям и принципам Конституции.
«Поздравляю с Днем Конституции! В этот день, 24 августа 1995 года парламент Грузии принял главный закон страны — Конституцию Грузии, в основу которой положены историко-правовое наследие Конституции Грузии 1921 года и традиции многовековой государственности грузинской нации.
Конституция как документ национального согласия, единства и развития является не только высшим законом страны или просто сводом норм, но и объединяющим документом граждан нашей страны.
Мы, каждый член общества и все вместе, должны добросовестно и твердо отстаивать и служить его целям и принципам.
В этом году исполняется 100 лет первой Конституции нашей страны, которая даже сегодня своими ценностями признана одной из прогрессивных конституций и выделяется даже среди основных законов современности», — написала Саломе Зурабишвили.
Пять человек задержаны в результате спецоперации в Панкисском ущелье
Минувшей ночью пять человек были задержаны в ходе спецоперации в двух селах Панкисского ущелья. Трое были задержаны в селе Корети, двое — в селе Дуиси.
По словам членов семей задержанных, дома не обыскивали, забирали лишь мобильные телефоны задержанных.
По предварительной информации, расследование ведется по статье 327 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации, создание или руководство террористической организацией.
В СГБ подтвердили факт проведения спецоперации и заявили, что официальная информация будет обнародована позже, сообщает Первый канал.
Компания «Тбилсервис групп» подписала договор с бастующими сотрудниками службы уборки
Переговоры между сотрудниками и администрацией компании по уборке столицы «Тбилсервис групп» завершились подписанием соглашения, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Документ подписали глава компании Ромео Микаутадзе и руководитель профсоюза работников обслуживания, коммунальной и банковской сферы Акакий Гвалия.
«Несколько недель консультаций между профсоюзами и «Тбилсервис групп» закончились, и мы достигли договоренности по всем пунктам, поставленным забастовщиками», - сказал Микаутадзе.
Забастовка сотрудников компании началась 6 августа. Они выдвинули семь требований, среди которых было увеличение зарплат в два раза и обновление техники. Уже на второй день стало известно, что руководство «Тбилсервис групп» согласилось выполнить шесть требований, после чего забастовка прекратилась.
Компания обещает повысить зарплаты своим сотрудникам с 1 января 2022 года. Также с сентября будет пополняться запас специальных униформ. Кроме того, подписанное между сторонами соглашение затрагивает и средства, необходимые для страхового пакета, обучения, повышения квалификации работников, а также проведения различных культурных мероприятий.
Коронавирус в Абхазии: 137 новых случаев, 5 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 448 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 137 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 116 пациентов. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 39 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались четыре пациента: двое мужчин - 86 и 74 лет , а также две женщины - 78 и 69 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 43, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 47 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 75 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24 447 человек. Зарегистрировано 365 летальных случаев. Выздоровели 20 045 человек.
На пост мэра Тбилиси партия «Лело» выдвинула Анну Бибилашвили
Оппозиционная партия «Лело за Грузию» представила Анну Бибилашвили в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси, сообщает «Новости-Грузия».
Анна Бибилашвили - урбанист и архитектор, обладает особым видением развития столицы и готова по-новому воспринять проблемы города, заявил на презентации лидер партии Мамука Хазарадзе.
Первым номером партийного списка «Лело» для голосования по пропорциональной системе стал депутата парламента Бадри Джапаридзе.
«Я хочу призвать всех поддержать «Лело», поддержать любую оппозиционную партию, потому что сегодня у нас общая цель - борьба с голодом, нищетой, безработицей и, самое главное, с нигилизмом», - сказал Хазарадзе.
Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов.
Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра
Власти Польши приняли решение соорудить на границе с Беларусью заграждение высотой 2,5 метра. Об этом сообщил в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак. Также, по его словам, будет увеличено число военнослужащих, направленных на границу в помощь пограничникам.
Эти шаги - реакция Варшавы на резкое увеличение в последние недели числа мигрантов, как правило граждан Ирака и других стран Ближнего Востока и Азии, которые пытаются перейти границу Беларуси с Польшей с целью попросить убежища в Европейском союзе. Варшава и ее партнеры по ЕС обвиняют официальный Минск в том, что они потворствуют нелегальной миграции или прямо ее организуют, чтобы создать проблемы своим соседям, критикующим режим Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве, которая еще раньше столкнулась с резким увеличением числа мигрантов.
По данным погранслужбы Польши, в 2020 году на границе были задержаны 122 нелегальных мигранта, а с начала 2021 года - уже почти 800. В Литве эти цифры еще больше. Протяженность границы Польши и Беларуси - около 400 километров, частично она проходит по широкой реке Западный Буг. Мигранты, как правило, пытаются перейти границу в северной ее части.
Владимир Зеленский наградил Ираклия Гарибашвили Орденом первой степени
Украинский президент Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Орденом первой степени «За заслуги».
Аналогичные награды были переданы президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису, президентам Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Словакии и Молдовы, а также премьер-министрам Румынии, Словакии и Хорватии.
Напомним, грузинская делегация отправилась в Украину 21 августа. Сегодня Ираклий Гарибашвили принимал участие на саммите «Крымская платформа», где помимо него были представлены делегаты еще 45 стран, сообщает SOVA.
В Киеве состоялась неформальная встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля
В украинской столице состоялась неформальная встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Информацию об этом в Facebook распространила глава департамента стратегических коммуникаций администрации правительства Грузии Нино Гиоргобиани.
Как пишет Гиоргобиани, Ираклий Гарибашвили и Шарль Мишель встретились в Киеве в рамках саммита «Крымской платформы».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в саммите «Крымской платформы», где выступил с речью. К участникам саммита обратился также президент Европейского совета Шарль Мишель.
В саммите приняли участие лидеры более 40 государств.
В США окончательно одобрена вакцина Pfizer от COVID-19
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в полном объеме одобрило использование для людей старше 16 лет вакцины от COVID-19, разработанной американской корпорацией Pfizer и германской BioNTech.
Этот препарат уже активно используется в США и многих других странах мира для вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако он был одобрен в США лишь для экстренного использования, что накладывало ряд ограничений. Как отмечается в заявлении ведомства, сегодняшнее одобрение вакцины может послужить для тех людей, которые до сих пор относились к ней с недоверием, дополнительным подтверждением ее надежности и безопасности.
Pfizer первой из всех вакцин получила одобрение для экстренного использования в США – еще в декабре прошлого года. С тех пор в США было сделано более 200 миллионов прививок этой вакцины. Для экстренного использования в США одобрены еще две вакцины – Moderna и Johnson&Johnson, общее число сделанных в стране прививок превысило 350 миллионов.
Несмотря на то что в Соединенных Штатах привито уже больше половины населения, в последние недели в стране вновь отмечается рост числа инфицированных коронавирусом. Его связывают с распространением штамма «дельта». Отмечаются и случаи инфицирования привитых, однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вакцинация существенно снижает риски тяжелого течения заболевания и смерти.
В России одобрены четыре вакцины отечественного производства и ни одна из зарубежных, включая Pfizer.
Прокуратура РФ признала нежелательными четыре религиозные организации
Генеральная прокуратура России признала деятельности четырех зарубежных религиозных организаций нежелательной на территории страны.
- Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвия),
- Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» (Латвия),
- Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение»,
- Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение» (Украина).
Поводом для признания организаций нежелательными стало то, что они, по мнению прокуратуры, представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Нежелательные организации должны прекратить свою деятельность в стране, в противном случае их членам грозит административная и уголовная ответственность.
«Новое поколение» - международное апостольское движение протестантских церквей. Оно насчитывает более 400 церквей в СНГ, Европе и США. «Движение «Новое поколение» имеет единую стратегию и цель - утвердить законы и принципы, записанные в Библии, во всех сферах жизни - в СМИ, культуре, политике, образовании, бизнесе и тому подобное», - сообщается на сайте организации. Церковь основал пастор Алексей Ледяев, раньше он руководил пятидесятнической церковью, однако после раскола был отстранен от пасторского служения «за отступление от стандартных религиозных правил».
Впервые церковь была зарегистрирована на Украине городе Марганец Днепропетровской области в 1990 годы. 31 октября 2006 в стране было зарегистрировано Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое поколение». Его возглавил Андрей Тищенко. Под его опекой находится около 400 поместных церквей, 110 из них - на территории России.
- Летом 2021 года Госдума ужесточила уголовную ответственность за участие и руководство нежелательной неправительственной организацией. За участие в работе таких организаций для лиц, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогичное деяние либо имеют судимость за совершение такого преступления, предусмотрен штраф либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. Также возможно наказание в виде обязательных либо принудительных работ.
- Религиозная организация Свидетели Иеговы ранее была признана в России экстремистской и запрещена, десятки ее последователей осуждены - в том числе к реальным срокам заключения.
Талибы предупредили, что не согласятся на продление сроков вывода сил НАТО
Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) предупредило, что не согласится на продление срока вывода из страны американских и других иностранных войск сверх ранее объявленной крайней даты, то есть 31-го августа.
В Вашингтоне ранее, комментируя ситуацию с выводом сил НАТО, заявили, что хаотичная эвакуация тысяч людей, бегущих из Афганистана, может потребовать присутствия западных войск в стране и после установленного дедлайна.
23 августа в результате перестрелки в аэропорту Кабула между неизвестными вооруженными людьми, американскими и германскими военными и афганскими охранниками был убит афганец. Кто именно этот человек, не ясно. Трое местных ранены. Представители НАТО позднее сообщили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Афганистан через столичный аэропорт покидают десятки тысяч людей, помимо вывозимых из страны сотрудников иностранных дипмиссий. Многие афганцы боятся мести исламистов за сотрудничество с западными правительствами. Талибы разместили вблизи аэропорта свои силы. Они утверждают, что пытаются помочь обеспечить соблюдение порядка.
За несколько дней хаоса, начиная с 15 августа, когда талибы заняли Кабул, в городском аэропорту погибли более 20 человек, в основном в результате стрельбы и давки. Президент США Джо Байден, говоря о кризисе и обстоятельствах, которыми сопровождается эвакуация людей, сказал, что его советники по безопасности обсуждают возможность оставить американских военных в Афганистане дольше, чем до конца августа.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, на экстренной встрече лидеров «Группы семи» 24 августа попросит Байдена продлить период эвакуации. А МИД Франции уже согласился с тем, что для завершения вывоза людей из Кабула необходимо больше времени.
Представитель талибов Сохаил Шахин в интервью Sky News в понедельник подчеркнул, что дальнейшее присутствие иностранных солдат в Афганистане «создаст атмосферу недоверия» и «спровоцирует реакцию». «Это красная черта. Президент Байден анонсировал, что до 31 августа будут выведены все военные силы. То есть, если они продлят срок, это будет означать, что они продлят оккупацию», - сказал Шахин. Какие возможные последствия могут ожидать западных союзников, Сохаил Шахин не уточнил.
По информации Белого дома, с 14 августа США эвакуировали или помогли выехать из Афганистана примерно 37 тысячам человек.
Безопасность кабульского аэропорта обеспечивают тысячи американских, британских солдат и военных из других западных стран-союзниц. Они стремятся, в том числе, не допустить новых случаев несанкционированного прохода людей на летное поле и обеспечить спокойный прием и отправку военных и гражданских самолетов, задействованных в процессе эвакуации.
В то время как талибы пытаются закрепить власть и контроль над Афганистаном и Кабулом, на севере страны вызов им бросили остатки афганской армии и местные формирования в провинции Панджшер. Противники исламистского движения в регионе, который давно известен как оплот антиталибских сил, объединились в Национальный фронт сопротивления. Талибы утверждают, что им удалось вернуть под свой контроль три района в провинции Баглан, которая граничит с Панджшером. Но местные источники сообщили Радио Свободный Афганистан, что боестолкновения продолжаются в двух из этих районов, которые бойцы сопротивления ранее объявили свободными от талибов.
Паата Имнадзе: Локдауна не будет, но введут ограничения
В Грузии не планируется объявление локдауна, но рассматривается вопрос введения дополнительных ограничений, которые не скажутся губительно на экономике страны. Об этом журналистам сегодня, 23 августа, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
Комментируя сложное эпидположение в стране и возросшую смертность, специалист сказал, что «из каждой тысячи человек, которые заболеют коронавирусом, умрут 10-13 человек».
Вирусолог сегодня побывал в регионе Кахетии и заявил, что там ожидается осложнение эпидположения, так как процент вакцинации в регионе низкий, между тем грядет сезон сбора винограда и сопровождающих его застолий и свадеб.
«Я прошу кахетинцев проявить характерную для них степенность и благоразумие, перенести большие застолья, свадьбы и поминки. Сейчас не время для этого. Пусть хорошо проведут ртвели, и потом, может быть, положение у нас будет получше», - отметил Имнадзе.
Эпидемиологи говорят о сравнительной стабилизации положения в Тбилиси и Аджарии, однако ждут возрастающей волны коронавируса в регионах из-за низких темпов вакцинации.
Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая по негативным показателям уже превысила все предыдущие эпидкризисы. За последние сутки было выявлено 2 354 новых случаев инфекции, скончались 60 человек. За 22 дня августа в Грузии от коронавируса скончались почти 1 000 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Предвыборные выплаты Путина составят полтриллиона рублей
Выплаты военнослужащим и пенсионерам, анонсированные президентом Владимиром Путиным, обойдутся бюджету более чем в 500 миллиардов рублей (примерно 675 миллионов долларов США). Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета. По словам Макарова, направить их на поддержку граждан стало возможно, так как экономика страны практически восстановилась после кризиса.
22 августа Путин на предвыборном съезде партии "Единая Россия" предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – в среднем по 15 тысяч рублей. По словам Путина, выплаты пенсионерам партия должна "проработать" после того, как сформирует фракцию в следующем созыве Госдумы. Президент не состоит в партии, но участвует в её предвыборных мероприятиях.
В начале июля Путин подписал указ о выплатах пособий семьям с детьми. На одного ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет было предложено выделить 10 тысяч рублей. Выделение этих денег он проанонсировал в ходе прямой линии в июне. На следующий год это пособие не запланировано.
Выборы в Госдуму в России запланированы на середину сентября. В восьмой созыв нижней палаты российского парламента будут избраны 450 депутатов, срок действия их полномочий – пять лет.
В Одессе обнаружили массовое захоронение жертв НКВД
В Одессе на бывшем специальном объекте "Татарка" обнаружили массовое захоронение жертв НКВД, оно включает 29 могильников. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в фейсбуке.
"На сегодняшний момент после изучения северо-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД "Татарка" на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе найдено по меньшей мере 29 могильников – отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы, жертвы коммунистического террора", – говорится в сообщении.
Место указал одесский историк Александр Бабич, который нашел в румынских архивах материалы о массовых расстрелах и захоронениях НКВД возле Одессы в 1930-х годах.
На странице Украинского института национальной памяти также сообщили, что ранее на этом же месте были обнаружены расстрельные ямы. Они располагались с интервалом в 1 метр, а кости погибших в них лежали в несколько слоев. Сообщается, что трупы расстрелянных присыпали землей на 20-30 см, а сверху насыпали мусор. Потом эту свалку ровняли, чтобы скрыть места массового убийства.
Согласно данным архивных документов, могильники могут находиться и на территории воинской части, которая граничит с полигоном.
В настоящее время могильники локализуются, количество жертв репрессий пока не подсчитано, но, как утверждают историки, этот объект является одним из крупнейших в Украине. Кроме того, эксперты считают, что настоящая территория данного массового захоронения намного больше ныне установленных границ.
CNN: в аэропорт Кабула решили пускать только граждан США и НАТО
Вашингтон изменил правила входа в кабульский аэропорт, который остается последним шансом покинуть захваченный "Талибаном" (движение запрещено во многих странах) Афганистан. Теперь на территорию аэропорта будут пускать только граждан США, стран НАТО и держателей грин-карт (подтверждает наличие вида на жительство в США у человека, не являющегося гражданином страны). Об этом сообщает CNN.
Как уточнил собеседник телеканала, афганцев, которые подали заявки на участие в программе США по специальной иммиграционной визе (SIV) – она рассчитана на тех, кто работал на правительственные силы и агентства США, – также не пропустят в аэропорт Кабула.
По словам источника, проверять документы на входе помогают талибы. Граждане США, стран НАТО могут провести с собой только ближайших родственников – супругов или детей.
Сообщается, что в аэропорту остаются 20 тысяч человек, которые хотят покинуть Афганистан. Среди них много мужчин-афганцев призывного возраста без документов.
Ранее сегодня сообщалось о перестрелке, которая произошла в районе аэропорта Кабула между афганскими силами безопасности и неизвестными. В результате погиб один из сотрудников сил безопасности Афганистана, еще три человека получили ранения.
В перестрелке участвовали также американские и немецкие военнослужащие. Они не пострадали. Причина стрельбы и ее инициаторы пока не уточняются.
Боевики группировки "Талибан" (запрещенной в России и других странах) 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Афганцы, которые не хотят жить под властью талибов, массово бегут из страны по земле и пытаются улететь за границу. Тысячи людей в аэропорту Кабула штурмовали самолеты, в том числе военные, которые прибыли для эвакуации персонала зарубежных диппредставительств.
Около 70 стран мира и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.
Гарибашвили: неурегулированные конфликты подрывают европейскую и евроатлантическую безопасность
«Хочу поблагодарить президента Владимира Зеленского за организацию этого мероприятия в условиях глобальной пандемии. Создание «Крымской платформы» дает возможность поговорить об ужасных вещах, совершенных против нашего народа оккупационными силами», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на саммите «Крымской платформы».
По словам Гарибашвили, неурегулированные конфликты создают мрачную картину для стран региона и подрывают всю европейскую и евроатлантическую безопасность.
«13 лет назад Российская Федерация совершила широкомасштабное военное нападение на Грузию, в результате чего были убиты сотни мирных жителей и военнослужащих, сожжены и разрушены десятки грузинских сел, что спровоцировало новую волну этнических чисток и изгнание из своих домов сотен тысяч этнических грузин. В результате Россия оккупировала два неотделимых региона Грузии. Этот шаг потряс всю европейскую безопасность и международный порядок, основанный на законах. Позже, в 2014 году, Украину постигла та же участь. Мы стали свидетелями сознательной политики России по срыву мирных процессов, дестабилизации безопасности на местах и усугублению бремени людей, пострадавших от конфликта. Все это происходит при нивелировании международных обязательств, в частности соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутого сторонами при посредничестве ЕС.
Неразрешенные конфликты создают мрачную картину для стран региона и подрывают всю европейскую и евроатлантическую безопасность. Совместными усилиями с нашими партнерами мы должны занять более решительную позицию против незаконной оккупации и «ползучей аннексии», — заявил Гарибашвили, передает Первый канал.
По словам Гарибашвили, без урегулирования конфликтов в регионе, Западу неизбежно придется иметь дело с растущими источниками дестабилизации.
«Несмотря на существующие риски в сфере безопасности, Грузия и Украина продолжают свои устремления по интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Грузия привержена мирному урегулированию конфликта. Мы намерены разработать более широкое и активное видение мирного урегулирования конфликта. Мы взяли на себя ответственность за это перед нашим народом и твердо следуем по этому пути. В то же время мы движемся к однозначной консолидации демократических реформ с устойчивым экономическим развитием, с европейскими и евроатлантическими устремлениями. Мы надеемся, что «Крымская платформа» станет важной платформой, которую будут поддерживать наши международные партнеры, и окажет долгосрочное влияние на вызовы, стоящие перед Черноморским регионом», — заявил Гарибашвили.
В Грузии зафиксирован случай смерти дважды вакцинированного человека
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что в Грузии зафиксирован случай смерти дважды вакцинированного человека.
«Такой случай действительно зафиксирован, это очень прискорбный факт, хотя подобные единичные случаи были зафиксированы в мире, как на сегодняшний день и в Грузии, это не должно быть поводом для паники, поскольку это всего 0,001%. Вакцина в целом защищает нас от смертельных случаев. У таких пациентов развились несовместимые для жизни повреждения, вызванные их хроническими заболеваниями, и в этом случае усилия врачей оказались безрезультатными», — заявила Тикарадзе.
По ее словам, на этой неделе Координационный совет обсудит вакцинацию третьей дозой вакцины.
«Решение о «бустерной» дозе (прививка третьей дозой вакцины) на данном этапе принято только для определенной группы. На этой неделе мы обсудим внесение этого изменения и в протокол Грузии. Использование третьих доз в массовом порядке пока не обсуждается», — заявила министр, передает Первый канал.
В Южной Осетии 41 новый случай инфицирования коронавирусом, одна пациентка скончалась
В Южной Осетии от последствий коронавируса за сутки скончалась одна пациентка, сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По ее словам, в инфекционном корпусе медцентра республики проходят лечение 49 пациентов с коронавирусной инфекцией.
«В палате интенсивной терапии находятся три человека. За прошедшие сутки в медцентр госпитализирован один пациент, выписаны двое», - сказала Джиоева.
В свою очередь, Югосетпотребнадзор сообщает данные по заболеванию коронавирусом, зафиксированные за пятницу.
Как сообщила агентству "Рес" в понедельник глава ведомства Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 284 проб 41 показала положительный результат. "Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 677 человек, 48 человек сняты с учета", - сказала Кочиева.
По ее словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 4751 человек, 4074 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 31767 исследований на коронавирусную инфекцию.
В тбилисской клинике Цицишвили лечатся 90 детей с COVID-19, 25 из них помещены в реанимацию
В тбилисской клинике Цицишвили лечатся 90 детей, инфицированных коронавирусом, в особо тяжелом состоянии находится 22-дневный младенец.
«В клинике лечатся 90 детей, инфицированных коронавирусом, в реанимации находятся 25 пациентов. Из них один - особенно тяжелый, 22-дневный пациент находится на управляемом дыхании», - сообщила «ИнтерпрессНьюс» медицинский директор Новой детской клиники Цицишвили Майя Чхаидзе.
Представители сферы здравоохранения говорят, что штамм «Дельта», циркулирующий в настоящее время в Грузии, меняет представления о коронавирусе. Если ранее высокая летальность от COVID-19 по большей части наблюдалась среди возрастных пациентов и больных хроническими заболеваниями, то теперь жертвами вируса становятся в том числе молодые и здоровые люди.
В российском полевом госпитале в Абхазии находятся 42 пациента с COVID-19
Медики Южного военного округа (ЮВО) России пятый день в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуми.
Как сообщает "Апсныпресс", в настоящее время в госпитале на лечении находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов самопровозглашенной республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Также медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение трех дней было обработано более 100 анализов, все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение сорока минут.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.
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