За сутки в Южной Осетии коронавирус выявили у 22 граждан, один пациент скончался

Коронавирус подтвержден у 22 человек, прошедших накануне тестирование в Южной Осетии. Всего за сутки было проведено 160 исследований на COVID-19.

Об этом сообщила «Рес» во вторник глава «Югосетпотребнадзора» Марина Кочиева. По ее словам, "под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 671 человек, 28 человек сняты с учета".

В «красной зоне» медцентра Южной Осетии за минувшие сутки умер 87-летний мужчина, сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.

Днем ранее также стало известно о летальном исходе среди пациентов с коронавирусом - в инфекционной больнице скончалась 80-летняя пациентка.

По словам Джиоевой, в инфекционном корпусе медцентра республики на утро вторника проходит лечение 51 пациент с коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии находятся два человека.

Главный инфекционист добавила, что за прошедшие сутки в медцентр поступило восемь больных c COVID-19, выписаны пять человек.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 4773 человека, 4102 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 31959 исследований на коронавирусную инфекцию.