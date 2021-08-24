Первый миллион вакцин против убийцы номер один

Количество прививок, сделанных в Грузии, превысило миллион доз. Накануне при этом было вакцинировано рекордное для страны количество человек за сутки – более 30 тысяч. В то же время эпидемиологическая ситуация остается стабильно тяжелой. Власти сегодня ужесточили ковид-ограничения, но ряд специалистов полагают, что этого недостаточно.

За последнюю неделю ковид в мировых масштабах стал убийцей номер один. Смертность от коронавируса превысила смертность, вызванную онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, говорит глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе. То же, по его словам, происходит и в Грузии. За минувшие сутки от осложнений, вызванных ковидом, скончались еще 60 человек. Говоря о причинах высокого показателя летальности, в первую очередь специалисты указывают на показатель выявляемости: другими словами, чем больше людей заболевают ковидом, тем больше от него погибают.

«В целом обсуждение летальности проходит в профессиональном сообществе. Сегодня у нас показатель смертности 1,35%. Это т.н. кумулятивный показатель за год, сколько человек погибло и каково это число по отношению к (числу) инфицированных. Средний международный показатель составляет 2,1%. То есть если говорить об этих процентах, наш показатель не особенно высок, но каждая смерть, когда в такой маленькой стране в день умирает 60 человек, а на пике было и 74, – это очень много для такой маленькой страны, как наша. Первое, что вызывает это, – то, что у нас в день пять тысяч новых случаев».

Тем временем количество прививок, сделанных в стране, превысило миллион. Накануне вакцинировалось 30 тысяч человек. Средний показатель за неделю – 25 тысяч граждан в сутки. В Минздраве заявляют, что эффект от процесса вакцинации можно будет наблюдать, когда этот показатель увеличится на 15 тысяч и продержится на отметке 40 тысяч определенное время. В этом случае, полагают в ведомстве, осенняя волна не будет столь разрушительной, как эта.

«Количество прививок превысило миллион доз. Около 700 тысяч граждан привились одной дозой, и эта одна доза также имеет определенный эффект защиты. Более 300 тысяч человек привиты уже обеими дозами. Впрочем, важен именно 40-тысячный дневной показатель, чтобы быстро привить большинство населения и привнести серьезный и, что главное, стабильный перелом в эпидемию. Мы полагаем, что в случае достижения 40-тысячной отметки, мы реально получим фон, на котором в ноябре-декабре подобного течения (эпидемии, как сейчас) уже не надо будет ожидать».

Для снижения мобильности сегодня межведомственный координационный совет ввел новые ковид-ограничения. Их немного: на один час сокращен рабочий день объектов питания. Теперь они будут закрываться не в 11 часов вечера, а в 10. Также принято решение провести предстоящие футбольные матчи без зрителей.

На вопрос, выступал ли Центр по контролю заболеваемости с более строгими рекомендациями, его глава ответил:

«На эту тему я говорю не по телевизору, а на совете. Я не политик, чтобы на публику говорить о том, о чем я говорю там. Конечно, мы всегда более радикальны. То, что я вижу, то давление, под которым находится сектор здравоохранения, в каком состоянии находятся мои коллеги в медучреждениях, они заслуживают огромной благодарности. Конечно, мы всегда более радикальны, но в то же время для этого и существует координационный совет – там есть (представители) секторов и экономики, и финансов, и других, поэтому решение принимается сбалансированно».

Именно с полного отсутствия какого-либо баланса все и началось в мае, полагает в свою очередь Вахтанг Калоян, руководитель Департамента критической медицины New Hospital. Тогда власти, по его словам, совершили грубую и безответственную ошибку, разом отменив все ограничения:

«Это нас и привело к этой августовской катастрофе (…) Сейчас вводить какие-то ограничения важно, но намного важнее правильно управлять теми, которые уже введены, будь то маски, собрания, публичные встречи. Если мы не сможем управлять ограничениями, то нам придется все больше их ужесточать. Без быстрого реагирования нас ждут очень плохие результаты. Каждый потерянный день – это еще больше инфицированных и еще больше погибших».

За минувшие сутки было выявлено 5 924 случая ковида. Показатель выявляемости составил 12,53%.