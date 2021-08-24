Доверию вышел срок

14 оппозиционных депутатов югоосетинского парламента, инициировавших рассмотрение вопроса о недоверии правительству, все еще ждут ответа от руководства законодательного органа. Регламент отводит недельный срок на созыв внеочередного заседания. Это время истекает завтра.

На созыв внеочередного заседания парламента по требованию более трети депутатского корпуса регламент предусматривает недельный срок. Отведенное время истекает уже завтра, потому что из-за праздников на этой неделе всего три рабочих дня. По словам депутатов, никто их не предупредил о созыве сессии 25 августа, и все указывает на то, что регламент снова будет нарушен.

Так уже было, когда парламентское большинство пыталось вынести вотум недоверия двум членам кабмина – министрам внутренних дел и юстиции – Игорю Наниеву и Залине Лалиевой, как ответственным за истязание заключенных в тюрьме. Тогда руководство законодательного собрания в нарушение регламента почти два месяца не созывало внеочередную сессию, пока не переломило ситуацию в кулуарах.

Напомню, депутаты поставили вопрос о доверии после того, как представители правительства отказались предоставить им акты проверки аудиторов российского казначейства, сославшись на то, что они засекречены.

Некое подобие официальной реакции от исполнительной власти все-таки появилось в публичном пространстве и разошлось по социальным сетям. Во всяком случае, нечто большее, чем отсылки чиновников к постановлению правительства, которое как раз не позволяет накладывать гриф «для служебного пользования» на документы, касающиеся расходования бюджетных средств.

Есть такой анонимный югоосетинский веб-сайт «Чреба медиа». Анонимный, потому что там нет раздела «о нас», никто не берет на себя ответственность за его содержание и, по словам местной журналистской братии, никто не признается, что пишет для этого сайта. Между тем в этом проекте задействованы и официальные журналисты, и люди из ближайшего окружения президента, судя по тому, что для сайта снимают официальные мероприятия с участием Анатолия Бибилова, причем с первых рядов, или же им предоставляют материалы. Кстати, именно «Чреба медиа» впервые указало полное название акта, который требуют предоставить депутаты: «Отчет по расходованию бюджетных средств и штатному оформлению сотрудников органов власти и управления республики».

В общем, югоосетинские пользователи сети воспринимают проект как неформальную пресс-службу президента, как канал связи, по которому действующая власть общается с избирателями, что называется, без купюр. В основном это банальные оскорбления в адрес оппонентов, но иногда проскакивает и аргументация по существу, как она представляется полемизирующей стороне. Вот, например, как ресурс обосновывает правомерность отказа правительства в предоставлении депутатам актов российской проверки:

«Отчет касается двусторонних отношений в финансовой сфере и поэтому является секретным документом, на доступ к которому у депутатов нет никаких законных прав. Данные вопросы находятся в компетенции исполнительных органов РФ и РЮО. Если депутаты так хотят с ним ознакомиться, то они помимо правительства Южной Осетии должны получить согласие правительства Российской Федерации. Для этого по линии международных межпарламентских связей необходимо направить запрос в Государственную Думу и Совет Федерации…».

Депутат Амиран Дьяконов – один из инициаторов вынесения вотума недоверия правительству, считает представленную аргументацию несостоятельной:

«Тогда им надо засекретить и проверки, которые каждые два года проводятся здесь совместно с российской Счетной палатой. Исходя из их логики, необходимо засекретить и бюджет республики, потому что там отражены денежные средства, поступающие из России, то есть это тоже вопрос «двусторонних отношений в финансовой сфере».

Напомню, в акте речь идет именно о законности использования бюджетных средств. Выходит так, что парламент сегодня лишен возможности выполнять возложенные на него Конституцией функции контроля над исполнением бюджета. Я считаю, что эта аргументация не стоит бумаги, на которой она написана. Я считаю, эта игра затеяна для того, чтобы спрятать от народа те нарушения, которые были выявлены российскими аудиторами».

Конституция Южной Осетии (Глава IV. Парламент республики Южная Осетия. Статья 61, пункт 3) гласит: «Парламент республики Южная Осетия рассматривает и утверждает государственный бюджет Республики Южная Осетия и контролирует ход его исполнения».

При этом, подчеркивает Амиран Дьяконов, в распоряжении парламента нет собственных контролирующих органов – все они подчиняются исполнительной власти. Отказывая депутатам в доступе к актам ревизий, по сути, правительство препятствует осуществлению их конституционных полномочий. Это и является основанием для недоверия, считает Дьяконов.

Депутат Давид Санакоев говорит, что подписал обращение парламентариев не столько из-за отказа правительства удовлетворить депутатские запросы, сколько из-за того, что происходящее стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.

«Мы впервые в такой ситуации абсурда: оскорбления вместо внятной аргументации, какие-то кривляния там, где должна четко соблюдаться процедура, какие-то безумные интерпретации законов, и эта бравада: дескать, нас больше, поэтому нам море по колено. Мы выражаем недоверие правительству не потому, что вместо него президент сможет собрать новое, эффективное. Такой надежды нет. А потому, что должен быть какой-то край, какая-то ответственность. Этот режим, кривляясь и паясничая, разваливает наше государство, насилует и убивает наших сограждан. В этом беда», – говорит Давид Санакоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия