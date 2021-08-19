«У депутатов просто нет морального права уходить в отпуск»

Депутаты югоосетинского парламента отказались идти на каникулы до тех пор, пока правительство не предоставит акт проверки исполнительного органа российским казначейством. Если кабмин откажется это сделать, оппозиция намерена поставить на голосование вопрос о доверии правительству.

Чтобы уйти на каникулы, депутатам не хватило одного голоса: «за» проголосовали семнадцать парламентариев при необходимых восемнадцати. Югоосетинские СМИ обратили внимание, что незадолго до голосования вице-спикер Владимир Келехсаев вышел из зала заседаний. Возможно, его голос и оказался решающим.

Вопрос о каникулах значился последним в повестке сессии. Депутаты от оппозиции заявили, что отказываются уходить до тех пор, пока не получат ответы от министерств на свои запросы. От фракции «Народной партии» с предложением отложить вынесение постановления об отпуске выступил депутат Амиран Дьяконов. В интервью «Эху Кавказа» он так объяснил свою позицию:

«В республике сложилась сложная социально-политическая ситуация в связи с неисполнением закона о государственной гражданской службе. Закон был принят парламентом еще в прошлом году, но до сих пор не подготовлена нормативно-правовая база для исполнения этого закона. Из-за этого гражданские служащие не получили причитающиеся им по закону надбавки к заработной плате».

Кроме того, говорит Амиран Дьяконов, правительство отказывается удовлетворить депутатские запросы о предоставлении им копии акта проверки, которую недавно провели аудиторы российского казначейства.

В своих отказах чиновники ссылаются на постановление правительства от 31 марта 2015 года «Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в органах исполнительной власти». Дескать, из-за этого документа они не имеют права информировать парламент о результатах проверки. Это насколько возмутительно, настолько и незаконно, говорит Амиран Дьяконов:

«Они нарушают закон «О статусе депутата республики Южная Осетия», согласно которому депутат или группа депутатов имеют право обратиться в любой орган государственной власти, в любое учреждение с запросом, и в установленные законом сроки им обязаны предоставить информацию. При этом они нарушают и это постановление правительства, так как гриф ограниченного пользования не может распространяться на документы, содержащие сведения об использовании бюджетных средств и расходовании государственных средств. Даже в этом отношении они нарушают нормативно-правовые акты, на которые сами же и ссылаются. В таких условиях у депутатов просто нет морального права уходить в отпуск на фоне таких весомых нарушений законодательства со стороны исполнительной власти и неблагополучной ситуации в республике, которая сложилась из-за ее непрофессиональных действий».

Закон «О государственной гражданской службе Республики Южная Осетия» был принят парламентом 21 июля 2020 года. Он должен был вступить в силу с 1 января, но до сих пор не работает из-за того, что Минюст затянул с разработкой нормативно-правовой базы, не выполнил свою часть работы. То есть он должен был определить классные чины, профессионально-квалификационные требования к служащим, условия конкурсов на замещение должностей, условия контрактов и так далее.

Эта история со срывом задания получила неожиданное продолжение в 2021 году. 25 мая Цхинвал и Москва подписали Соглашение о софинансировании заработной платы работникам государственной гражданской службы, по которому их оклады поднялись до уровня СКФО.

Днем ранее, 24 мая, в своем послании к народу и парламенту Южной Осетии президент Анатолий Бибилов пообещал госслужащим «обеспечить выплату зарплаты в июне с перерасчетом с января 2021 года». Но из-за затягивания процесса Минюстом (нормативные документы стали появляться лишь месяц-полтора назад), или по какой-то другой причине, госслужащим до сих пор не подняли оклады.

Поэтому депутат Давид Санакоев также считает, что сейчас не время оставлять правительство без депутатского надзора. Исполнителей необходимо призвать к порядку, вернуть в правовое русло и как-то принудить к работе. Депутат убежден, если их не поторопить, госслужащие могут не дождаться в этом году повышения окладов:

«Прошел июнь, июль, август. И в сентябре люди не получат прибавку, потому что еще не все готово. А мы сейчас вносим изменения в бюджет, где уже сидят эти повышенные зарплаты. Поэтому я сегодня спросил у коллег из партии власти, у представителя правительства, означают ли эти поправки, что люди получат обещанные зарплаты. Никто не смог мне ответить на этот вопрос. Это один момент. Второй – акт проверки. Сегодня Амиран Евгеньевич поставил вопрос таким образом: «Если вы, исполнительная власть, не доверяете нам, то почему мы должны доверять вам?» Мы должны принимать бюджет, вносить в него изменения, принимать закон об исполнении бюджета, а вот посмотреть в акте, какие нарушения вы допустили, нам почему-то нельзя. С чего бы это нельзя? Тем более вы обязаны нам предоставить этот документ».

В результате обсуждения, говорит Давид Санакоев, оппозиционные фракции обратились к председателю парламента Алану Тадтаеву, чтобы спикер передал кабмину их требование:

«Группа депутатов потребовала, чтобы правительство передало нам акт российской проверки до сегодняшнего вечера. Мы определили для себя, что это будет конец рабочего дня. Если нам не передадут акт, то мы ставим вопрос о недоверии правительству.

– Вы говорите: группа депутатов. Сколько конкретно человек выступает с этим требованием?

– Нас пока четырнадцать, но может быть и больше. В любом случае нас хватает, чтобы вынести вопрос о доверии на рассмотрение парламента. По закону для этого достаточно одной трети парламента, т.е. двенадцати депутатов».

В 18 часов по Москве депутат Санакоев сообщил «Эху Кавказа», что кабмин оставил депутатские запросы без удовлетворения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия