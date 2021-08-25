Пятерым задержанным в Панкиси официально предъявлено обвинение

Всем пятерым задержанным в Панкиси гражданам Грузии предъявлено официальное обвинение в членстве в террористической организации «Исламское государство».

В частности, жителю Дуиси Юсуфу Цатиашвили предъявлены обвинения в присоединении к террористической организации и осуществлении помощи ей. Данное деяние предусматривает в виде наказания заключение сроком от 10 до 17 лет. Остальным четырем панкиссцам было предъявлено обвинение в членстве в террористической организации, им грозит заключение сроком от 10 до 12 лет.

Адвокатам обвиняемых уже передали материалы дела в восьми томах. По словам защитников, они не смогут говорить о деталях обвинения до тех пор, пока не ознакомятся со всеми материалами.

По информации одного из адвокатов Анны Лилуашвили, обвиняемые не признают выдвинутые им обвинения, передает "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, вчера в Кахетии по обвинению в членстве в террористической организации были задержаны пятеро местных жителей. По информации Службы государственной безопасности, задержанные, которые являются гражданами Грузии, присоединились к террористической организации "Исламское государство" и планировали отправиться в сирийский лагерь террористов.

Расследование по делу ведется по статье 327 УК Грузии, которая предусматривает наказание за членство в террористической организации.