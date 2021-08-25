Паралимпиада 2020 в Токио: отличный старт для Грузии

Первые успехи грузинской паралимпийской сборной на Паралимпиаде 2020 в Токио. Сегодня на играх выступили фехтовальщицы Ирма Хецуриани и Нино Тибилашвили, последняя принесла первую медаль в копилку Грузии. Впереди выступления еще 11-ти спортсменов, представляющих шесть видов спорта.

Первый день соревнований на Паралимпийских играх 2020 в Токио, и первая медаль грузинских спортсменов. Серебро удалось завоевать Нино Тибилашвили в дисциплине – фехтование на саблях. Выход в финал ей обеспечила победа над украинкой Евгенией Бреус – бронзовой призершей Паралимпийских игр Рио-2016. Впрочем, в финальном выступлении Нино уступила золото китаянке Бьян Цин, которая на предыдущей Паралимпиаде стала серебряной призершей. Сегодня же состоялось выступление «главной надежды» паралимпийской сборной Грузии по фехтованию Ирмы Хецуриани, однако ей не удалось занять призовое место, сообщил «Эху Кавказа» президент Федерации парафехтования Мераб Базадзе:

«Я очень рад и поздравляю с победой Нино всю Грузию. Эти игры можно уже назвать очень успешными для нашего парафехтования. Нино Тибилашвили порадовала нас серебряной медалью. Я считаю, что и Ирма Хецуриани очень хорошо сражалась. Месяц назад она стала чемпионкой мира, и сегодня она в мировом рейтинге занимает первое место, просто не успела восстановить силы за очень короткий период, потому, к сожалению, проиграла. Ну а Нино сегодня еще раз показала всему миру, насколько Грузия сильна в парафехтовании. Я лично ею очень горжусь».

В очередной раз на фехтовальную дорожку Тибилашвили и Хецуриани выйдут уже 28 августа, в этот день они и еще одна грузинская параспортсменка – Гванца Задишвили испытают свои силы в фехтовании на рапирах, а 29-го им предстоит участвовать в командных выступлениях.

Парафехтовальщицы задали отличный старт, и остальные участники грузинской делегации воодушевлены успехом Тибилашвили, сообщает заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели:

«Команда поехала в хорошем составе, да и впервые от Грузии в Паралимпиаде принимает такое большое количество параспортсменов. Мы ждем хороших результатов, и успех уже налицо. Одна парафехтовальщица вышла в финал и завоевала серебро. Мы надеемся и на наших дзюдоистов, они могут принести Грузии медали, возможно, даже золото. Успехов ждем и от нашего стрелка, и от тяжелоатлетов. Перед отлетом нашей делегации в Грузии делали очень оптимистичные прогнозы, и, как я уже сказал, результат налицо».

Всего от Грузии в Токио отправились 14 параспортсменов: три фехтовальщицы, два пауэрлифтера, пловец, легкоатлет, выступающий в дисциплине – прыжки в длину, стрелок и шесть дзюдоистов, правда, число последних сократилось до пяти из-за инцидента с участием Звиада Гогочури, который стал поводом для лишения его аккредитации. А ведь он был главным претендентом на паралимпийское золото, говорит Шота Хабарели:

«Это очень плохой факт. Мы всегда говорим, что даже один человек может изменить представление мира о всех нас, и этот случай тому доказательство. Поступок нашего спортсмена был неприемлемым. Но хорошо, что на настрой команды это не сильно повлияло. Мы рассчитывали на этого дзюдоиста, он ведь чемпион прошлой Паралимпиады. Но то, что он сделал, – это был позор».

Первые выступления дзюдоистов начнутся 27 августа, тогда на татами выйдут Зураб Зурабиани, выступающий в категории до 60 кг, и Георгий Гамджашвили – до 66 кг, последний занимает третье место в мировом рейтинге. Завершатся выступления грузинских параспортсменов 4 августа, в этот день за звание чемпиона поборется Ладо Чинчараули в стрельбе (R9 – стрельба из малокалиберной винтовки) на 50 метров.