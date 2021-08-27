«Скидывать со счета Анкваба как политическую фигуру не стоит»

В среду 25 августа премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение кабинета министров, в соответствии с которым 27 августа (пятница) 2021 года объявляется дополнительным выходным днем. При этом вчера, 26 августа, был праздничный нерабочий день – День международного признания независимости Абхазии. А завтра, 28 августа, в республике снова праздничный нерабочий день - День Успения Пресвятой Богородицы. (Издавна почитаемый в Абхазии под названием Нанхуа.) В связи с тем, что в этом году он приходится на субботу, нерабочим днем объявлен и понедельник 30 августа.

Получившаяся в итоге пятидневка сплошных выходных в конце лета многим пришлась по душе. Но некоторые задавались вопросом: а не было бы достаточно компенсировать, как обычно это делалось, праздничный день, пришедшийся на уикенд, нерабочим днем в пятницу, и тогда получилась бы четырехдневка сплошных выходных? А без дополнительного можно было бы и обойтись…

И тут кое-кто стал увязывать это с распространившимся парой дней раньше, после понедельничной встречи президента Аслана Бжания с группой представителей ветеранской общественной организации «Аруаа», потребовавшей отставки премьера Александра Анкваба, слухом, что тот якобы покинет свой пост именно 27-го. А теперь заговорили, что он, наверное, решил затянуть дело…

Надо сказать, что слухи, включая ложные, всегда были спутником аппаратных игр. Но в наши дни одной из активно используемых форм этого стали специально создаваемые в целях политической борьбы телеграмм-каналы. И вчера один из таких распространил сообщение, которое многие политизированные интернет-пользователи начали пересылать друг другу. Приведем его текст с сохранением всех его орфографических особенностей: «Митинг в поддержку Анкваба собрал 120 человек. Сегодня в Гудауте состоялся митинг сторонников Анкваба, на котором собралось чуть больше 100 человек. С раннего утра Леонид Лакербая и партия «Айтайра» занималась сбором людей со всех районов Абхазии, чтобы продемонстрировать Бжании народную любовь и поддержку Анкваба и заодно попугать. Но учитывая, что люди не пришли, этот митинг может дать и обратный эффект».

Некоторые из собеседников «Эха Кавказа» говорили сегодня, что никакого митинга не было, или, по крайней мере, они ничего о нем не слышали. Сам же упомянутый в этом сообщении председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая, когда мы до него дозвонились, сказал так:

«Да, что-то было, но агентура у них чего-то плохо сработала: я никакого отношения к этому не имею. Если организовывать, я такое организовал бы, может, в Сухуме, если бы посчитал нужным. Нет. Агентура, или осведомители что-то плохо работают.

– Но что-то было такое – какое-то собрание или?..

– Виталий, да, что-то было, но я не хочу гадать и не хочу говорить того, о чем досконально не знаю».

Впрочем, в наше время, когда политизированные граждане немало часов ежесуточно «живут» в соцсетях, и без всяких митингов желающие выступить на них могут высказаться – и, возможно, даже с большей эффективностью – к примеру, в «Фейсбуке».

«Во всем виноват Анкваб?» – с постом под таким ироничным, по своему обыкновению, заголовком выступил интернет-пользователь под ником «Ираклий Ашуба». Воскликнув: «Как же мы любим обвинять во всем всех, кроме себя!» – он перечисляет: не платим за свет, пренебрегаем антиковидными мерами безопасности, занимаемся незаконным майнингом – виноват Анкваб! И далее: «Нынешние оппозиционеры потеряли власть и возможность воровать из бюджета – Анкваб виноват! Последние разрушительные ливни и ураганы – вероятно, тоже его работа. Еще Анкваб, безусловно, виноват в том, что у нас появился министр экономики, в экономике разбирающийся. Что никак не может устраивать бывшего министра экономики, теперь рвущегося в президенты... В этой плоскости и нужно рассматривать все сегодняшние претензии и к премьер-министру, и к правительству, и к президенту».

Его поддержало более сотни пользователей лайками и почти сто – комментариями. В частности, такими:

«Самая большая беда для Абхазии – АНКВАБ! Срочно совершите очередной переворот! Уберите! Вам ведь, дуракам, трудно с умным! На каком языке должен с вами АНКВАБ общаться? Абхазский вы не понимаете, русский не знаете, ход его мыслей для вас, как китайская грамота»;

«Знаете, еще в чем виноват Анкваб? Когда кому-то плохо, сразу бегут к нему, он их принимает и помогает!»;

«Главная его вина в том, что он умнее и государственник отменный, а им нужны те, кто сам гребет и другим не отказывает»;

«Главная вина Анкваба, что он умен и многим до него, как до Луны!»;

«Не дает им покоя то, как он их всех сделал! Пережить не могут его возвращения вновь и вновь! Страшный сон оппозиции – АНКВАБ АЛЕКСАНДР ЗОЛОТИНСКОВИЧ! Президенту надо просто избавиться от хаджимбистов и неучей вокруг себя – и все будет нормально!»;

«Совершенно верно. Хоть кто-то правду написал. Кто под него копает яму, интересно – имеет ему замену? Уверена, что нет. Такой головы, как у АЗА, у нас нет»;

«Весь этот искусственно создаваемый раскол до добра никого из нас не доведет».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с абхазским общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. Вот его мнение:

«Я думаю, что до коллапса не дойдет дело, потому что договорятся. Анкваб, думаю, не уйдет; если что-то произойдет, то только после выборов парламентских. Скидывать со счета Анкваба как политическую фигуру совершенно не стоит, потому что за ним стоит электорат. Оппозиция делает то, что нужно, что в ее интересах: того убрать, этого убрать – и укрепиться самой».

Ну, а президенту, со своей точки зрения, конечно, видней: с кем ему комфортней работать и не ослабнут ли значительно позиции исполнительной власти с уходом такого опытного управленца, как Анкваб? И кто, кроме оппозиционеров, всерьез считает, что его уход решит вдруг те проблемы, которые особенно волнуют общество, – противодействие коронавирусной пандемии, укрепление энергетической отрасли? Агрба говорит:

«Ну, пандемию вмиг мы не уберем никак, что бы ни делали. Вот в России какая вспышка! А в Грузии 79 человек недавно за сутки умерло. Так что нам надо просто тихо-спокойно трудиться. Слава богу, отдыхающих много. Другое дело, сколько поступлений налоговых будет, я не знаю, но в любом случае значительная часть нашего населения заработает на этом. Нельзя так без надежды смотреть на все, как порой говорим. В конце концов, не война идет, а просто есть трудности определенные».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия