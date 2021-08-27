Афганский исход – Грузия стала хабом

«Комплексная атака» – так назвали в Белом доме то, что произошло в четверг в столице Афганистана. Десятки человек стали жертвами организованного ИГИЛ теракта у аэропорта Кабула. Среди погибших – как мирные афганцы, так и американские военнослужащие. В Грузии осудили атаку боевиков «Исламского государства» и признали: Тбилиси помогает Вашингтону и коалиции в эвакуации гражданских лиц из Кабула.

Около сотни погибших, в два раза больше раненых – результат серии взрывов, прогремевших в Кабуле, и последовавшей за ними стрельбы. Ответственность за эти акции взяли на себя боевики одного из крыльев группировки «Исламское государство» – «вилаят Хорасан», действующего на территории Афганистана. Президент США Джо Байден, комментируя гибель 13-ти американских морпехов, пообещал выследить организаторов теракта и заставить их заплатить:

«Знайте: мы не забудем, мы не простим, мы вас выследим и заставим заплатить. Время для этого мы выберем сами».

«Исламское государство – вилаят Хорасан», именуемое так по названию исторической области, включающей в себя Афганистан и части Ирана, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, считается самой экстремистской и жестокой из всех воинствующих джихадистских групп в Афганистане. Ее создание частично связывают с вытеснением ИГИЛ из Ирака и Сирии. Она вербует сторонников в Афганистане и Пакистане, особенно бывших талибов, которые сочли сегодняшний «Талибан» недостаточно радикальным. В отличие от тех же талибов, интересы которых, по их собственным заявлениям, ограничиваются Афганистаном, «ИГ-Хорасан» является частью глобальной сети, чья конечная цель – создание всемирного халифата. И сегодня, по мнению директора Института востоковедения Государственного университета имени Ильи Георгия Саникидзе, Афганистан в нынешнем хаосе становится прекрасной площадкой для международного терроризма:

«Как оказалось, там есть боевики «Исламского государства», которые этим актом показали свою готовность противостоять талибам. У них есть свои цели. И их возможности совершать те или иные акции в различных районах Афганистана усложняет ситуацию. В условиях, когда в стране не существует нормальной власти, а талибы не имеют полного контроля над страной, Афганистан становится удобной площадкой для терроризма».

Схожей позиции придерживается и эксперт Грузинского центра стратегического анализа Зураб Батиашвили:

«В условиях серьезного кризиса власти в Афганистане проявилась конкуренция между двумя силами – «Талибаном» и «Исламским государством». Так что столкновения будут продолжаться. ИГИЛ будет продолжать пытаться внести диссонанс в процесс эвакуации. Постарается довести дело до прямого противостояния между талибами и американскими военными».

Грузия выступила с осуждением вчерашнего теракта в Кабуле и пообещала всеми силами помочь в гуманитарной операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом, в частности, написала в своем Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Я решительно осуждаю террористический акт в Кабуле. Я молюсь за мирных жителей Афганистана и американских военных. Эвакуация должна пройти мирно. Грузия продолжит вносить свой вклад в поддержку тех, кто занимается эвакуацией, и выражает солидарность перед насилием».

Сразу вслед за президентом официальную позицию Тбилиси озвучил и глава МИД страны. Давид Залкалиани пообещал, что Грузия вместе с международным сообществом будет и дальше бороться с международным терроризмом:

«Решительно осуждаем подлый теракт в аэропорту Кабула. Мои искренние соболезнования семьям погибших, в том числе военнослужащим США. Грузия вместе с международным сообществом борется с терроризмом, чтобы положить конец насилию и хаосу в Афганистане и за его пределами».

Примечательно, что буквально накануне в предварительное заключение были отправлены пятеро граждан Грузии, задержанных в ходе спецоперации в Панкисском ущелье. Все они обвиняются в связях с «Исламским государством».

В грузинском МИДе пояснили роль Грузии в операции по эвакуации гражданского и военного персонала из Афганистана. Министр Давид Залкалиани осудил ложную, по его словам, информацию в российских СМИ о том, что Грузия станет одной из стран, где будут размещены афганские беженцы. Это, по словам министра, не соответствует действительности:

«Российские агентства намеренно распространяют дезинформацию о том, что Тбилиси и Грузия приютили афганских беженцев и что мы сделали Тбилиси убежищем для афганских беженцев. В действительности речь идет всего о нескольких десятках человек, в частности, о сотрудниках МВФ, Всемирного банка, Американского фонда демократического развития, Международного республиканского института, Азиатского банка развития и других международных организаций, работающих в Афганистане. Их эвакуация в Грузию осуществляется в тесной координации с международными партнерами».

Залкалиани добавил, что эти люди остаются в Грузии всего на несколько часов, после чего направляются в другие страны. В тбилисском аэропорту дислоцированы военно-транспортные самолеты НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Дальнейшая эвакуация пассажиров, прибывающих из Кабула в аэропорт Тбилиси, осуществляется различными чартерными рейсами. На данный момент эвакуировано до двух тысяч пассажиров.

Посол США в Тбилиси Келли Дэгнан отметила, что участие Грузии в операции является еще одним примером того, какой вклад страна вносит в обеспечение глобальной безопасности.

«Я хотела бы поблагодарить Министерство обороны и правительство Грузии за их отличную логистическую поддержку гуманитарных рейсов, следующих транзитом из Афганистана в конечный пункт назначения», – заявила Дэгнан.

Посол добавила, что Соединенные Штаты продолжат работать с Министерством обороны, чтобы сделать Силы обороны Грузии еще более сильными.

Впрочем, профессор Тбилисского государственного университета, историк Темур Папаскири считает, что грузинским властям не следует расслабляться из-за благодарностей со стороны США. Если страна не будет проводить реформы и на деле доказывать свое желание стать частью евроатлантической семьи, ее может ждать участь Афганистана, считает историк:

«Соединенные Штаты в какой-то момент решили, что дальнейшие финансовые вливания в Афганистан нецелесообразны, прекратили все и ушли. И нам тоже надо иметь это в виду. Когда говорят, что, мол, Америка столько денег вложила в Грузию, что никогда отсюда не уйдет, пусть осознают – еще как уйдет, если не увидит результатов».

Впрочем, по мнению наблюдателей, в «афганском исходе» Грузия показала себя надежным партнером. По данным правительства, в Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны недалеко от аэропорта создан региональный транзитный узел с участием норвежского и шведского персонала НАТО, а также военнослужащих из других стран – членов альянса. Более того, на территории грузинской военной базы близ Тбилиси Вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который, в случае необходимости, будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле.