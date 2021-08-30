Миф об антиваксерах

В Грузии перманентно идет холодная гражданская война по различным поводам – политическим симпатиям, особенностям государственного устройства, ценностям и мировоззрению, отношению к различным меньшинствам. Если не отрываться от телевизора и социальных сетей, складывается ощущение, что через пять минут народонаселение выйдет друг против друга с вилами наперевес.

К темам, вокруг которых грузины готовы идти друг на друга с топорами, добавилась еще одна – ваксеры и антиваксеры.

Когда следишь за баталиями в массмедиа и социальных сетях, складывается ощущение, что страна поровну разделились на ваксеров, которые, исходя из соображений здравого смысла, идут прививаться от короны, и на антиваксеров, руководимых поповской мафией и считающих вакцинацию от короны попыткой вживления чипов в организм человека.

Однако стоит вам выключить телевизор, выйти из интернета и вернуться к обычной гражданской жизни, вы сразу поймете, что этот горячий, кипящий спор по большой части ни о чем.

В Грузии серьезной проблемы антиваксерства не существует, по крайней мере, в масштабах, превышающих аналогичную тему в Европе и Америке. Вопреки складывающемуся впечатлению, реальных, настоящих, непридуманных антиваксеров в Грузии очень мало.

Как и во многих других вопросах, общественное мнение и тут введено в заблуждение стойкой иллюзией о том, что большинство грузин находится под влиянием церкви и принимает решения в зависимости от ее мнения. Во-первых, не устану орать на всех углах: нет никакого 90%-ного рейтинга ГПЦ – это чистый фейк. Есть ритуальщики, которые составляют 90% населения Грузии, которые просто исполняют привычные ритуалы, говорят нужные слова про то, какой у нас мудрый патриарх, и про то, что православие – это основа Грузии. В реальной жизни подавляющее большинство наших сограждан в своих действиях руководствуется исключительно своими соображениями, и мнение попов их с практической точки зрения не интересует.

Нет, конечно, можно говорить, что «мнение матери-церкви очень важно», но одно дело говорить, а другое – делать. Между словами и делами очень часто расстояние в сотни световых лет, и отношения Грузии с христианством – наглядное тому подтверждение.

Во-вторых, ГПЦ не является однозначным противником вакцины против коронавируса – в своем заявлении по этому поводу церковь собственную позицию не выразила, оставив принятие решения пастве. Многие священнослужители сами прививаются, а таких, кто явно агитирует против вакцинации, – единицы.

В целом шум вокруг антиваксеров в значительной степени раздут. Никаким влиянием малочисленная секта идейных противников вакцинации не пользуется, и это станет очевидно, как только вы спуститесь с виртуальных высот на реальную землю.

Тем временем в настоящей, непридуманной жизни из 3,7 млн населения Грузии уже привились более миллиона человек, каждый день вакцинируется от 25 000 до 30 000. Сегодня вы в повседневной жизни ежедневно встречаете тех, кто уже вакцинировался, и тех, кто только планирует или уже зарегистрировался на получение своей законной дозы «Пфайзера». А вот найти настоящего, реального антиваксера в повседневной жизни довольно непросто, поскольку их для этого недостаточно много.

В моем окружении большинство либо уже вакцинированы, либо собираются. Не забывайте также и о том, что 550 000 перенесли ковид официально, и многим просто запрещено вакцинироваться из-за наличия у них антител.

Я лично знаю всего двух антиваксеров: один – эзотерик, уфолог, сторонник теорий заговоров, который даже маску не носит… Вторая – вполне современная женщина, биолог по профессии, у которой трое детей, и ни один из них не получил традиционные прививки. Что самое интересное, неожиданно для всех против коронавируса она все же привилась, будучи ярым противником прививок вообще.

Вот, пожалуй, и все. Ау, товарищи антиваксеры, где вы, про вас столько говорят и рассказывают, а вас самих не видно-не слышно. Проблема, которая оттеснила половину тем для ругани и брани в социальных сетях, в реальной жизни практически отсутствует.

Антиваксеров примерно столько же, сколько противников получения биометрических удостоверений личности. Сколько было криков, шума, дискуссий по этому поводу – можно ли при помощи биометрических данных осуществлять контроль надо сознанием человека? И где теперь антибиометрики? Да там же, где и убежденные антиваксеры. Преимущественно в соцсетях, набивают себе цену… Так, чтобы казалось, что имя им – легион...

В Грузии все еще много непривитых граждан, что стало причиной очень высокой летальности от вируса, однако меньше всего отношение к этому имеют активаксеры. К низким темпам всеобщей вакцинации отношение имеет запоздалое появление качественной и пользующейся доверием и, главное, доступной вакцины. Мы все прекрасно помним истории о том, как люди пытались пробиться на сайт Минздрава для регистрации, и о том, какие толпы народу собирались в очередях за своей дозой препарата.

К низким темпам вакцинации отношение имеет не идейное антиваксерство, а недоверие к конкретным коронным вакцинам, которые слишком молоды для того, чтобы пользоваться доверием. При этом данная категория никак не является антиваксерами, так как их дети привиты всеми традиционными вакцинами.

К низким темпам вакцинации отношение имеет пофигизм населения, типично латиноамериканское «завтра, завтра, завтра», занятость, отсутствие времени и прочие более мелкие факторы.

Меньше всего места в этом списке займут антиваксеры, которые в основном водятся в соцсетях, но, вернувшись на грешную землю, незаметно растворяются в толпе, осаждающей пункты вакцинации. Как это часто бывает, грузинский народ попусту тратит время и нервы на проблему, которой практически не существует.

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