СМИ: из Казахстана в Грузию переехал организатор «языковых патрулей»

Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов отправился в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает издание Readovka.

В Telegram-канале издания были опубликованы кадры, где Ахметов запечатлен на борту самолета.

«Логика выбора Грузии может быть понятна из того, что ранее в этой стране обосновались многие политэмигранты из России и Беларуси. Выдача именно из Грузии российским властям крайне маловероятна», – отмечает издание.

Ранее стало известно, что полиция Алматы расследует уголовное дело о разжигании национальной розни. Поводом для расследования стали видео, появившиеся на Youtube-канале «Til Maydani онлайн партиясы». В них казахстанцы требуют от русскоязычных сограждан отвечать им на казахском языке. Авторы видео объясняют свои действия тем, что все жители страны независимо от этнической принадлежности должны знать государственный язык.

19 августа Куат Ахметов был задержан силовиками и доставлен в полицию, ему было предъявлено обвинение. Позже Ахметов сообщил в Сети, что его выпустили из отделения, наложив штраф в размере 145 850 тенге (около 340 долларов).

Ролики о «языковых рейдах» вызвали возмущение у российского МИД, депутатов Госдумы и некоторых казахстанских чиновников, пишет «Медиазона-Центральная Азия». В российских СМИ и телеграм-каналах подобные видеоролики прозвали «языковыми патрулями», а их авторов — «фашиствующими казахами».

МВД России запретило Ахметову въезд в страну сроком на 50 лет. В министерстве объяснили, что вводят ограничения на въезд иностранцам, публично выражающим «пренебрежительное отношение к русскому языку», а их нахождение на территории России «может угрожать общественному порядку и безопасности».

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