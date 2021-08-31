«Правительство ушло в подполье от собственных граждан»

В Цхинвале завтра соберется внеочередное заседание югоосетинского парламента, на котором будет вынесен вопрос о доверии правительству. Он единственный в повестке дня. Напомним, 23 августа четырнадцать депутатов выступили с такой инициативой после того, как правительство отказалось предоставить им итоги проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства.

По регламенту парламента, чтобы собрать внеочередное заседание и вынести на обсуждение вопрос о доверии правительству, необходимо, чтобы инициативу внесло не менее трети депутатского корпуса, то есть не меньше двенадцати. В данном случае их четырнадцать. Плюс к этому парламент должен в недельный срок созвать внеочередную сессию и рассмотреть этот вопрос.

По сообщению информагентства «РЕС», сегодня вопрос о выражении недоверия правительству обсудили на заседании парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению. В ходе обсуждения представитель партии власти – председатель профильного комитета Алан Габатты выразил свое несогласие с инициативой депутатов:

«Согласно законодательству, недоверие выносится на основании отчета правительства, которого, как известно, нет».

Против рассмотрения вотума выступила и полномочный представитель президента республики в парламенте Анна Кумаритова:​ «В регламенте прописано, что только в случае, если деятельность правительства признана неудовлетворительной, парламент может выразить недоверие правительству».

По ее словам, другого законодательного механизма и другой причины пока нет.

На это им возразил депутат Амиран Дьяконов:

«Отчет является одним из оснований выражения недоверия правительству республики. Конституция предусматривает наделение депутата возможностью выражения недоверия правительству вне зависимости от отчета».

Кроме того, он подчеркнул, что нарушение конституционного закона «О статусе депутата парламента РЮО» также является одним из оснований выражения недоверия.

Обсуждение данного вопроса продолжится на очередном заседании президиума парламента, но представители оппозиции уверены, что вопрос о доверии правительству будет вынесен на обсуждение внеочередной сессии.

В интервью «Эху Кавказа» депутат Давид Санакоев объяснил, почему он настаивает на рассмотрении этого вопроса. Он считает, что по вине правительства не состоялось обещанное повышение благосостояния граждан. На протяжении целого года правительство трубило о предстоящем повышении окладов, назывались конкретные суммы, на которые повысят зарплаты госслужащим и бюджетникам, но до сегодняшнего дня эти вопросы не решены, причем по одной единственной причине, говорит Давид Санакоев:

«Соглашение о повышении зарплат подписано, деньги Российская Федерация выделила, но повышение не состоялось из-за того, что наше правительство не выполнило свою часть обязательств здесь, внутри республики, в том числе Минюст вовремя не принял нормативно-правовые акты. В результате такое благородное дело, как увеличение окладов, превратилось в неприглядную и непонятную возню. Я сегодня спрашиваю, почему не получилось, и никто не может мне назвать причин – ни Минфин, ни кто-то другой. Между тем это касается прямых показателей эффективности: правительство должно работать на повышение благосостояния граждан, а оно с этим справиться не может. Хотя все возможности для этого есть – наши российские коллеги идут нам навстречу».

Еще одна причина для недоверия, считает Давид Санакоев, – это игнорирование полномочий депутатов. Правительство демонстративно засекретило акты проверки аудиторов российского казначейства и отказалось предоставлять их депутатам. Таким образом, чиновниками нарушен закон «О статусе депутатов», попраны их конституционные полномочия по контролю за исполнением бюджета.

И это не первый случай, подчеркивает Давид Санакоев, в последнее время правительство превратилось в некий закрытый клуб, неподконтрольный законодательной власти:

«Творятся невообразимые вещи. Правительство не работает с парламентом, оно само по себе. Оно ушло в подполье от собственных граждан. Принятые решения скрываются от народа, от депутатов. Чиновники не отчитываются о своих поездках, встречах, договоренностях. Все это должно быть открыто, доступно. Но они все пытаются скрывать, пока их секреты не выходят наружу в каком-то невообразимо ужасном виде».

И, конечно, одна из главных интриг, связанных с предстоящей сессией, – это исход голосования. С одной стороны, четырнадцать депутатов – это меньше половины. Необходимо еще четыре голоса, чтобы отправить правительство в отставку. С другой, говорит депутат парламента четвертого созыва, сопредседатель движения «Союз Алания – Россия» Роланд Келехсаев, мы уже были свидетелями тому, когда диспозиция сил в законодательном органе не совпадала с результатами голосования:

«Пропрезидентская коалиция уже не столь сплоченная, как раньше. Парламент больше не бастион Анатолия Бибилова. Не то чтобы депутаты перебегали из одного стана в другой, просто они устали подчиняться и делать вещи, с которыми в душе не согласны. Тем более когда вся республика смотрит, как ты проголосуешь по чувствительным для общества вопросам. Поэтому в ситуации, когда настроения оппозиционных и лояльных депутатов совпадают, вдруг случается так, что инициатива меньшинства набирает большинство голосов. Депутат от партии власти может «приболеть» и не явиться на сессию, в «Единстве народа» или Компартии уже тоже бывало, когда депутаты голосовали вопреки инструкциям партийного начальства. Поэтому депутатский корпус становится все менее предсказуемым, а его решения все менее прогнозируемыми».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия