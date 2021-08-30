Ковид-понедельник: смертность, школы, тюрьмы

Эпидемиологическая ситуация в Грузии постепенно стабилизируется, но больничный сектор продолжает работать в условиях максимальной нагрузки. При этом показатель смертности остается высоким. Сегодня в детской больнице им. Цицишвили скончался шестилетний ребенок.

В больницу им. Цицишвили ребенок с коронавирусной инфекцией был доставлен в пятницу. Его состояние, по словам врачей, было оценено как крайне тяжелое. У малыша были тяжелые сопутствующие заболевания – детский церебральный паралич и эпилепсия.

«Сразу после поступления в нашу клинику ребенок был переведен на искусственное дыхание. У него развился септический шок, и сегодня мы его потеряли», – сказала медицинский директор клиники Майя Чхаидзе.

За минувшие сутки в стране скончались 78 человек. В Минздраве полагают, что снижения показателя смертности стоит ожидать не ранее чем через две недели. В то же время пиковая фаза эпидемии пройдена, говорят в ведомстве, и ожидают, что суточная выявляемость должна в эти дни пойти на спад.

Правда, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, послабление ограничений, в том числе восстановление работы общественного транспорта, не стоит на повестке дня. В Минздраве полагают, что сейчас многое зависит от того, какими темпами пойдет снижение числа инфицированных.

«Ситуация довольно тяжелая. Клиники перегружены. Мобилизовано около 8700 коек. Сектор работает в условиях максимальной нагрузки. Поэтому все действующие правила должны максимально строго выполняться. Пик мы в определенном смысле прошли, и сейчас начнется этап спада. Но здесь главное, как скоро будет происходить снижение. Поэтому те превентивные мероприятия, которые были проведены, сейчас не менее важны, чтобы снова не произошла эскалация», – сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Тем временем ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают не допустить закрытия школ и обеспечить безопасность школьного обучения в условиях пандемии COVID-19 в странах Европы и Центральной Азии. В распространенном сегодня заявлении речь идет о необходимости принятия мер для минимизации распространения вируса. Под этими мерами подразумевается вакцинация педагогов и детей старше 12 лет с нарушениями здоровья, создающими высокий риск тяжелого течения ковида, а также регулярное тестирование для школьников и персонала.

«Пандемия привела к самым катастрофическим последствиям для учебного процесса в истории, и поэтому сейчас важно не допустить перебоев в очном школьном образовании в странах Европейского региона ВОЗ (…) Пандемия еще не побеждена, но уже сейчас обеспечение безопасных условий для очного школьного образования должно стать нашей главной задачей. Мы не вправе лишать наших детей возможностей, которых они достойны. Мы призываем все без исключения страны не допустить закрытия школ, и призываем школы осуществлять меры, которые позволят свести к минимуму риск заболевания COVID-19 и распространения вариантов вируса», – заявил Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

В грузинском Минздраве говорят, что разделяют точку зрения, высказанную в заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ, однако в настоящее время говорить о возобновлении учебного процесса в классных комнатах рано – до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Окончательное решение будет принято межведомственным координационным советом.

В то же время власти не видят необходимости в принятии дополнительных мер относительно тюрем, где также были зафиксированы случаи инфицирования ковидом.

«Были определенные случаи, нам известно о них. Были мобилизованы клиники для того, чтобы заключенные могли быть переведены в соответствующие медучреждения и там проходили лечение. Ситуация полностью контролируема. У нас нет каких-либо особых нужд в отношении пенитенциарной службы», – сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

По ее словам, более 55% заключенных уже прошли полный курс вакцинации. Сотрудников, вакцинированных обеими дозами вакцины, – 62%, первой – более 80%.

«Единое национальное движение» выступило с инициативой объявления амнистии для осужденных за мелкие и менее тяжкие преступления. Таким образом, считают в партии, можно будет воспрепятствовать широкому распространению вируса в местах лишения свободы.

«В тюрьмах вспышка ковида, и наши граждане в очень тяжелом положении. В условиях той инфраструктуры очень сложно соблюдать дистанцию, и не только. Исходя из этого, мы выступаем с инициативой широкой амнистии, которая подразумевает немедленное освобождение лиц, осужденных за мелкие и менее тяжкие преступления, – разумеется, тех людей, которые не представляют опасности для общества. Мы еще не знаем, о каких масштабах (заболеваемости) идет речь, но, исходя из того количества родных осужденных, которые обращаются ко мне и другим членам нашей команды, этот масштаб немалый», – сказала представительница партии Софо Джапаридзе.

За последние сутки в стране было выявлено 1915 новых случаев ковида. Для сравнения: в прошлый понедельник было зафиксировано 2354, а двумя неделями ранее 2676 случаев.