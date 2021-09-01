«Единое национальное движение» решило подписать соглашение Шарля Мишеля

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» решило подписывать соглашение Мишеля, несмотря на определенные положения, из-за которых этого не произошло раньше. Об этом на экстренном брифинге заявил председатель партии Ника Мелия, передает SOVA.

«Каждая деталь теряет смысл и меркнет в сравнении с недавними событиями. Отказ в помощи ЕС назвал все своими именами. За этим скрывается политическое заявление. Придуманная о внешнем долге ложь ни при чем. Политическое заявление – это главное. А в чем политическое заявление «Грузинской мечты»? - «Мы ни за что не допустим реформ».

Именно эти последние заявления о том, что они, оказываются от помощи, является четким свидетельством отклонения от западного пути, они стали тем толчком, который побудил меня и моих друзей сделать шаг, который еще больше сблизит нас и объединит тех, кто дорожит европейским будущим Грузии. Мы, «Единое национальное движение», подписываем соглашение 19 апреля, чем заявляем о своей готовности и подтверждаем нашу веру в то, что мы вместе с другими прозападными силами победим на выборах 2 октября», - сказал Мелия.

Напомним, 28 июля председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в штаб-квартире «Грузинской мечты» заявил об аннулировании соглашения президента Европейского совета Шарля Мишеля, которое было подписано 19 апреля 2021-го и ознаменовало конец затянувшегося в стране политического кризиса. Ответственность за это решение Кобахидзе возложил на «радикальную оппозицию». Отметим, что не все оппозиционные партии присоединились к тексту документа.

«Односторонняя приверженность соглашению от 19 апреля оскорбительна для нашей партии, наши избиратели не простят нам этого Соглашение от 19 апреля сыграло позитивную роль в развитии политического процесса в краткосрочной перспективе Спустя 100 дней с его подписания очевидно, что документ выполнил свою миссию и исчерпал себя», - заявил Кобахидзе.