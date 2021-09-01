Попытка вынести недоверие правительству закончилась скандалом

Скандал вместо внеочередного заседания – этим закончилась попытка югоосетинских депутатов вынести недоверие правительству. Партия власти «Единая Осетия» неожиданно захотела представить на голосование проект нового закона о регламенте, о существовании которого никто не слышал. Депутаты от оппозиционных фракций выступили против и обвинили партию власти в вероломстве и нарушении регламента. Когда заседание превратилось в скандал и стало ясно, что сторонам не договориться, было решено отложить его до окончания памятных мероприятий в Беслане.

Cегодня на внеочередном заседании югоосетинского парламента должен был рассматриваться только один вопрос – о доверии правительству. О времени начала мероприятия и повестке дня депутатов известили накануне, ни о каком втором вопросе их не предупредили.

Напомним, 23 августа рассмотрение вотума недоверия правительству инициировали четырнадцать депутатов от оппозиционных фракций. По регламенту парламент должен был рассмотреть эту инициативу еще до пятницы.

Предшествующее сессии заседание президиума было назначено на 11 часов (МСК), а сама сессия – на 12. Но в последний момент, без объяснения причин в 11 часов созвали заседание комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению. Из-за этого запланированные мероприятия пришлось перенести на сорок минут.

Когда началась внеочередная сессия, спикер Алан Тадтаев вместо того, чтобы объявить единственный вопрос повестки, вдруг предложил проголосовать за новый проект регламента. При этом он пояснил, что инициатива исходит от комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению, который час назад рассмотрел этот проект. Председатель профильного комитета Алан Габатты своим присутствием подтвердил слова спикера.

Депутаты от оппозиции восприняли происходящее как наскок махновского отряда. Наглость, вранье и полное небрежение процедурными вопросами. Алан Тадтаев лгал, глядя в глаза своим коллегам, потому что комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению эту инициативу не принял. Об этом на сессии заявил член комитета, депутат от «Народной партии» Амиран Дьяконов. Он подтвердил это и в интервью «Эху Кавказа»:

«Проект нового регламента на комитете не прошел – два голоса «за», два – «против». Согласно положению о комитете, вопрос можно считать прошедшим, если за него проголосовало большинство – трое членов комитета. Необходимых голосов для того, чтобы вынести проект на заседание президиума, набрано не было, соответственно, и на президиуме он не обсуждался. Однако во время сессии представители «Единой Осетии» решили все-таки вынести проект нового регламента заксобрания на обсуждение. Это противоречит и положению о комитете, и регламенту парламента, и здравому смыслу».

Но и в случае одобрения комитетом проект нового регламента еще рано было выносить на сессию. Сначала его необходимо размножить и раздать всем депутатам для ознакомления, причем за несколько дней до обсуждения в комитетах и за неделю до сессии. Кроме того, комитет должен был ознакомить всех депутатов с экспертным заключением, заключением комитетов и комиссий, а также самих депутатов, потому что каждый парламентарий может дать свое заключение, внести замечания и предложения к законопроекту. Ничего подобного сделано не было. Вместо этого партия власти и руководство парламента предложили коллегам проголосовать вслепую.

Депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева говорит, что проект регламента не читала, о предлагаемых новшествах «Единой Осетии» ей известно немногое, но главное. В нем предлагается сократить кворум парламента с двух третей численного состава до восемнадцати депутатов, то есть аккурат до размеров пропрезидентской коалиции. Или, если угодно, до тех восемнадцати парламентариев, которые без кворума приняли бюджет на 2021 год и теперь задним числом хотят загладить свое преступление.

Это позволит им без оглядки на коллег из других фракций принимать любые решения, распоряжаться бюджетными средствами, менять все законы, кроме конституционных.

Таким образом, говорит Зита Бесаева, партия власти демонстрирует готовность демонтировать любые институты, отменять любые нормы, которые мешают ей здесь и сейчас удовлетворять свои интересы:

«Никогда в практике парламента в предыдущие созывы не было ни у кого какого-то недовольства регламентом. Парламент существует тридцать лет, и все это время депутаты и чиновники строго соблюдали нормы законодательного собрания. Никогда никто не позволил себе их нарушать. Сегодня же у нас порочная практика, которая началась с прошлого созыва, – это изменение всех нормативных актов, которые мешают «Единой Осетии» принимать и утверждать незаконные решения. Невозможно злоупотреблять своим большинством, разрушая государственные интересы и государственную систему! Мы не находимся сейчас в правовом поле. Очень жаль, что сегодня интересы отдельных лиц, интересы этой партии ставятся выше, чем интересы нашей республики, нашего общества. Я представляю, что будет дальше – это хаос, который позволит им и дальше разрушать нашу государственную систему, которая и так разрушена. Я даже не представляю, на чем еще она держится. Этого нельзя допустить».

И все-таки непонятно, зачем было устраивать скандал. Трудно поверить, что спикер парламента всерьез надеялся навязать депутатам голосование по новому регламенту. Вот что ему определенно удалось, – так это сорвать сессию. Судя по тому, что комитету по законности и законодательству с утра вдруг приспичило обсудить проект регламента, возможно, президент Бибилов в последний момент дал отмашку на срыв сессии. Трудно представить, что это мог сделать кто-то еще в «Единой Осетии» – он один принимает такие решения.

Почему он мог дать такой приказ, тоже понятно – все-таки рассмотрение вопроса о доверии предполагает общение парламентариев с премьером Геннадием Бекоевым, с другими членами кабмина. Депутаты начнут задавать неудобные вопросы, чиновникам придется отвечать, мало ли что из этого получится.

Зита Бесаева называет другую возможную причину срыва внеочередного заседания – партия власти не была уверена в исходе голосования:

«Когда вы убираете с первого места такой важнейший вопрос, как доверие правительству, и ставите вместо него на обсуждение непонятно что, это говорит о том, что вы не хотите рассматривать вопрос о доверии. И пусть их большинство, но все-таки есть страх, что кто-то проголосует не так. Все дело в том, что по вопросу о доверии правительству проводится тайное голосование. Наверное, есть неуверенность в некоторых коллегах, есть опасения, что голосование пойдет не так, как хочет начальство. Вполне возможно».

И все-таки, убежден депутат Давид Санакоев, это был проброс от партии власти, было заметно их желание навязать новый регламент. Но в какой-то момент споры перешли в скандал, и депутаты вдруг почувствовали, что переходят грань приличия в эти памятные дни бесланской трагедии. Говорит Давид Санакоев:

«Гаглоев Алан Ирбегович обратился к депутатам, он сказал, что сегодня начинаются траурные дни в Беслане. Чтобы почтить их память, а не разводить здесь неуместные для этих дней споры, он предложил разойтись и собраться в любой день после 3 сентября. Тем более что определенные регламентом сроки для рассмотрения вотума недоверия парламенту уже упущены и несколько дней отсрочки уже ничего не изменят».

Депутаты договорились возобновить внеочередную сессию в субботу, 4 сентября.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия