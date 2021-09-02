Недокворум целится в Конституцию?

Югоосетинские депутаты и представители экспертного сообщества обсуждают недавнюю инициативу «Единой Осетии» принять новый регламент парламента, который предполагает снижение кворума с двух третей до простого большинства, то есть с 23 до 18 депутатов. Многие называют происходящее частью общего плана по изменению Конституции.

Депутат Давид Санакоев считает инициативу «Единой Осетии» по изменению регламента законодательного собрания частью общего плана по пересмотру Конституции и системы государственной власти, о необходимости которого президент говорил 5 марта в интервью государственному телеканалу «Ир». Тогда Анатолий Бибилов в интервью программе «Вслух о …» заявил, что намерен посвятить оставшийся до президентских выборов год конституционным реформам:

«Мы будем плотно работать и с парламентом, и с Верховным судом, и с юристами Южной Осетии, общественными организациями, политическими партиями для того, чтобы мы эту конституционную реформу проработали и как можно быстрее внедрили в жизнь».

Тогда Анатолий Бибилов объяснил такую срочность необходимостью решить проблему противоречий между статьями Конституции еще до выборов. Одновременно с этим заявлением президента депутатам раздали проекты двух конституционных законов – о парламенте и о статусе депутатов, а также проект нового регламента законодательного собрания.

Новизна законопроектов состояла в том, что они в принципе не предполагали процедуры отрешения от должности спикера парламента, его заместителей и председателей парламентских комитетов. Это противоречит статье 66 Конституции, где сказано, что все эти руководящие в парламенте товарищи «могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей в случае выражения им недоверия … тайным голосованием большинством голосов от общего числа избранных депутатов».

По мнению Давида Санакоева, тогда в марте «Единая Осетия» и президент Бибилов продемонстрировали первые наметки своих планов по перекраиванию законодательства под себя, под укрепление своих позиций. Кстати, в той мартовской версии парламентского регламента кворум еще был – две трети численного состава, потом, видимо, товарищи «единоосы» решили, что поскромничали.

Давид Санакоев говорит, что практически в каждой избирательной кампании общественность становилась свидетелем злоупотреблений административным ресурсом, того, как каждый президент пытался подыграть себе или своей партии, но с такими масштабами, как сейчас, республика сталкивается впервые:

«Конкуренция – это нормально. Но действовать надо в рамках тех правил, которые установлены. Они хотят изменить правила игры и при этом ломают через колено всю правовую систему, которая у нас сложилась, избирательную систему. Если они добьются того, чтобы кворум составлял простое большинство, а не две трети, то у нас политическое поле станет однополярным, все прочие силы исчезнут. И тогда возмущайся – не возмущайся, они будут делать, что захотят. Беспредел будет бескрайним».

По мнению политического редактора издания «Основа» Руслана Тотрова, все указывает на то, что простыми предвыборными укреплениями позиций дело не ограничится:

«Для меня совершенно очевидно, что президент Бибилов и его клика пытаются устроить самый настоящий конституционный переворот. Посмотрите, что они сейчас хотят сделать. Они прекрасно понимают, что у Бибилова не просто нет шансов переизбраться на второй срок в апреле, но и выглядеть сколь-нибудь конкурентным в этой электоральной борьбе. Поэтому, судя по всему, Анатолий Бибилов и компания решили изменить саму процедуру избрания главы государства. Сейчас президента Южной Осетии избирает народ, и, между прочим, с точки зрения возможных подтасовок, в государстве Алания выборы намного честнее, чем в России. Что они хотят с этим сделать? Для начала они хотят изменить формулировку кворума в парламенте страны – с двух третей на простое большинство. Таким образом, партия власти «Единая Осетия» плюс примкнувшие к ним несколько депутатов-отщепенцев смогут определять любые процессы, которые происходят в главном законодательном органе страны. Одним из таких процессов является изменение процедуры выборов президента. Раньше народ избирал? А теперь – выкусите – будет избирать парламент тем же самым простым большинством, контролируемым партией власти! Именно это они хотят сделать. Они хотят презреть нормы, презреть закон, как уже неоднократно в течение года это делали, и еще раз устроить всамделишный конституционный переворот».

Руслан Тотров – не единственный, кто предполагает худшее. Подобные опасения озвучивают многие эксперты, причем некоторые со ссылкой на мнения, которые якобы исходят от людей, близких к власти.

Речь идет о северокавказской практике избрания мэров городов, что называется, в обход электоральной ненависти. Сначала на выборах в городское собрание побеждает «Единая Россия» – это устроить проще. А затем уже депутаты избирают из своего состава или нанимают по контракту того, кто будет рулить городом. То есть выборы по этому принципу гарантируют победу того кандидата, у которого самое большое число сторонников в представительном органе.

По словам Давида Санакоева, подобные версии на слуху, но он не думает, что все может зайти настолько далеко, все-таки принятие конституционных законов требует одобрения двух третей депутатов, каким бы ни был кворум:

«Партия власти и президент понимают, что теряют популярность, что им не выиграть выборы законными методами в честной борьбе. Поэтому придумывают варианты. Как им обойти самое главное препятствие на пути к власти – волю избирателя. До нас доходит информация, что предполагаются изменения в законодательство, в том числе и прежде всего – в Конституцию.

Правда, пока не понятно, как они собираются это сделать. Например, чтобы реализовать инициативы министра иностранных дел Дмитрия Медоева, которые он опубликовал в местной прессе (принятие новой Конституции, увеличение президентского срока до семи лет и т.п. – прим. «Эха Кавказа»), необходимо одобрение референдумом. И даже при послушном ЦИК, если абсолютное большинство проголосует против, мне, например, сложно представить, как они смогут откорректировать итоги референдума в свою пользу, как это было на парламентских выборах».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия