Директор абхазского Русдрама призвал власти обеспечить объекты культуры условиями для работы

Генеральный директор абхазского Русского театра драмы (Русдрам) Абхазии им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба обратился с открытым письмом к министру культуры самопровозглашенной республики Гудисе Агрбе, в котором призвал обеспечить учреждения культуры нормальными условиями работы. Открытое письмо опубликовано на странице Хинтба в Фейсбук.

Приказом абхазского министра культуры с 12 июля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике на неопределенное время приостановлена деятельность всех объектов культуры, включая Русдрам, Абхазский драмтеатр, Пицундский концертный зал органной музыки, Абхазскую филармонию, Центральный выставочный зал, все музеи и библиотеки. По словам Хинтба, только в Абхазии культура переживает третий локдаун.

«Призываю вас, Гудиса Эдуардович, в соответствии с «Положением о Министерстве культуры Республики Абхазия» в полной мере обеспечить интересы вверенной вам сферы. Как министр культуры вы обязаны как минимум высказать свое мнение о происходящем - и, безусловно, сделать все от вас зависящее для защиты культуры, обеспечения учреждений культуры нормальными условиями для работы и развития», - отметил Хинтба в своем открытом письме.

По его словам, «с 12 июля 2021 года деятельность подведомственных Министерству культуры Республики Абхазия учреждений запрещена на неопределенный срок, тогда как ни образование, ни спорт, ни торговля, ни общественное питание, ни сфера услуг, включая туризм, не испытывают на себе столь радикальных и унизительных ограничений, как деятели культуры Абхазии».

«Сегодня, когда возобновили работу школы, а в остальных сферах не соблюдаются даже минимальные ограничения, продолжение запрета на деятельность учреждений культуры выглядит откровенным беспределом. Только в Абхазии культура переживает третий локдаун, и только Абхазия - единственная в мире страна пошла на радикальный шаг по закрытию учреждений культуры в нынешний период. В общей сложности мы провели в локдауне 10 месяцев», - указывается в письме, передает ТАСС.

Хинтба подчеркнул, что Русдрам «знает, что такое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований не на словах, а на деле и гарантирует полную безопасность зрителей». Ранее сообщалось, что из-за запрета на деятельность учреждений культуры на октябрь и ноябрь перенесли два концерта в рамках Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает», которые должны были пройти 13 и 15 августа в Пицундском храме и в Сухуми. Также отменили гастроли в Сухуми Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова по программе «Большие гастроли», намечавшихся на вторую декаду сентября.