«Мы перешли на тот режим, который был до пандемии»

1 сентября все 155 общеобразовательных школ Абхазии, включая две частные и 113 сельских, распахнули двери для занятий. В 2021 году в первый класс пошли 2056 детей, однако это еще не окончательная цифра, заявления будут приниматься до 15 сентября. Всего по республике 28 тысяч учеников и четыре тысячи учителей.

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил педагогов, студентов, школьников и их родителей с началом нового учебного года. А вчера это сделал премьер-министр республики Александр Анкваб. Оба в своих поздравлениях подчеркнули, что нынешний учебный год начинается в непростой ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции и необходимо строгое соблюдение санитарных норм во имя сохранения жизни и здоровья взрослых и детей.

Действительно, общеизвестной особенностью нынешнего Дня знаний, как он обозначен в календаре, является то, что это, как и на всей планете, второй ковидный год. Прошлый учебный год тоже начался 1 сентября, но, увы, спустя полтора месяца из-за осложнения эпидемситуации в ходе второй коронавирусной волны был прерван и возобновился только в марте.

Сегодня мы побывали в сухумской абхазской школе №1 имени Баграта Шинкуба. Здесь, как и во всех остальных многокомплектных школах, по рекомендации Министерства просвещения и языковой политики республики не было на этот раз общешкольной торжественной линейки. Ведь несмотря на то, что линейка проводится на свежем воздухе, она все равно предполагает скопление масс людей, которые оказываются в зоне риска. Но для первоклашек (в 1-й школе их нынче набралось 74, распределенных в классы «а», «б» и «в») торжественная линейка все же была проведена. Она началась в красочно украшенном школьном дворе в девять утра. После первого звонка и поздравлений от руководства школы для малышей и их родителей, среди которых, к сожалению, лишь единицы были в масках, состоялся короткий праздничный концерт, подготовленный силами детей.

Когда малыши поднялись на второй этаж в свои классные комнаты на первый в жизни школьный урок, «Эхо Кавказа» побеседовало в фойе школы с ее директором Нонной Делба, которая сказала:

«Я хочу первым долгом поздравить всех жителей Абхазии, прежде всего, детей, с праздником мира и знаний – 1 сентября. Конечно, была боязнь, что в этом году мы не сможем начать новый учебный год 1 сентября, но по приказу Министерства просвещения и языковой политики мы начали его именно в День знаний. И у детей, как вы видели, был праздник, потому что они все хотят учиться в школе, стать на путь, на котором они растут и становятся людьми. Конечно, мы понимаем, насколько этот учебный год будет сложным, потому что болезнь эта никуда не делась, она остается. Сегодня – праздник, поэтому у нас не получилось измерять при входе в школьный двор у детей температуру, как делали это в прошлом году. Но в дальнейшем собираемся это делать, причем у нас два входа в школу: один, центральный, для младшеклассников, другой, сбоку, – для старших классов. Там же при входах и на каждом этаже будут стоять санитайзеры, чтобы дети могли обработать руки антисептиком. В классах тоже санитайзеры и стоят емкости с водой для увлажнения воздуха, потому что пока жарко. Мы ждем ответственного отношения и от родителей: чтобы при малейших симптомах они оставляли ребенка дома, пока не будет поставлен диагноз, чтобы воспрепятствовать возможному распространению этой болезни».

В этом учебном году в Абхазии решили отказаться от некоторых антиковидных нововведений прошлого года, показавших свою неэффективность.

«Мы перешли на тот режим, который был до пандемии, – рассказала в СМИ первый заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия. – Дети будут ходить в школу каждый день, потому что, как показала практика, уроки, проводимые ранее три раза в неделю, не привели к хорошему результату. Во время перемен, на которые отводится 10-15 минут, будут проветриваться классы, учителям рекомендуется носить маски, все будут использовать антисептики. Если помещение класса позволяет, дети за партами будут рассажены в шахматном порядке».

Кварчелия подчеркнула, что министерство будет контролировать ход учебного процесса и оперативно реагировать на изменения в ситуации: если в классе будет выявлен заболевший, класс прервет занятия.

В 1-й сухумской школе в прошлом году занимались, впрочем, все пять дней в неделю, но, как во многих многокомплектных городских школах, которых в Абхазии 32, большинство классов было разбито на два потока и занятия в них шли в две смены. Сейчас от этого формата, который педагоги называли мучительным, решено отказаться.

Удастся ли этот учебный год провести без перерывов и переходов на обучение на «удаленке», которое тоже показало свою слабую эффективность? Очень хотелось бы в это верить. Надежду внушает то, что год назад заболеваемость в Абхазии шла на подъем, а сейчас, после июльского пика, снизилась и держится на уровне несколько большем, чем сто инфицированных в сутки.

Решение о начале нового учебного года в школах именно 1 сентября было принято всего за неделю до Дня знаний, хотя некоторые интернет-пользователи, не задумываясь о том, что статистика заболеваний коронавирусом постоянно меняется, требовали от властей незамедлительного принятия того или иного решения по этому вопросу еще в начале августа. Были разные предложения, в том числе, и начать учебный год 10 или 15 сентября. Но, во-первых, кто знает, что именно к тому времени ковид-ситуация изменится к лучшему? Во-вторых, как полагают многие наблюдатели, решению не откладывать начало учебного процесса способствовало воспоминание о том, как много времени потеряли школьники и педагоги, когда карантин в школах Абхазии был объявлен еще в начале марта 2020 года, до введения всех прочих ограничительных мер, что сейчас большинством воспринимается как перестраховка, ибо заболевших тогда, до июня, были в Абхазии единицы, и всех их строго изолировали. В России, кстати, где заболеваемость COVID-19 была в целом никак не меньшей на душу населения, чем в Абхазии, школы почти ни в одном регионе не закрывали.

Важно и то, что ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают не допустить закрытия школ, несмотря на всю сложность ситуации. «Пандемия привела к самым катастрофическим последствиям для учебного процесса в истории, и поэтому сейчас важно не допустить перебоев в очном школьном образовании в странах Европейского региона ВОЗ… Мы призываем все без исключения страны не допустить закрытия школ, и призываем школы осуществлять меры, которые позволят свести к минимуму риск заболевания COVID-19», – заявил на днях директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

При этом, однако, никто не может дать гарантий, что ситуация с распространением заболеваемости не ухудшится, ибо эта ситуация в мире поистине непредсказуема. Что ж, тогда придется прерывать учебный процесс. Но просто сидеть по домам и ждать, когда в мире прекратится пандемия, говорит Нонна Делба, – это абсурд.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия