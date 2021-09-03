Джемал Гогия: «Разумные сроки рассмотрения дела нарушены»

В Сухумский городской суд для участия в рассмотрении иска к Верховному суду сегодня впервые пришел Джемал Гогия, который оспаривает законность своего увольнения после публикации комментария «Эху Кавказа». Судебное заседание по просьбе представителя ответчика и без объяснения причин перенесли почти на три недели. По мнению Джемала Гогия, определенные законом сроки рассмотрения его дела нарушены.

Руководитель аппарата Верховного суда Республики Абхазия Джемал Гогия, уволенный председателем суда Мананой Делба после комментария «Эху Кавказа», оспаривает законность увольнения в Сухумском городском суде. Сегодня он впервые появился в зале судебного заседания после длительного отсутствия из-за того, что родственник председателя Верховного суда Мананы Делба нанес ему телесные повреждения и сломал челюсть. Джемал Гогия перенес сложную операцию, ездил в Москву на обследование и недавно вернулся. Отныне он намерен участвовать в рассмотрении своего дела лично. Однако сторона ответчика на заседание не явилась.

Судья Зарина Габеева проинформировала присутствовавших, что получила смс-сообщение от представителя Верховного суда, где та уведомляет суд, что не может явиться, просит отложить судебное заседание и не рассматривать дело в ее отсутствие. Судья предложила участникам процесса обсудить возможность проведения заседания без представителя ответчика. Адвокат истца Нонна Реквава попросила судью зачитать сообщение, и Зарина Габеева его огласила:

«Добрый день, в назначенную вами дату 03.09.2021 года я не смогу явиться для участия в судебном заседании. Прошу назначить судебное заседание на более поздний срок через две-три недели и уведомить меня о дате заседания заблаговременно».

Судья попросила высказаться участников процесса.

Джемал Гогия заявил, что представитель ответчика не предъявила никаких доказательств, подтверждающих уважительные причины ее отсутствия, поэтому нет оснований откладывать рассмотрение:

«Мы рассчитываем на то, что именно такой высокий статус должен говорить о том, что процесс необходимо провести в строгом соответствии с требованиями закона. Только что вы огласили смс-сообщение представителя ответчика, в этом смс-сообщении отсутствуют доказательства уважительности причин, в связи с которыми она не может явиться. В соответствии со статьей 165-й Гражданско-процессуального кодекса, лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Мы слышали смс-сообщение, никаких причин уважительности сторона ответчика не сообщает. Если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает заседание в случае признания причин их неявки уважительными. В данном случае нам нечего обсуждать, мы не знаем причины неявки представителя ответчика».

Адвокат Джемала Гогия Нонна Реквава также считает, что основания для отложения рассмотрения дела отсутствуют, заявление об отложении является необоснованным, и попросила суд рассмотреть дело по существу без ответчика.

Прокурор оставила вопрос о переносе заседания на усмотрение суда.

Суд, посовещавшись на месте, принял решение отложить судебное заседание до 21 сентября.

Джемал Гогия прокомментировал «Эху Кавказа» перенос заседания еще на восемнадцать дней:

«Закон определяет срок рассмотрения до одного месяца, часть 2-я статьи 152-й Гражданско-процессуального кодекса гласит, что дела о восстановлении на работе рассматриваются в срок до одного месяца. Мы подали заявление о восстановлении на работе 28 апреля. Уже четыре месяца прошло, а дело не двигается. Четыре раза дело откладывалось по ходатайству ответчика. На этот раз ходатайство уже ни в какие рамки не лезет, даже причину не пишут, почему они хотят отложить на две-три недели, когда закон обязывает их указывать причины, и суд должен рассмотреть уважительность этих причин.

– А какая-нибудь ответственность за нарушение сроков предусмотрена?

– У нас есть право обратиться к председателю суда, чтобы ускорить рассмотрение данного гражданского дела. Я думаю, что мы этим правом воспользуемся, и дальше будем смотреть. Есть разумные сроки судопроизводства, закон предусматривает компенсацию морального вреда за нарушение разумных сроков судопроизводства. Будем следовать требованиям закона, а там посмотрим, как получится».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия