Наземное метро и ремонт главных проспектов – Каладзе объяснил причины невыполнения обещаний

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, баллотирующийся на второй срок, объяснил невыполнение ряда своих обещаний и крупных инфраструктурных проектов трудностями пандемии COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире телекомпании «Рустави 2».

Отвечая на вопрос журналиста о проекте наземного метро, анонсированного Каладзе еще в 2018 году, мэр признал, что это далеко не единственное обещание, выполнить которое его команда не смогла.

«Действительно, за эти четыре года я обещал отремонтировать проспект Важа-Пшавела, как и проспект Церетели, должна была начаться реабилитация улицы Кетеван Цамебули, моста Багеби-Сабуртало. Было много таких проектов и у этого есть свое объяснение.

В течение этих четырех лет, начиная с 2017 года, к сожалению, два последних были сложнейшими. Мы практически остановились, остановились из-за пандемии. От суммы, которая была мобилизована на осуществление этих проектов, пришлось отказаться, появились другие более важные приоритеты, и это были люди, обеспечение жизни и здоровья человека, обеспечение здоровья тех семей, которые потеряли работу. Эта сумма была перераспределена на помощь этим людям, и это было правильным решением», - заявил Каладзе.

Он подчеркнул, что проекты приостановлены лишь временно. Каладзе обещает, что в последующие годы его команда «сделает больше, чем обещала».

В 2017 году Каха Каладзе победил на выборах мэра столицы в первом же туре. Он сменил на этом посту Давида Нармания – крайне непопулярного мэра, также представлявшего «Грузинскую мечту». Следующие выборы мэра Тбилиси состоятся 2 октября 2021 года.