Коронавирус в Грузии: 2 210 новых случаев заражения, скончались 74 человека

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 210 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,89%, за последние две недели – 9,27%, а за последнюю неделю – 8,33%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 564 837.

Около 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 865. В Имерети выявили 336 случаев заражения, в Аджарии – 223, в Кахети – 225,в Самегрело и Земо Сванети – 164, в Квемо Картли – 143, в Шида Картли – 99, в Гурии – 54, в Самцхе-Джавахети – 48, в Мцхета-Мтианети – 30, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.

От ковида умерли еще 74 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 806.

Выздоровели 5 587 человек, их общее число выросло до 514 768.

На данный момент в Грузии 42 237 активных случаев коронавируса. Из них 7 806 пациентов (более 18%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 579 пациентов тяжелое, а 413 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 415 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32 829 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 105 человек.