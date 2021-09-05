«Европейская Грузия» заявила о предвыборном давлении со стороны партии власти

Председатель «Европейской Грузии» Гиги Церетели обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в преследовании оппонентов перед выборами в местные органы власти. «И в Имерети, так же как в масштабах всей страны? «Грузинская мечта» начала предвыборные преследования», - заявил Церетели на сегодняшнем брифинге, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По его словам, давление оказывается на Русудан Ковзиридзе – руководительницу молодежного центра при мэрии Терджольского муниципалитета (регион Имерети), которая решила сотрудничать с «Европейской Грузией».

«На первом этапе к Русудан Ковзиридзе пришли так называемые советчики, которые посоветовали ей разорвать связи с оппозиционной партией, однако уже после отказа начались политические преследования. После того, как она вышла в отпуск и у нее подтвердился коронавирус, в центр зашел аудит и потребовал от руководства передать документы. Русудан Ковзиридзе заявила аудиту, что находится в изоляции, однако служба аудита заставила ее прийти в учреждение. Именно поэтому, после отрицательного ПЦР-теста на шестой день изоляции, Русудан Ковзиридзе пришла в центр, после чего к ней пришли правоохранители и оштрафовали на 2 тысячи лари», - сказал Церетели.

Политик уверен, что причины, из-за которых на Ковзиридзе возложили штраф, – политические, и никак не связаны с нарушением правил изоляции.