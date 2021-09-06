Дефицит бензина как кризис власти

Кризисы в Абхазии случаются чаще, чем народ получает пенсию. На прошлой неделе к росту цен на топливо добавился его дефицит. Чтобы заправить машину бензином, надо отыскать работающую бензоколонку и отстоять огромную очередь. Если повезет, то бак вашего персонального авто наполнится до края той маркой бензина, которая устраивает ваше средство передвижения. Если нет, то вместо своего бензина вы зальете то, что есть в наличии.

О топливном кризисе абхазская общественность узнала в начале июня нынешнего года. 10 июня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с членами кабинета министров и руководителями компаний, осуществляющих поставку топлива в республику. Они сообщили, что закупочные цены на топливо за пределами Абхазии растут, и попросили правительство повысить фиксированные предельные цены на дизельное топливо и бензин марки АИ-92. «Речи нет о премиальных видах топлива – 95-м, 98-м и 100-м бензине, мы говорим исключительно об этих двух продуктах», – подчеркивал заместитель председателя государственной топливной компании Валерий Ардзинба. Но цены выросли на все виды топлива.

Здесь надо отметить, что сегодня монополистом на абхазском рынке нефтепродуктов является российская компания «Роснефть», у которой почти все абхазские топливные компании закупают бензин. При этом цена на бензин в Абхазии всегда была ниже, чем в России, это объяснялось тем, что 70 тысяч тонн топлива, которые завозила «Роснефть» в Абхазию, не облагались пошлиной. Из этих 70 тысяч тонн обеспечивались государственные организации, чиновники, и их с лихвой хватало не только на покрытие госпотребностей, но и личных интересов.

Сейчас цены возросли более чем на 30%, став выше российских. Почему же на Абхазию все равно обрушился дефицит?

К сожалению, абхазский бюджет – достаточно закрытая вещь, и оперировать цифрами не получается. Значит, будем догадываться, предполагать, рассуждать и, как говорил товарищ Саахов, совершенно аполитично смотреть на жизнь «из окна своего персонального автомобиля». И из этого окна видится, что сложившаяся с топливом ситуация имеет прямое отношение к природе человека, который, становясь чиновником, забывает об интересах народа и лоббирует только личный интерес. Вполне логично предположить, что к дефициту бензина в Абхазии привел рост числа государственных служащих, к которому надо прибавить их неуемные аппетиты. Как еще объяснить, что 70-и тысяч тонн лимитированного топлива, которых обычно хватало на год, нынешним чиновникам не хватило и на полгода.

А еще повышение цен, которые переросли российские, и последовавший дефицит топлива – это результат плохой работы правительства. Признать чиновники это не могут, поэтому играют в молчанку и делают вид, что ничего не происходит, в упор не видят очереди на бензоколонках и надписи – «Бензина нет. Совсем». Комментировать ситуацию на топливном рынке отказываются и руководители государственной компании «Абхазтоп». Следуя русской поговорке, «молчание – это золото», вот уже неделя как онемели президент и премьер.

Но не молчит оппозиция. «К отключениям электроэнергии добавился еще один кризис – топливный. Цена на топливо в этом году увеличилась почти на 30%. Такого повышения за такой короткий период ранее никогда не бывало», – отмечает глава «Аруаа» Темур Гулия. Лидер партии «Апсны» Виталий Габния говорит, что ситуация на топливном рынке будет иметь самые серьезные последствия, и прогнозирует дальнейший рост цен на нефтепродукты. Он подтверждает, что квоты на бензин за 2021 год выбраны, а новые поступления бензина пойдут уже с полной налоговой нагрузкой. Габния подчеркивает, что госкомпания «Абхазтоп» – фактически банкрот и ее долги только растут в результате неплатежей бюджетных потребителей. «Никто в долг в России не отгрузит, тем более «Абхазтопу» с его имиджем должника», – отмечает оппозиционер.

Итак, в сухом остатке мы имеем кризис в экономике, системе здравоохранения, энергетике, образовании, социальной сфере, и вот теперь еще и топливный кризис. На самом деле, все эти многочисленные кризисы – суть кризис власти. Здесь все его признаки: ослабление власти, потеря авторитета и доверия всем ветвям власти, провалы в экономике, оппозиция, требующая отставки президента и правительства, изменений в системе госуправления и так далее.

Политические кризисы такого масштаба приводят к смутным временам и нередко – к смене руководства страны. Для Советского Союза кризис власти завершился распадом государства. Однако в истории были случаи, когда кризис приводил к реформам и появлению новых прогрессивно мыслящих лидеров. Очень хочется верить, что у нашей страны, с ее исторически сложившимися традициями демократии, еще есть шанс выбраться из этой великой депрессии без потрясений и революций.

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