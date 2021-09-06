Ажиотаж на абхазских АЗС

Вот уже несколько дней на автозаправочных станциях Абхазии наблюдается ажиотажный спрос на горючее. На АЗС выстраивались очереди из десятков автомобилей. На многих из них подолгу отсутствовали самые ходовые марки бензина. А некоторые и вовсе стояли закрытыми.

Причем не так давно жители Абхазии возмущались резким скачком цен на автомобильное топливо. Возмущались даже те, кто хорошо понимает: этот рост произошел после роста его в России, откуда оно импортируется; но почему, вопрошали они, цены у нас были раньше ниже, чем в соседнем Сочи, – благодаря таможенным послаблениям для Абхазии и оптовым закупкам, а теперь стали рублей на пять за литр выше, чем там?

То есть, несмотря даже на влетевшие цены, бензин крайне трудно купить…

Старожилы помнят, что подобные кризисы на бензоколонках время от времени возникали и в советские времена. Но тогда автомобилей и автомобилистов было гораздо меньше. А еще не было интернета и социальных сетей, куда недовольные граждане привыкли выплескивать свой гнев, а также внутриполитической борьбы, которая неизбежно превращает многих интернет-комментаторов при обсуждении ситуации в обвинителей или защитников действующей власти…

Вот несколько типичных высказываний в абхазском сегменте «Фейсбука»:

«Я позавчера в Адлере заправлялся 92-м бензином по цене 46.50. Больше, чем 48 рублей там ни на одной АЗС нет. А у нас – самый дешевый на «Роснефти», за 52, но попробуй его там застань. Вот и отдыхающие из России удивляются»;

«Да уж, цена бензина почти сравнялась с ценой молока. Но нефть добывают миллионами тонн, а тут сколько коров надо подоить…»;

«Кто-то может внятно объяснить, что происходит?»;

«Ищите тех, кому это выгодно. Нас технично подводят к мысли, что в Абхазии надо срочно начинать нефтедобычу»;

«В Южной Осетии тоже удивляются, что цены на бензин у них стали выше, чем в России. Если следовать вашей логике, то наши Анкваб и Озган и туда добрались?»;

«Топлива нет, электричества нет, исполнительной власти нет, бюджета нет, здравоохранения нет, стабильности нет, безопасности нет... Слов нет! Надо было думать, за кого голосовать!»;

«В городе нет топлива, а все потому, что кто-то распустил слухи о том, что грядет в очередной раз подорожание нефтепродуктов, кто успел – скупили топливо большими партиями, на всякий пожарный случай, храня его в специальных емкостях… Оппозиция тут же подключается к «нужному» процессу, угрожая «октябрьской революцией».

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня к научному сотруднику Института экономики и права АНА Ахре Аристава с просьбой высказать свое мнение. Прежде всего – почему цены на бензин стали в Абхазии выше, чем в большинстве регионов России?

«Непонятная ситуация (вздыхает). Из того, что мы знаем, да? Для экономиста – это самое худшее, когда нет нормальной информации. Но вот есть одна информация – из Белоруссии, где сходная ситуация с тем, что в Абхазии и Южной Осетии, и оттуда косвенно что-то более или менее понятно. Дело в том, что Россия в последние годы, действуя постепенно, переложила нагрузку в экспортных пошлинах на налог на полезные ископаемые. Та льгота, которая была у Абхазии, по пошлине, нивелировалась, то есть ее значение уменьшилось. Кстати, белорусские власти к этому «налоговому маневру» готовились, а мы оказались не готовы. Я думаю, или сами импортеры нефтепродуктов, или правительство должны людям объяснить, что происходит, как формируется цена. Не общими фразами, что вот, мол, в России поднялась… А прямо конкретно: цена контрактная закупки такая-то, зашел бензин на таможенную территорию с такими-то расходами, акциз, НДС… И тогда людям будет понятно».

Что касается ажиотажного спроса на бензин, то тут одна из очевидных причин – небывалый заезд в Абхазию российских автотуристов.

«Ясно было, что нынче почти все границы России закрыты, что турист ринется в Абхазию, что нужны резервы нефтепродуктов. Автомобильный туризм растет из года в год, структура туризма поменялась начиная с 2007-2008 годов. Это связано с развитием интернет-технологий. К этому надо было готовиться. И почему такая ситуация сложилась – тут есть вопросы к правительству тоже.

– Вот сейчас пик турсезона, можно сказать, продолжается, ну, чуть-чуть на спад дело пошло. Какая примерно часть автомобильного топлива у нас потребляется приезжими туристами?

– Это легко определить по квартальным поставкам. Рост потребления в курортный период возрастает от 35 до 50 процентов. У разных фирм-импортеров по-разному. У «Роснефти», «АзиДа», где много автозаправок, – у тех больше».

Можно ли объяснить возникновение дефицита нефтепродуктов тем также, что многие автолюбители бросились делать личные запасы? Вполне возможно. Особенно сельчане. И это естественная человеческая реакция, тем более в Абхазии, жившей немало лет в блокаде. Аристава продолжил:

«Такой период сейчас… Обычно правительство в такой ситуации думает о мерах компенсационных. Тем более что у нас хороший курортный сезон. Несмотря на то, что разные ведомства разные цифры дают: Минтуризма говорит, что до 60 процентов рост, налоговая – вот вчера была информация в «Апсныпресс», – что 19 процентов, так или иначе, надо подумать, как компенсировать населению этот резкий рост. Через единовременные выплаты, повышение зарплат некоторым категориям бюджетников с низкими доходами».

Он добавил, что надо искать пути импорта нефтепродуктов не только из России:

«Буквально несколько лет назад один из импортеров завозил нефтепродукты не из России, так скажем. Если в России поменялась внутренняя налоговая политика, надо посмотреть, какая ситуация в других странах, и, возможно, вернуться к этой практике».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия