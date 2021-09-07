Дмитрий Медоев: «Мы должны присутствовать в Европе, быть на виду и на слуху»

Южная Осетия продолжает расширять международные контакты и готова наладить связи с партиями и политическими организациями левого толка в Италии. Об этом РИА Новости заявил глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев, который по приглашению местных коммунистов посещает Италию.

Медоев говорит, что хочет «навести мосты между партиями, заложить фундамент действий».

«У нас есть левые партии, которые бы хотели сотрудничать. Если в Италии будет готовность, я их сведу с двумя-тремя партиями из Осетии», – заявил Медоев.

По словам политика, югоосетинские власти «расширяют географию присутствия», у Южной Осетии уже есть представители в Ломбардии, Венето, Сардинии, Сицилии и Риме.

«Впереди у нас поездки по другим странам Европы, мы должны присутствовать в Европе, чтобы быть на виду и на слуху», – сказал Медоев.

Отметим, что в феврале текущего года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».