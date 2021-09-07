Парламент Грузии принял закон об амнистии по событиям 20 июня 2019 года

Парламент Грузии одобрил законопроект об амнистии в связи с событиями 20 июня 2019 года. Закон поддержали 79 депутатов, 15 проголосовали против, сообщает «Новости-Грузия».

Согласно законопроекту, от уголовной и условной ответственности освобождаются все лица, совершившие преступления, связанные с событиями 19-21 июня 2019 года, которые не откажутся от распространения на них соответствующего закона об амнистии.

Амнистия также распространится на лиц, которые обвиняются в подготовке или попытке совершения преступления в связи с событиями 19-21 июня.

Между тем оппозиция предлагала свой вариант законопроекта, согласно которому, амнистия должна коснуться только участников акций протеста, однако эту инициативу парламентское большинство отклонило.

Закон об амнистии важен для партии «Национальное движение», так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста возле парламента. По этой статье ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее Мелия заявлял, что не хочет, чтобы его амнистировали, а его партия отказывалась подписывать соглашение, предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем именно из-за неприемлемого для ЕНД пункта об амнистии. Однако недавно «Национальное движение» все-таки подписало соглашение, из которого в конце июля вышла правящая партия.