Якуб Лакоба: «Президент записывал, но вслух ничего не сказал»

Представители нескольких политических партий и общественных организаций Абхазии встречались в понедельник с президентом Асланом Бжания. Они хотели услышать от главы республики ответ на предложение этих организаций о политической амнистии, которая должна последовать за политической оценкой насильственным сменам власти. Как рассказал «Эху Кавказа» участник встречи, лидер Народной Партии Якуб Лакоба, президент конкретного ответа не дал, но обещал поработать.

– Якуб, позавчера была встреча с президентом Асланом Бжания, и вы на ней присутствовали. Расскажите, пожалуйста, в связи с чем президент вас приглашал?

– Он нас пригласил в связи с инициативой «Аидгылара», которую они выдвинули 22 марта, и мы потом поддержали. Суть инициативы в том, что надо закончить с непреодолимым антагонизмом и прийти к гарантиям, что не будет захвата власти, как это было в 2004 году и после этого. Мы эти вопросы ставили президенту и не только ему, но и всему обществу. И мы рассчитывали, что получим публичный ответ. Ответ затянулся в силу разных причин, непонятных для нас. Мы в деликатной обстановке спокойно и ровно общались. Президент сказал, что были причины, по которым затянулось это дело, он готов дать ответ и работать над этим конкретно. Он пригласил представителей части оппозиции, потому что есть и другие оппозиционные блоки кроме тех, кто присутствовал и подписал обращение. Мы рассчитываем получить ответ.

– Какие вопросы ставили участники встречи?

Мы, не навязывая ничего, предложили дать оценку. Это – одно из главных слагаемых сути этого обращения. От того, какая будет дана оценка, будет зависеть, что будет дальше

– Вопросы ставили о том, что надо дать объективную оценку этим событиям. Одни считают их госпереворотами, другие считают, что это приход к власти с грубейшими нарушениями, хотя явно и однозначно в разной степени. Мы, не навязывая ничего, предложили дать оценку. Это – одно из главных слагаемых сути этого обращения. Более того, 6 сентября он обещал это сделать и предложил представителям той публики, которую мы представляли, юристам, принять участие в составлении такого документа. Меня тоже могут делегировать в эту предполагаемую рабочую группу. Вот о чем идет речь. От того, какая будет дана оценка, будет зависеть, что будет дальше.

– Кроме Народной Партии, кто еще присутствовал на встрече?

– В основном присутствовали оппозиционные группы, но была и провластная «Амцахара», они тоже говорили о том, что не все в «Амцахаре» с этим согласны.

– Какое впечатление произвела на вас эта встреча?

Мы никого сейчас не хотим обсуждать, мы хотим, чтобы общество все вместе двигалось дальше. Если у президента хватит духа это признать, в том числе и приход его команды, я думаю, что это сделает ему честь

– Мы там не высказывали свое мнение, но мы его имеем и в разное время говорили, что все эти случаи прихода к власти были переворотного характера, в том числе это касается и нынешней власти. Но мы при этом поставили в тексте слова «политическая амнистия». То есть мы никого сейчас не хотим обсуждать, мы хотим, чтобы общество все вместе двигалось дальше. Если у президента хватит духа это признать, в том числе и приход его команды, я думаю, что это сделает ему честь. И тогда можно будет говорить о том, что он сделал не пол шага, как было позавчера, а шаг навстречу этой идее, этой инициативе. И тогда, может, что-то интересное получится. Я, в частности, сказал ему, что некоторые его заявления о том, что через неделю надо положить документы, информацию, отчеты о результатах, реакцию должностных лиц на требования президента по борьбе с негативом на стол, нам импонировали и ласкали слух, но дальше мы видим молчание и не видим никаких реальных действий. Это нас смущает. А, если это искренне, если это не игра, то мы готовы в тех непростых вопросах, которые глава государства желает продвинуть, быть рядом. Вот так было сказано.

– Как отреагировал на ваши слова президент?

– Он записывал, вслух ничего не сказал, пообещал только, что они в ближайшие дни начнут работать над ответом на это обращение, который ждут подписанты, и общество, наверное, тоже ждет. Почему-то я чувствую, что ему трудно, что ему помехи создают, что он попал в какое-то место, караул, как говорится! Время покажет и прояснит все.

– Какие вопросы ставили представители других партий и движений?

– Приблизительно в том же духе, только с разными акцентами. Там «Единая Абхазия» была представлена, республиканская общественная организация «Аидгылара», было Черноморское казачество Абхазии. Всего под обращением пятнадцать подписантов.

– Что вы ждете от этой встречи?

Я увидел его желание что-то делать, потому что уже стоячая вода превращается в болото, из этого надо выходить

– Вы мне предлагает гадать или прогнозировать. Во всяком случае, я увидел его желание что-то делать, потому что уже стоячая вода превращается в болото, из этого надо выходить. Надо стараться сделать воду политического процесса проточной, а это непросто. Но мне показалось, что у президента желание есть, а как с возможностями – это уже вопрос другой. Но мы хотим рассчитывать, потому что дальше уже некуда.

– Та инициатива, которую поддержала Народная Партия и вы, в частности, каким образом она может изменить ситуацию в обществе?

– В нашей партии было разное отношение к этому, некоторые были против, но нам удалось их убедить, что все-таки попытку надо сделать. Вы же видите, куда идет общество? Давайте поддержим, авось, что-то получится, какой-то продукт нормальный и не вредный для общества.

– Что вы ждете от подписания этого документа?

– Продолжаются гонения на кадры, которые были задействованы при Хаджимба, изгоняют людей по принципу «свой, чужой», это к примеру. Там очень много разных проблем, но до каких пор такое может продолжаться? И в этом вопросе, и в других, и в третьих, и в пятых, коррупция, майнинг, это же – караул!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия