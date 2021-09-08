«Это невозможно скрыть в Южной Осетии»

В югоосетинском парламенте провалилась попытка выразить вотум недоверия правительству. Инициатива оппозиционных депутатов не набрала достаточного количества голосов, но обсуждение выдалось весьма эмоциональным. Напомним, этот вопрос был поставлен после того, как кабмин отказался предоставить законодательному органу итоги финансовой проверки российского казначейства.

Предыдущую сессию парламента, на которой должен был рассматриваться вопрос выражения вотума недоверия правительству, 1 сентября, депутатский корпус предложил перенести из-за слишком горячих дискуссий. В этот день начались памятные мероприятия в годовщину бесланской трагедии, и споры, чуть не дошедшие до драки, по мнению депутатов, могли оскорбить и омрачить их.

Спустя семь дней парламентарии вели себя более сдержанно, но диалог депутатов, которые вынесли вопрос о вотуме на сессию, со спикером парламента и другими представителями партии власти оказался не менее эмоциональным.

Группа из 14 депутатов обосновывала этот шаг тем, что исполнительная власть отказывается предоставлять акты финансовой проверки российского казначейства. Представитель президента Южной Осетии в парламенте Анна Кумаритова разъяснила по поводу грифа «ДСП» (для служебного пользования), который якобы был наложен на этот документ правительством, в связи с чем парламентарии не могут иметь к нему доступа:

«Гриф «ДСП» и секретность, о чем вы говорите, это совершенно разные вещи. Существует положение в России от 1994 года о порядке обращения со служебной информацией. Именно там и прописаны те положения, которые касаются грифа «для служебного пользования». То есть если этот гриф накладывается на определенный документ тем органом, который это делает, тем субъектом правоотношений, то он и определяет круг лиц, которым позволительно видеть этот документ, работать с этим документом… И даже если у вас есть доступ к секретной информации, это все равно не значит, что к этому документу с таким грифом он у вас есть».

Сегодня народные избранники, требующие огласки этого заключения, вновь обосновывали свою позицию. Продолжает депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева:

«Нет такого документа, который парламент не имеет права запросить. Какого бы уровня он ни был и от кого бы он ни шел, потому что все вопросы внутреннего характера, внешнего характера подконтрольны парламенту. А целевое расходование бюджетных средств – это непосредственно контрольные функции парламента. И не путайте и не вводите в заблуждение. Вы думаете, если эта информация может быть воспринята моими коллегами, которые не разбираются во многих нюансах, то нам не нужно говорить то, что очевидно. Нет ни одного документа, нет! Это для вас может быть ограничение, для нас такого ограничения не может быть! Сегодня мы понимаем, что Контрольно-счетная палата не дает объективного заключения… Вы представляете кого, президента? Это его слова? Если нет, нам не надо проводить ликбез! Вы можете провести ликбез среди другой части, но не нам».

Как выяснилось, один из депутатов – спикер парламента Алан Тадтаев с документом все же был ознакомлен. Алан Алборов из партии «Ныхас» попытался разобраться в причинах избирательного подхода:

«Алан Сергеевич, вы недавно, на последней или предпоследней сессии говорили, что ознакомлены с этим документом. Вы точно так же депутат, как и мы. Если вам была предоставлена такая возможность, то почему она не предоставлена нам?.. Депутаты просят спикера парламента предоставить нам копию этого документа…

Спикер Алан Тадтаев: У меня его нет… Я посмотрел этот документ у премьер-министра.

Алан Алборов: Сколько там страниц?

Спикер: Там очень много... Я посмотрел только заключение.

Зита Бесаева: Алан Сергеевич, что выше – Конституция и конституционные функциональные обязанности парламента или какой-то нормативный акт, который ниже по юридической силе? Скажите, пожалуйста, Конституция гласит и прямо определяет, что все нормативные акты, противоречащие конституционным законам, не имеют юридической силы и не могут применяться. Давайте быть объективными, давайте соблюдать Конституцию и конституционные законы и не придумывать разные придумки, лишь бы не дать этот акт. Господи, да мы все прекрасно знаем, сколько нарушений! Это невозможно скрыть в Южной Осетии, уже на улице об этом говорят, о каждом нарушении. И вы это скрываете, еще раз подтверждая, что есть сильнейшие, грубейшие нарушения в деятельности правительства по целевому расходованию бюджетных средств. Вы этим показываете, что вы боитесь, чтобы это увидели все и народ это узнал».

Тем не менее большинство депутатов проголосовали против вынесения вотума недоверия правительству Южной Осетии: 18 против 14.

После сессии парламента в соцсетях начали активно комментировать еще одну фразу спикера Тадтаева, с которой он обратился к вице-спикеру и представителю Народной партии Александру Плиеву: «Правильно говоришь, но до нас должны были ответить те, кто проел 47 миллиардов для Осетии… Что же вы тогда ничего не сделали?! … А сегодня вы хотите контролировать бюджет? До сегодняшнего дня не надо было контролировать бюджет?»

Пользователь под ником Роберт Гард написал: «Если задуматься над приведенными словами спикера, то они должны вызвать серьезную тревогу у населения Южной Осетии и у руководства РФ. Ведь из них напрашивается вывод, что он знал о воровстве бюджетных средств раньше и призывает не мешать воровать сейчас! Раз Алан Сергеевич утверждает, что из бюджета утекали десятки миллиардов рублей, значит, знает о таких фактах и скрывает их, ибо нет от него никаких официальных заявлений, как и в самой стране возбужденных уголовных дел по ним и беспристрастных судебных решений. А если преступления скрываются главой законодательной власти Южной Осетии, то надо напомнить спикеру о статьях 33 и 316 УК РФ и подумать о целесообразности его нахождения на месте председателя парламента РЮО, высшего государственного законодательного представительного собрания нашего государства».

Напомнили Тадтаеву и о том, что с 2014 по 2017-й парламент возглавлял нынешний глава государства Анатолий Бибилов, которого он и сменил на следующие пять лет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия