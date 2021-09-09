Новости
Предполагаемый убийца гражданки Австралии не признает вину – адвокат
Задержанный по обвинению в убийстве гражданки Австралии Шенае Брук житель Тбилиси Рафаэл Мурсакулов не признает вину и решил пользоваться правом молчания. Об этом адвокат Мурсакулова Софо Гогшеладзе заявила после встречи с подзащитным в изоляторе временного содержания. По словам адвоката, ей пока не передали материалы дела.
«Я ознакомлюсь с материалами дела, после чего смогу детально ответить на все ваши вопросы», – заявила адвокат.
Ранее СМИ сообщили, что Рафаэл Мурсакулов связан с правящей партией «Грузинская мечта». Мурсакулов был назначен членом участковой избирательной комисии к местным выборам 2 октября, однако ему прекратили полномочия по собственному заявлению.
В соцсети Facebook распространились фотографии Мурсакулова, где он снят рядом с членом партии «Грузинская мечта» Ираклием Заркуа. С другой стороны рядом с ним на снимке заместитель председателя сакребуло Лагодехи и глава местного штаба «Грузинской мечты» Георгий Гамбашидзе.
Поиск по запросу «Рафаэл Мурсакулов» в интернете выдавал пост, размещенный на правительственном ресурсе StopCOVID-19, где сказано, что он является «волонтером на Мтацминда». На фото Мурсакулов в одежде с логотипом тбилисской мэрии. В настоящее время этот пост изъят с сайта. На личной странице Рафаэла Мурсакулова также указано, что он «работает в «Грузинской мечте».
- 31-летняя учительница английского языка Шенае Брук была убита в конце июля в Тбилиси. Преступление было совершено на одной из популярных туристических троп на склоне горы Мтацминда – неподалеку от парка развлечений.
- МВД Грузии накануне заявило о раскрытии громкого дела об убийстве гражданки Австралии на Мтацминда. Обвинение 33-летнему жителю Тбилиси было предъявлено на основании выводов генетической экспертизы.
- Следствие ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», в случае доказательства вины задержанному грозит от 7до 15 лет тюремного заключения.
Другие новости дня
США назвали правительство талибов «переходным кабинетом»
Соединённые Штаты охарактеризовали как временный или переходный кабинет возглавляемое талибами афганское правительство в Кабуле.
"Никто в администрации, ни президент, ни кто-либо из службы национальной безопасности не стал бы утверждать, что талибы прислушиваются и уважают членов мирового сообщества. Они пока никак не убедили в этом", - заявила, говоря о позиции администрации президента США Джо Байдена, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после в основном виртуальной встречи с представителями руководства Германии и еще около 20 стран, что новое правительство Афганистана будут оценивать по его делам, и легитимность "ещё надо заслужить".
Блинкен встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом после прибытия на американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Этот объект использовался как пункт приёма рейсов с тысячами эвакуированных из Афганистана людей после захвата там власти "Талибаном" (движение признано в России террористическим и запрещено).
"Талибы ждут международного признания, но любое признание, любую поддержку ещё надо заслужить", - подчеркнул госсекретарь США.
Талибы установили контроль над Кабулом и почти всеми афганскими провинциями к середине августа. Этому предшествовало несколько месяцев их боевых побед над афганскими правительственными силами после начала полного вывода из страны войск международной коалиции во главе с США.
Состав нового правительства Афганистана талибы объявили 7 сентября. В кабинете, в котором нет ни одной женщины, доминируют давние боевики "Талибана". Они заявили, что намерены вернуть страну к строгим нормам шариата. Возглавил структуру находящийся в "чёрном списке" ООН Мулла Мохаммад Хассан Ахунд. Другой член кабинета Сираджуддин Хаккани руководит формированием, внесённым США в список террористических организацией. Он также указан в перечне разыскиваемых ФБР лиц.
Бежавший из Афганистана после падения Кабула президент Ашраф Гани в среду, 8 сентября, выступил с новым заявлением, попросив прощения у афганцев за внезапный развал правительства. Он вновь отверг утверждения, что покинул Афганистан с миллионами долларов в чемоданах. Гани также повторил, что на его экстренном отъезде настаивали советники по безопасности, предупредившие о риске кровопролития, в случае если он останется в стране.
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Ногинске достигло пяти
В подмосковном Ногинске в ночь на четверг спасатели обнаружили под завалами тело пятого погибшего в результате вчерашнего взрыва газа в жилом девятиэтажном доме. Об этом сообщает региональная служба МЧС.
Утром в среду, когда уже были найдены тела двух погибших, власти сообщили, что ещё пятеро жильцов дома не выходили на связь. К вечеру спасатели достали из-под завалов тела двоих погибших, включая девушку-подростка. 17 человек получили различные травмы.
МЧС продолжает работать на месте трагедии.
Основная версия взрыва - утечка бытового газа. Обрушилась стена от второго до четвертого этажа.
В связи с происшествием власти Ногинска объявили трёхдневный траур , отменив празднование Дня города.
В Абхазии подтверждено 118 случаев коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 369 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 118 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: мужчина 72 лет и женщина 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 63 пациента, состояние 8 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице умер пациент 68 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 834 человека. Зарегистрирован 341 летальный случай. Выздоровели 21 760 человек.
СМИ: Убийца гражданки Австралии связан с «Грузинской мечтой»
По данным оппозиционной телекомпании «Формула», задержанный по обвинению в убийстве гражданки Австралии Шенае Брук житель Тбилиси 33 лет - это Рафаэл Мурсакулов, который связан с правящей партией «Грузинская мечта».
МВД Грузии сегодня заявило о раскрытии громкого дела об убийстве гражданки Австралии на Мтацминда. Обвинение было предъявлено на основании выводов генетической экспертизы. Сегодня же был задержан обвиняемый - 33-летний житель Тбилиси, которого следствие упоминает инициалами «Р.М.»
В соцсети Facebook распространились фотографии Рафаэла Мурсакулова, где он снят рядом с членом партии «Грузинская мечта» Ираклием Заркуа. С другой стороны рядом с ним на снимке заместитель председателя сакребуло Лагодехи и глава местного штаба «Грузинской мечты» Георгий Гамбашидзе.
Кроме того, поиск по запросу «Рафаэл Мурсакулов» в интернете выдает пост, размещенный на правительственном ресурсе StopCOVID-19, где сказано, что он является «волонтером на Мтацминда». На фото Мурсакулов в одежде с логотипом тбилисской мэрии. В настоящее время этот пост изъят с сайта. На личной странице Рафаэла Мурсакулова также указано, что он «работает в «Грузинской мечте».
Канал Mtavari Arkhi сообщает, что 33-летний Мурсакулов в прошлом был судим.
31-летняя Шенае Брук была убита после 16 часов 30 июля в центре Тбилиси во время прогулки в лесопарке на горе Мтацминда. Тело Брук разыскивали сутки и обнаружили прикрытое ветками и листвой неподалеку от пункта охраны парка.
Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, задержанный признал свою вину. Мурсакулов проживает в районе улицы Гогебашвили, где жила и Шенае. Предполагаемый мотив убийства – ограбление. Мужчина якобы хотел завладеть телефоном iPhone 12, но в момент нападения девушка бросила его в ущелье.
Следствие по делу об убийстве гражданки Австралии ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», в случае доказательства вины задержанному грозит от 7до 15 лет тюремного заключения.
Талибы запретили женщинам в Афганистане заниматься спортом
Талибы запретили женщинам, в том числе участницам национальных сборных, заниматься спортом в Афганистане. Об этом заявил в среду так называемый заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик в беседе с австралийским изданием SBS News.
Свою позицию он объяснил на примере игры в крикет. Васик сказал, что в случае, если бы женщины были допущены к этому виду спорта, их лица и тела оказались бы открытыми для наблюдателей. «Ислам и Исламский Эмират не допускают этого», – заявил собеседник. По его словам, талибы согласны с тем, что женщины вправе совершать прогулки по мере необходимости, однако спорт, считает он, не является необходимым для женской части населения.
В августе Васик дал согласие на поездку мужской сборной Афганистана по крикету в Австралию для участия в отборочном матче, который состоится в конце года. Нынешнее заявление представителя «Талибана», однако, может привести к тому, что на предстоящее мероприятие не допустят даже мужчин-афганцев. Международный совет по крикету требует, чтобы все его полноправные члены имели национальную женскую команду, которая является условием допуска страны на международные соревнования. На вопрос о возможности исключения афганцев из соревнований в Австралии Васик сказал, что «Талибан» в любом случае не пойдет на компромисс.
В среду издание Би-Би-си рассказало о том, что в одной из афганских провинций застрелили женщину-полицейского на глазах у ее мужа и детей. Фотографии, подтверждающие факт расправы, родственники погибшей переслали британской телерадиокомпании. Представитель организации Забиулла Муджахид отверг причастность талибов к инциденту. Он заверил, что власти проведут расследование, и предположил, что убийство могло быть связано с личным конфликтом.
На днях в Кабуле талибы применили слезоточивый газ против активисток, которые вышли на митинг с требованием включить женщин в состав нового правительства. 8 сентября стало известно, что талибы обязали заранее согласовывать с властями любые акции протеста.
После захвата талибами власти в Афганистане местные жительницы начали жаловаться на притеснения и нарушения их прав со стороны нового руководства страны. Среди прочего, афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Местные СМИ рассказывали о случаях нападения на женщин со стороны талибов за то, что те посчитали нарушением правил шариата.
Талибы вводят правило, согласно которому женщинам позволено будет обучаться только отдельно от мужчин и только при наличии одежды, полностью закрывающей их лица и тела. Преподавать им смогут либо женщины, либо пожилые мужчины, которые должны будут получать одобрение от «Талибана» в каждом отдельном случае. В случае, если придется обучаться все-таки совместно с мужчинам, женщинам придется уходить с занятий на несколько минут раньше и ожидать в специальной комнате, чтобы не столкнуться с мужчинами. Афганкам отныне запрещено выходить из дома без сопровождения мужа либо родственника-мужчины.
Эти правила несколько мягче еще более суровых мер, которые применялись талибами 20 лет назад – до вторжения войск США в Афганистан. Тогда «Талибан» полностью запрещал девочкам и женщинам получать образование за пределами базового.
В Москве журналисты вышли на пикеты против закона об «иноагентах»
В Москве в среду журналисты вышли на одиночные пикеты у здания министерства юстиции, протестуя против закона об «иноагентах».
Корреспонденты Радио Свобода сообщили о задержании Алеси Мароховской - журналистки издания «Важные истории», которую признали «иноагентом»-физическим лицом. Она стояла с плакатом «Нет иноагентов, есть журналисты».
Помимо Мароховской задержаны еще две журналистки - Полина Ужвак и Ирина Долинина. Она также сотрудничают с «Важными историями». До задержаний полицейские проверили у участников акции документы, сообщала «Медиазона».
8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. Российские СМИ в этот день запустили акцию «Нет иноагентов, есть журналисты». Ее поддержали более 40 российских изданий, в их числе включенные в список СМИ-«иноагентов» телеканал «Дождь», «Медуза» , «Важные истории», а также The Bell, «Медиазона», Republic, «Новая газета» и другие.
В течение дня участники акции сопровождали публикации на сайтах и в соцсетях плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать СМИ – «иностранных агентов». Это делалось с целью «показать себе и нашим читателям, что нас много, что мы не боимся и не собираемся покорно молчать», отмечалось со ссылкой на участников акции.
Понятие «СМИ-иноагента» появилось в российском законодательстве в 2017 году, тогда же в реестр были включены первые СМИ, в том числе Радио Свобода и его региональные проекты. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода не согласилась с этим решением российских властей. Она оспаривает применение законодательства об «иноагентах» в Европейском суде по правам человека.
Мишель в разговоре с Путиным заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и Украины
Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности Грузии и Украины в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Шарль Мишель пишет в социальной сети Twitter.
Президент Европейского совета отметил, что в ходе разговора с Путиным он обсудил последние события в Афганистане и их влияние на регион.
По его словам, ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности. В качестве приоритетов он назвал предотвращение гуманитарной катастрофы, борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и обеспечение защиты прав человека.
Анатолий Бибилов: «Мы все боремся за русский мир»
«Россия является государством, которое приходит, помогает и созидает, строит социальные объекты, школы, детские сады», – заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, который принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 78-й годовщине освобождения Донбасса.
«Сегодня здесь собрались участники различных войн – в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии – для того, чтобы мы все вместе показали, что есть дух, который не сломить и который нас всех объединяет и дает силы независимо от национальности и вероисповедания. И это – русский дух. Русский дух, который нас объединяет. Русский мир, за который мы боремся. И в этом смысле каждый из нас является русским», – сказал он.
Югоосетинский лидер назвал Россию «гарантом безопасности Южной Осетии и Абхазии».
«Сил нам, терпения и побед! Донбассу – свободы! Южная Осетия признала Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Уверен, что это необратимый процесс», – отметил он.
- Южная Осетия в 2014 году признала независимость «ДНР» и «ЛНР». Стороны заявили об установлении «дипотношений». В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвали – представительства «ДНР» и «ЛНР».
- Бибилов уже посещал «ДНР» и «ЛНР» в мае текущего года. В июле в Цхинвали он встретился с писателями-фантастами из «ДНР».
Югоосетинские депутаты не смогли вынести вотум недоверия правительству
Вотум недоверия, инициированный правительству самопровозглашенной республики Южная Осетия 14 депутатами парламента, большинством голосов был отклонен.
Как пишет агентство «Рес», вопрос на сессию вынес глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты.
Депутаты ещё раз подняли вопрос казначейской проверки, отметив, что акт проверки парламентариям не предоставлен. По мнению депутата Амирана Дьяконова, все, что касается бюджета, должно быть открыто для депутатов.
Спикер парламента Алан Тадтаев пояснил, что акт проверки российского казначейства находится под грифом «секретно».
В свою очередь, вице-спикер Александр Плиев перед голосованием призвал своих коллег проголосовать справедливо.
«Если мы не будем знать результатов проверки, то не узнаем, сколько на самом деле должны были получить зарплату люди...», – сказал он.
По итогам голосования на заседании сессии за недоверие правительству из 32 депутатов проголосовали 14, против - 18.
Депутаты парламента от оппозиции инициировали обсуждение вопроса о вотуме недоверия правительству в конце августа. Рассмотрение вопроса было намечено на 1 сентября, но заседание тогда было сорвано из-за разногласий депутатов по регламенту.
Пашинян и Гарибашвили обсудили вызовы региона после Карабахской войны
Политическая и экономическая стабильность Армении напрямую связана со стабильностью Грузии и региона в целом, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Николом Пашиняном.
«Приветствую моего друга, моего коллегу премьер-министра Никола Пашиняна. Для меня огромная честь принимать его в Грузии. Я еще раз хочу поздравить господина премьера с победой на выборах, которую он одержал недавно. Это, безусловно, является хорошей возможностью начала новой эры для Армении и армянского народа. Я ознакомился с новым видением премьера, которая связана только с развитием, со стабильным развитием его страны и с благополучием армянского народа», – заявил Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», грузинский премьер подчеркнул, что Карабахская война была сложным вызовом для всего региона.
«Но сейчас, ознакомившись с новым видением премьера, я верю, что этот вызов преобразится в новую возможность, в возможность, которая принесет благополучие Армении и армянскому народу. Я также хочу сказать, что для нас огромное значение имеет как политическая, так и экономическая стабильность Армении. И это напрямую связано со стабильностью нашей страны и региона в целом. Соответственно, нашу общую региональную цель я бы описал тремя словами – это мир, стабильность и благополучие, которые объединяют все три страны региона», – отметил премьер.
По словам Гарибашвили, Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сожительства на Южном Кавказе и недавно доказала это делом. В начале июня Азербайджан освободил 15 пленных – граждан Армении, задержанных во время конфликта, при активном посредничестве Грузии. В ответ армянская сторона передала Азербайджану через премьер-министра Грузии карты минных полей.
«Этот успешный прецедент дает нам основание для оптимизма сделать еще больше. Я еще раз подтвердил премьеру полную готовность Грузии продолжить роль активной медиации для того, чтобы доверие было восстановлено. Доверие, которое очень важно и является основной основ нашего будущего сотрудничества», – подчеркнул Гарибашвили.
Он отметил, что стороны готовы рассмотреть идеи нового сотрудничества и новые проекты.
«Нашим общим видением и усилием должно стать то, что постепенно мы должны превратить этот регион в регион новых возможностей, развития и мира, и мы продолжим работать именно в этом направлении», – заявил Гарибашвили.
Отметим, что это первый визит Пашиняна в Грузию после переизбрания на должность главы правительства. На внеочередных выборах в Национальное собрание республики его партия «Гражданский договор» получила конституционное большинство в виде 72 из 105 мандатов.
В Тбилиси задержан обвиняемый в убийстве гражданки Австралии Шанае Брук
Задержан обвиняемый в убийстве гражданки Австралии, 31-летней учительницы английского языка Шанае Брук. Об этом сообщили в МВД Грузии.
По информации ведомства, задержанный – проживающий в Тбилиси гражданин Грузии Р.М. 1988 года рождения.
Расследование ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Тело 31-летней Шанае Брук было обнаружено 31 июля на склоне горы Мтацминда в Тбилиси с признаками насильственной смерти. Друзья пропавшей рассказывали, что она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда. Последний раз она выходила на связь в момент, когда на нее напали. Она кричала, чтобы ее не трогали, и просила о помощи.
ЕС финансирует восстановление дороги в Гальском районе
Евросоюз финансирует восстановление дороги в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия. На месте проведения работ установлен соответствующий баннер – с флагом ЕС и надписью на английском и абхазском языках.
Как заявили «Эху Кавказа» в представительстве ЕС в Грузии, дорожные работы осуществляются в рамках проекта реабилитации «Ингури ГЭС».
«После ремонта тоннеля «Ингури ГЭС», который был успешно завершен в апреле 2021 года, продолжаются дальнейшие работы по реабилитации подъездных дорог, механического оборудования и удалению осадка из водохранилища. Этот проект направлен на то, чтобы помочь производить чистую и устойчивую энергию для людей по обе стороны административной границы», – заявила заместитель руководителя отдела сотрудничества представительства ЕС в Грузии Каталин Герман.
Гендиректор «Ингури ГЭС» Леван Мебония рассказал «Эху Кавказа», что речь идёт о 14-километровом участке от Ингурского моста до расположенной в Гальском районе инфраструктуры электростанции. Дорога проходит по нескольким селам, соответственно, обновленной инфраструктурой смогут воспользоваться и местные жители.
«Строится бетонная дорога. Трехкилометровый участок уже завершен, полностью работы завершатся до конца года», – говорит Мебония.
Европейский фонд реконструкции и развития (EBRD) выдал на восстановление «Ингури ГЭС» кредит в размере 38 млн евро. Евросоюз дополнительно выделил на проект грант объемом 7 млн евро.
Погиб глава МЧС, бывший адъютант Путина Евгений Зиничев
Погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев. По информации пресс-службы МЧС, это произошло на учениях. Зиничев оказался первым российским министром, погибшим во время исполнения обязанностей.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», – говорится в сообщении пресс-службы.
Источники РБК, Тайги-инфо и канала RTVi при этом сообщают, что Зиничев погиб не в ходе межведомственных учений, как сообщило его ведомство, а при осмотре туристического объекта. Член правительства разбился, попытавшись спасти другого участника поездки.
Источник «Тайги»передаёт, что после открытия учений министр полетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от Норильска. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей, отмечает издание.
Источники РБК и RTVi сообщают, что инцидент мог произойти в другой точке неподалёку от озера — на водопаде Китабо-Орон. Он располагается на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. По словам собеседника издание, около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолете, а около семи утра погиб. Учения были открыты министром за день до поездки.
Пресс-служба МЧС называет имя погибшего вместе с Зиничевым. Им оказался 63-летний режиссёр Александр Мельник, много лет сотрудничавший с министерством.
Ранее 8 сентября в МЧС сообщили, что в рамках рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.
«Е. Зиничев находится с рабочим визитом в регионе в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Он лично проконтролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС», – говорилось в сообщении.
- Зиничев возглавлял Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2018 года. Ему было 55 лет.
- С 2006-го по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева.
В Петербурге появилось граффити с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой
Но сразу было закрашено
В Петербурге в Некрасовском саду в центре города появилось граффити с участницей белорусского Координационного совета оппозиции Марией Колесниковой. 6 сентября она была приговорена судом в Минске к 11 годам заключения.
Граффити было нарисовано на стене, рядом с портретом оппозиционерки был размещён лозунг "За вашу и нашу свободу". Через несколько часов работа неизвестного автора была уничтожена сотрудниками коммунальных служб Центрального района, свидетельствуют фотографии "Медиазоны".
39-летня Колесникова — бывший музыкант, обучавшийся игре на барочной флейте. Она читала лекции по культуре и с 2007 по 2019 год жила в Германии. Позже вернулась в Минск, где была арт-директором культурного проекта, выкупленного Белгазпромбанком. В 2020 году она возглавила предвыборный штаб тогдашнего главы банка Виктора Бабарико.
Бабарико был арестован перед выборами и Колесникова стала одним из руководителей предвыборной кампании Светланы Тихановской. В ходе массовых протестов после президентских выборах, победителем на которых власти объявили Александра Лукашенко, Колесникову попытались насильно депортировать на Украину. Она порвала свой паспорт, чтобы остановить высылку.
Вскоре после этого оппозиционер была арестована и обвинена по ряду уголовных статей о попытке захвата власти. Бабарико был приговорён к 14 годам лишения свободы по коррупционным статьям. Тихановская живёт в изгнании в Литве, её муж находится в заключении в белорусской колонии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тбилиси
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл сегодня в Грузию с двухдневным официальным визитом.
Официальная церемония встречи проходит в эти минуты в администрации правительства Грузии.
Первую встречу Пашинян проведет со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, пишет агентство «Новости-Грузия». После личной встречи и переговоров правительственных делегаций Пашинян и Гарибашвили выступят с заявлениями для СМИ.
В Тбилиси Пашиняна также примет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Во время визита премьер-министр Армении вместе с членами делегации возложит венок к Мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.
Отметим, что это первый визит Пашиняна в Грузию после переизбрания на должность главы правительства. На внеочередных выборах в Национальное собрание республики его партия «Гражданский договор» получила конституционное большинство в виде 72 из 105 мандатов.
Тина Канделаки назначена замгендиректора холдинга «Газпром-медиа»
Заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа» назначена Тина Канделаки.
Как сообщается на официальном сайте холдинга, в новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга «Газпром-медиа» – «Матч», а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.). Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.
«Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора «Газпром-медиа». Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время», – заявил генеральный директор холдинга Александр Жаров.
Сама Канделаки говорит, что перед холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи.
«Предложение Александра Александровича – не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», – заявила она.
Тина Канделаки работала генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента его запуска в 2015 году.
В Чечне родные бывшего силовика объявили кровную месть критику Кадырова
В Чечне родственники бывшего сотрудника силовых структур Ахмеда Арсанукаева объявили кровную месть семьям оппозиционного блогера Хасана Халитова и его знакомого Рустама Наурбаева. Видео этого события появилось сразу в нескольких провластных аккаунтах в инстаграме. Об этом сообщает редакция Кавказ.Реалии.
На опубликованных видео Арсанукаев вместе с поддержкой посещают дома родственников Халитова и Наурбаева и объявляет о запланированной мести старейшинам их семей. Ролики хорошо смонтированы и сняты, можно предположить, что при подготовке съёмки на старейшин оказывалось давление со стороны властей.
По утверждению Арсанукаева, Халитов и Наурбаев напали на членов его семьи в Турции, требуя от них на камеру высказать оскорбления в адрес чеченских властей. "То, что он сделал, ему не оставим. Почему вы не в курсе его деятельности, если весь мир знает про него, видит в телефонах [в интернете], как он выступает?" — говорит один из спутников бывшего силовика отцу Халитова. На видео угрожают так же дочерям блогера.
Во вторник Халитов рассказывал, что его 75-летнего отца и двух братьев задержали в Чечне и Москве и отвезли в отделение полиции в Ачхой-Мартане. Было ли это до или после съёмки видео с объявлением мести — не сообщается.
- Традиция кровной мести является незаконной в России, но до сих пор существует на Кавказе. В августе 2010 года в Чечне по инициативе президента Рамзана Кадырова была создана специальная комиссия для примирения кровников. При этом сам Кадыров и его ближайшие соратники, многие из которых имеют звания в российской полиции, публично объявляли кровную месть критикам власти и семьям подозреваемых в терроризме.
- Ранее сообщалось, что в Турции несколько уроженцев Чечни объединились, чтобы обезопасить себя и своих земляков от угрожающих им сотрудников чеченских силовых структур и российских спецслужб. На днях созданный ими телеграм-канал сообщил об избиении в Турции сторонника Кадырова, долгое время служившего в неназванной силовой структуре Чечни.
- За последние несколько лет в странах Европы произошло несколько резонансных убийств чеченцев, критиковавших Рамзана Кадырова. Совершены покушения на нескольких выступавших против него блогеров.
Грузия получила от МВФ 286 миллионов долларов
Грузия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 286 миллионов долларов. Об этом сообщили в Национальном банке Грузии.
Финансовая помощь уже отразилась в статистике официальных международных резервов Грузии, объем которых вновь превысил 4 млрд долларов.
Ранее в МВФ объявили о распределении среди государств–участников специальных прав заимствования (Special drawing rights, или SDR) на сумму 650 миллиардов долларов. В страны СНГ, Украину и Грузию направили около $25 млрд.
В прошлый раз МВФ обращался к этому инструменту в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса.
COVID-19 в Грузии: 2571 новый случай, 60 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 60 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7977 человек.
За сутки в стране выявили 2571 новый случай коронавируса. 7 сентября провели 29 449 тестов: PCR-тестов – 8236, экспресс–тестов на антиген – 21 313.
Накануне в Грузии сообщили о 1965 новых случаях заражения коронавируса. Однако глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что слишком низкий показатель, возможно, связан с задержкой в работе серверов.
Выздоровели еще 3668 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 570 493, выздоровевших – 527 337.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,73%, за последние 14 дней составляет 8,69%, за неделю – 7,69%.
Из 35 153 активных случаев заражения тяжело больны 1512, на искусственном дыхании находятся 380 пациентов.
За сутки вакцинированы от коронавируса 27 011 человек, всего в Грузии использовано 1 366 678 вакцин.
Наставник сборной Грузии по регби вернулся из ЮАР после выздоровления от COVID-19
Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили вернулся в Грузию после выздоровления от коронавируса. В аэропорту его встретили члены семьи и спортсмены. Леван Маисашвили продолжит реабилитационный процесс в Грузии, пишет Общественный вещатель.
«Любовь народа, воля Господа – все это помогло мне преодолеть болезнь. Я прошел трудный путь. У меня есть план до конца сентября посвятить время реабилитации, в октябре я буду на поле», – сказал наставник грузинской сборной в Тбилисском международном аэропорту.
Леван Маисашвили заразился коронавирусом в ЮАР, где в начале июля команда провела тест-матч с хозяевами – действующими чемпионами мира. Повторная игра между командами должна была пройти через неделю, но в промежутке между встречами у целой группы игроков обеих сборных был обнаружен COVID-19. В итоге, второй тест-матч был отменен.
Тренер грузинских регбистов более месяца лечился в частной клинике Йоханнесбурга. Он был в критическом состоянии. В середине августа стало известно, что состояние здоровья Маисашвили улучшилось, он смог победить коронавирус.
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов вновь посетит «ДНР»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов вновь посетит непризнанную Донецкую народную республику («ДНР»). По приглашению главы поддерживаемой Россией сепаратистской администрации Дениса Пушилина Бибилов примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню освобождения Донбасса (в 1943 году город был освобожден от немецких войск).
Как сообщили в пресc-службе югоосетинского лидера, Бибилов также примет участие в форуме сторонников партии «Единая Россия».
«Президент посетит ДНР с официальным визитом, в рамках программы 8 сентября в Донецке пройдет съезд ветеранов «Защитники России», – говорится в сообщении.
Бибилов уже посещал «ДНР» и «ЛНР» в мае текущего года. В июле в Цхинвали он встретился с писателями-фантастами из «ДНР».
- Южная Осетия в 2014 году признала независимость «ДНР» и «ЛНР». Стороны заявили об установлении «дипотношений». В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвали – представительства «ДНР» и «ЛНР».
МАГАТЭ: Иран блокирует доступ инспекторов к ядерным объектам
Иран препятствует доступу международных инспекторов в некоторые лаборатории и производства, связанные с его ядерной программой, и блокирует расследование данных о следах радиоактивных частиц, обнаруженных на нескольких объектах. Об этом говорится в двух конфиденциальных отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представленных странам-членам организации. МАГАТЭ призывает западные столицы вынести формальное порицание Ирану.
Согласно информации, оказавшей в распоряжении СМИ, в одном из докладов МАГАТЭ критикует Иран за отказ предоставить специалистам агентства доступ к видеокамерам, установленным на иранских ядерных объектах. В отсутствие регулярных инспекций, которые были прерваны Тегераном в феврале, камеры остаются единственным способом наблюдения за происходящим в ядерных лабораториях. Однако камеры нуждаются в обслуживании. В докладе говорится о том, что в результате проверки камер, установленных в центре сборки ядерных центрифуг, куда инспекторы были допущены в начале сентября, выяснилось, что одна из четырех камер была уничтожена, видеозаписи, сделанные другой камерой, исчезли. По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, без видеокамер его организация будет "действовать вслепую", анализируя иранскую ядерную программу.
Во втором докладе МАГАТЭ говорится о том, что Иран отказывается представлять данные о том, почему радиоактивные частицы, которые могут указывать на работы с обогащенным ураном, были обнаружены на нескольких объектах в Иране, что может указывать на наличие неизвестных международным инспекторам центров, где ведутся ядерные работы. По оценкам МАГАТЭ, в распоряжении Ирана уже есть 10 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов. Для создания ядерного оружие требуется уран, обогащенный до 90 процентов.
Эти доклады МАГАТЭ подтверждают нарушение Тегераном важных положений договора о замораживании иранской ядерной программы, подписанного в 2015 году. После отказа США от выполнения условий договора в 2018 году, Иран заявил о намерении возобновить работы по обогащению урана. Президент США Джо Байден готов вернуть США в число участников договора с Ираном, потребовав от Тегерана прекратить запрещенные этим соглашением работы по обогащению урана в качестве предварительного условия. Иран заявляет, что сначала должны быть отменены американские санкции. Представители иранского правительства предупредили, что любые действия против Ирана в рамках совета директоров МАГАТЭ положат конец переговорам о полном возобновлении действия договора о замораживании ядерной программы Ирана.
Коронавирус в Абхазии: 69 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 367 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 94 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 47 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончался пациент 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациента, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 60 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 716 человек. Зарегистрировано 388 летальных случаев. Выздоровели 21 760 человек.
В ЕС недовольны позицией «Грузинской мечты» по реформе назначения генпрокурора
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель раскритиковал решение правящей партии «Грузинская мечта» отказаться от поправки в Конституцию, которая меняет процедуру назначения генерального прокурора, сообщает «Новости-Грузия». Эта поправка была связана с процедурой назначения генерального прокурора Грузии – кандидатура утверждалась не простым большинством, как сейчас, а 3/5 полного состава парламента.
Парламент сегодня, 7 сентября, в первом чтении принял ряд важных поправок в Конституцию, однако в представительстве Евросоюза считают, что отказ изменить процедуру назначения генпрокурора стал уже третьей за два месяца неудачей с точки зрения обязательств Грузии по реформированию судебной системы.
В представительстве ЕС напомнили, что после выхода из соглашения от 19 апреля, принятого при посредничестве Европейского союза, «Грузинская мечта» заявляла, что проведет все предусмотренные соглашением реформы.
«К сожалению, ключевая поправка о порядке проведения выборов генерального прокурора Грузии была снята. Поправка обеспечивала самую широкую межпартийную поддержку назначений и снижала риск того, что в будущем одна партия может в одиночку назначить генерального прокурора», - отмечается в заявлении Карля Харцеля.
«Это была еще одна мера, направленная на повышение независимости, прозрачности и качества судебной власти в Грузии. Принципы, лежащие в основе этой поправки, являются давней рекомендацией Венецианской комиссии. После выхода «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля мы также приняли к сведению обновленное и публичное обязательство партии от 28 июля, где она обязалась в любом случае осуществить судебную реформу и принять инициированные конституционные поправки. Европейский союз сожалеет, что сегодня не было выполнено еще одно обязательство по реформе судебной системы. Мы напоминаем, что в июле прошлого года дальнейшие назначения в Верховный суд, наряду с назначениями, произведенными за последние два года, были оценены ОБСЕ / БДИПЧ «как лишенные честности, объективности и доверия», - сказано в заявлении.
«На прошлой неделе, в контексте невыплаты 75 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи ЕС, ЕС отметил, что Грузия не смогла в достаточной мере выполнить условия для этой макрофинансовой помощи и, в частности, повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы. Таким образом, сегодняшняя отмена поправки - это третья неудача всего за два месяца с точки зрения обязательств Грузии по реформированию судебной системы. ЕС считает, что усиление гарантий в области верховенства закона по-прежнему имеет решающее значение для эффективного выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. ЕС вновь призывает все стороны удвоить свои усилия для совместной работы в рамках инклюзивного процесса в парламенте для реализации ключевых реформ судебной системы», - подчеркивается в заявлении.
С критикой этого решения «Грузинской мечты» выступило и посольство США. В дипломатическом ведомстве считают, что отказ от нового принципа избрания генерального прокурора, который был согласован с Венецианской комиссией, означает отказ правящей партии проводить судебную реформу.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.