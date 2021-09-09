Предполагаемый убийца гражданки Австралии не признает вину – адвокат

Талибы запретили женщинам, в том числе участницам национальных сборных, заниматься спортом в Афганистане. Об этом заявил в среду так называемый заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик в беседе с австралийским изданием SBS News.

Свою позицию он объяснил на примере игры в крикет. Васик сказал, что в случае, если бы женщины были допущены к этому виду спорта, их лица и тела оказались бы открытыми для наблюдателей. «Ислам и Исламский Эмират не допускают этого», – заявил собеседник. По его словам, талибы согласны с тем, что женщины вправе совершать прогулки по мере необходимости, однако спорт, считает он, не является необходимым для женской части населения.

В августе Васик дал согласие на поездку мужской сборной Афганистана по крикету в Австралию для участия в отборочном матче, который состоится в конце года. Нынешнее заявление представителя «Талибана», однако, может привести к тому, что на предстоящее мероприятие не допустят даже мужчин-афганцев. Международный совет по крикету требует, чтобы все его полноправные члены имели национальную женскую команду, которая является условием допуска страны на международные соревнования. На вопрос о возможности исключения афганцев из соревнований в Австралии Васик сказал, что «Талибан» в любом случае не пойдет на компромисс.

В среду издание Би-Би-си рассказало о том, что в одной из афганских провинций застрелили женщину-полицейского на глазах у ее мужа и детей. Фотографии, подтверждающие факт расправы, родственники погибшей переслали британской телерадиокомпании. Представитель организации Забиулла Муджахид отверг причастность талибов к инциденту. Он заверил, что власти проведут расследование, и предположил, что убийство могло быть связано с личным конфликтом.

На днях в Кабуле талибы применили слезоточивый газ против активисток, которые вышли на митинг с требованием включить женщин в состав нового правительства. 8 сентября стало известно, что талибы обязали заранее согласовывать с властями любые акции протеста.

После захвата талибами власти в Афганистане местные жительницы начали жаловаться на притеснения и нарушения их прав со стороны нового руководства страны. Среди прочего, афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Местные СМИ рассказывали о случаях нападения на женщин со стороны талибов за то, что те посчитали нарушением правил шариата.

Талибы вводят правило, согласно которому женщинам позволено будет обучаться только отдельно от мужчин и только при наличии одежды, полностью закрывающей их лица и тела. Преподавать им смогут либо женщины, либо пожилые мужчины, которые должны будут получать одобрение от «Талибана» в каждом отдельном случае. В случае, если придется обучаться все-таки совместно с мужчинам, женщинам придется уходить с занятий на несколько минут раньше и ожидать в специальной комнате, чтобы не столкнуться с мужчинами. Афганкам отныне запрещено выходить из дома без сопровождения мужа либо родственника-мужчины.

Эти правила несколько мягче еще более суровых мер, которые применялись талибами 20 лет назад – до вторжения войск США в Афганистан. Тогда «Талибан» полностью запрещал девочкам и женщинам получать образование за пределами базового.