Спасти сухумские элитные пальмы

В Сухуме началась обработка пальм для защиты от насекомых-вредителей. Коммунальной службе предстоит пролечить более тысячи деревьев, среди которых такие ценные и элитные виды, как Финик канарский, Вашингтония и Сабаль пальметта, некоторым деревьям более ста пятидесяти лет.

Пальмы абхазского побережья формируют его облик и придают ему прелесть и своеобразие. Появившиеся несколько лет тому назад вредители нанесли деревьям урон, с которым не согласны мириться ни местные экологи, ни работники коммунальных служб города. Сегодня в столице началась обработка пальм, которую в этом году делают впервые.

О проблеме рассказал Михаил Кирия, заведующий лаборатории энтомологии Института экологии Академии Наук Республики Абхазия. Пальмам наносят вред два вида насекомых, но эколог оценивает ситуацию, как стабильную:

«На сегодняшний день в Абхазии зафиксированы два вредителя пальмовых насаждений – это пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек. Оба эти вредителя являются крайне агрессивными вредителями пальм, то есть их жизнедеятельность напрямую угрожает нашим пальмам. И за последние четыре года с момента активного заселения пальмового долгоносика ситуацию я могу охарактеризовать как более или менее стабильную. Если мы сравним ее с первым годом обнаружения долгоносика в Сухуме и тем волнообразным эффектом, когда мы теряли одно за другим деревья в городе, такого сейчас не наблюдается. Это стало возможным благодаря усилиям многих людей – и общественности, и государственных структур и комитета по экологии. Но говорить о том, что ситуация полностью выровнялась, и она какая-то очень позитивная, я тоже не берусь».

Михаил Кирия уточнил, что он имеет в виду под стабильной ситуацией:

«Мы не теряем деревья в таком большом количестве как в начале, но, тем не менее, выпадение деревьев все равно наблюдается, и это связано с тем, что те деревья, которые не попали в общий список обрабатываемых, погибли от деятельности этих вредителей. Некоторые деревья растут в труднодоступных местах, и техника не могла туда подъехать, деревья остались необработанными. И естественно долгоносик на этих деревьях смог полноценно развиться и уничтожить их. Например, в прошлом году мы потеряли всего два дерева в Сухуме. Если возьмем в качестве примера 2018 год, мы тогда потеряли двадцать деревьев. Динамика существует, она положительная, но останавливаться ни в коем случае нельзя, потому что вредитель никуда не делся, мы только усложнили ему жизнь этими обработками, потому что обработанные деревья являются непригодными для жизнедеятельности этих вредителей».

Речь идет в первую очередь о крупноствольных пальмах, а именно о Финике канарском. Но такой вредитель как пальмовый мотылек поражает все виды пальм и, по оценке Михаила Кирия, им заражено около 70% самых распространенных на побережье веерных пальм:

«Если мы говорим о другом вредителе, таком как пальмовый мотылек, который поражает все виды пальм, то здесь картина, конечно, не столь радужная, потому что основной его рацион составляют веерные китайские пальмы, которых у нас в городе насчитывалось несколько тысяч, а, может быть, и десяток тысяч экземпляров. По предварительным подсчетам около 70% этих деревьев были заражены пальмовым мотыльком».

Защиту пальм от вредителей курирует начальник коммунального отдела при департаменте Жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Сухум Елена Атепина. Она проинформировала о том, что обработку пальм проводит МУП «Благоустройство» силами одной бригады, которая оснащена вышкой и столитровой емкостью с пестицидом. Люди работают в защитных костюмах, бригаде предстоит провести обработку более тысячи сухумских пальм:

«Мы обрабатываем пальмы длинномерные – это особые породы, вместе с Ботаническим садом и Госдачей, где мы обрабатываем, это 1062 пальмы, не учитывая такие мелкие породы как трахикарпус и хамеропс. Речь идет именно о крупномерных старовозрастных наших элитных пальмах. Обрабатываем мы их силами МУП «Благоустройство», штаб возглавляет Савелий Читанава, председатель экологического комитета. Мы немножко задержались с обработкой из-за неблагоприятных погодных условий. Так как мы постоянно наблюдаем пальмы, то видим, что после последней обработки наши пальмы в удовлетворительном состоянии. У нас две пальмы с прошлого года, которые должны пойти под спил, они растут на частной территории, они не были учтены, их не было в нашем списке, мы их не обрабатывали. У нас за весь период было удалено всего 16 пальм».

Елена Атепина проинформировала, что пораженные вредителями пальмы появились среди новых посадок на набережной:

«Я считаю, что мы поработали очень не плохо, мы смогли спасти этот вид наших пальм, будем продолжать лечить, наблюдать. Нас беспокоят новые посадки, за которыми мы тоже ведем наблюдение и проводим визуальный осмотр. По последнему визуальному осмотру видно, что там другой вредитель – пальмовый мотылек, им поражено 27 пальм из новых посадок на набережной. Первые посадки около Администрации президента, которые были высажены гораздо раньше, в 2017 году, и то, что было посажено как дар городу Каном Кварчия – 61 пальма, из новых 20 пальм имеют признаки поражения мотыльком, мы их тоже будем обрабатывать».

Столитровая бочка раствора уходит при обработке за два дня: на одну большую пальму необходимо до десяти литров раствора.

В первую очередь спасают Финик канарский, Вашингтонию и Сабаль пальметту, которые относятся к возрастным пальмам. Им, по оценке экологов, более ста пятидесяти лет. Пальмам, высаженным недавно на набережной, по 25-30 лет.

Елена Атепина считает, что одной бригады не достаточно для проведения работы такого объема, а городу крайне необходимо подразделение, которое будет специализироваться на защите древесных декоративных насаждений.

В преддверии нового курортного сезона владельцы туристических объектов стремятся использовать для оформления летних кафе и пляжей обрезанные пальмовые ветви. Елена Атепина предупреждает, что делать это нельзя, потому что среди срезанных веток есть пораженные вредителями. Она также призвала население не уносить ловушки для насекомых, которые экологи устанавливают для наблюдения и контроля за распространением насекомых-вредителей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия