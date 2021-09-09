Сто дней до порога. Грузия перед пятой волной пандемии

Четвертая волна коронавируса стала самой смертоносной для Грузии – сегодня число жертв пандемии превысило восемь тысяч. Прогнозы медиков не обнадеживают – при сохранении нынешних темпов вакцинации пятая волна может оказаться еще более тяжелой.

С начала осени количество ежедневных случаев COVID-19 стабильно идет на спад: за сутки было выявлено 2455 новых случаев коронавируса, что вдвое меньше пиковых значений августа, выздоровели 4427 пациентов.

Несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации, расслабляться рано, предостерегают эпидемиологи: в реанимационных отделениях остаются 365, а всего в госпитальном секторе более 6000 человек, что всего на 20% уступает максимальным значениям прошлого месяца. Смертность также находится на пике: по сравнению с августом коэффициент летальности вырос до рекордных 1,4%.

На специальном брифинге в офисе «Европейской Грузии» руководитель Департамента критической медицины New Hospital Вахтанг Калоян заявил, что в регионах ощущается дефицит жизненно важных медикаментов для лечения COVID-19:

«В Аджарии наблюдаются проблемы с доставкой медикаментов Тоцилизумаб и Ремдисивир, которые входят в ведущие протоколы лечения от коронавируса. Врачам региона приходится заполнять специальную форму, которую потом отправляют в Тбилиси, на что уходит много времени. И, как следствие, в Батуми уже иссякли последние запасы этих медикаментов, они в наличии только на одном складе в Тбилиси».

В Минздраве проблему дефицита признают и, по заверению замминистра Тамар Габуния, работают над ее решением:

«У нас есть только один поставщик препарата Тоцилизумаб, который находится в Тбилиси. Запасы этого медикамента распределены в нескольких клиниках Тбилиси, его нет в регионах, но, если возникает острая надобность, они могут уступить его клиникам в Аджарии. Было несколько случаев, когда республиканская больница переслала несколько упаковок в Аджарию. В целом в течение последней недели мы не слышали, чтобы кто-то пытался раздобыть этот препарат на черном рынке, не было таких случаев».

Всего за минувшие сутки сделано 24 670 прививок от коронавируса, что является минимальным значением сентября, и, по признанию медиков, в деле вакцинации выявилась новая тенденция: более охотно прививаются люди от 30 до 55 лет, тогда как наивысшая летальность наблюдается в возрастной группе старше 60 лет – более 15%. По словам замминистра Тамар Габуния, их желательно вакцинировать до наступления новой волны:

«Две трети госпитализированных пациентов – старше 60 лет, при этом процент вакцинированных в этой группе наименьший. Мы задействуем институт домашних врачей для интенсификации вакцинации».

Также Тамар Габуния заверила на сегодняшнем брифинге, что приоритеты вакцинации определены:

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать акцент на вакцинации людей старшей возрастной группы, готовы программы стимулирования, так как, с учетом появления новых штаммов, следующая волна может оказаться более смертоносной. Несмотря на непрогнозируемое поведение коронавируса, все же думаю, что новый всплеск заболеваемости следует ожидать не ранее нового года».

Власти признают снижение темпов вакцинации – по словам замминистра, оптимальным выходом будет нарастание порога от 25 до 40 тысяч прививок в день, в связи с чем идет наработка новых финансовых стимулов. Их содержание будет оглашено в ближайшие дни. Согласно мировой практике, достижение порога вакцинации до 70% населения снижает смертность от коронавируса до минимальных значений. Ближайшие 100 дней покажут, насколько правительство Грузии справится с этой задачей.