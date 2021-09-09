Обвиняемый в убийстве Шенае Брук и его «Мечта»

Дело об убийстве австралийки Шенае Брук приобрело политический оттенок. Грузинским СМИ стала известна личность обвиняемого в совершении преступления. Им оказался Рафаэль Мурсакулов, активист правящей партии «Грузинская мечта», который был назначен членом участковой избирательной комиссии на предстоящих выборах.

33-летний Рафаэль Мурсакулов виновным себя не признает. По словам его адвоката Софио Гогличидзе, он использует право хранить молчание. Адвокат уже получила доступ к материалам дела. Оно, говорит Гогличидзе, достаточно объемно – включает восемь томов.

«Он не признает себя виновным. Никакой связи с этим делом у него не было. Я уже виделась с ним, мы побеседовали, определись насчет позиции, и, как я уже сказала, он использует право на (хранение) молчания, поэтому более детально я вам ответить не могу», – говорит адвокат.

МВД, накануне объявляя о задержании предполагаемого убийцы Шенае Брук, ограничилось коротким комментарием. Фактически не было сказано ничего, только инициалы обвиняемого и его год рождения: ни мотива преступления, ни каких-либо видеоматериалов, которые ведомство, как правило, демонстрирует в ходе брифингов по громким делам, в этом случае не было.

Между тем после того, как личность обвиняемого была раскрыта, в социальных сетях появились дополнительные свидетельства против Мурсакулова. Ани Гагуа в Facebook пишет, что ее друг в Мурсакулове узнал человека, который напал на него несколько месяцев назад:

«Несколько месяцев назад моего друга абсолютно беспричинно избили двое дикарей на Мтацминда. Несмотря на то, что (друг) колотил в стеклянную дверь полиции и они знали, кем были виновные, дело положили на полку. Сегодня мой друг по телевизору увидел одного из тех двоих – его задержали за убийство австралийки».

По словам Ани Гагуа, пострадавший человек намерен еще раз обратиться в правоохранительные органы, чтобы оба нападавших были призваны к ответственности.

В МВД в то же время на вопрос, фигурировал ли в данном инциденте Мурсакулов, заявляют, что эти данные представляют собой личную информацию задержанного и, соответственно, обнародовать ее они не имеют право.

Что касается тех данных Рафаэля Мурсакулова, которыми он сам открыто делился на своей странице в Facebook, – мужчина был активистом правящей партии «Грузинская мечта». В информации о месте работы у него значится «Qartuli Ocneba». Мурсакулов был назначен членом участковой избирательной комиссии и на предстоящих выборах. Впрочем, согласно документу, обнародованному ТВ «Пирвели», 23 августа по собственному желанию он покинул комиссию.

О том, что обвиняемый в убийстве австралийки и ранее активно участвовал в избирательных процессах в качестве координатора «Грузинской мечты», свидетельствуют и фотографии, опубликованные им в социальных сетях. Среди них, например, фото, выложенное 9 июня 2019 года с подписью «celebrating success» («празднуя успех»). На ней координаторы «Мечты» запечатлены с депутатом Ираклием Заркуа. Сам Заркуа так прокомментировал это:

«Это было в году 2018-2019. Я точно и не помню. Тогда на Мтацминда проходил избирательный марафон. Я туда был направлен на 10 дней. Там одним из активистов был (Мурсакулов). Сказать по правде, встреть я его сегодня – я мог бы его и не узнать. Но это не имеет значения (…) Сейчас вот говорят, что он был членом партии «Грузинская мечта» и прочее. Но по этой логике задержал-то его (Мурсакулова) член политсовета «Грузинской мечты»! И второе: попытка партии мучителей, я имею в виду «Нацдвижение», (окрестить) нас партией убийц – сколько бы эти Бокерия, Мелия и их боты не пытались заклеймить нас – это исключено, общество ведь все знает».

Упомянутый Ираклием Заркуа Гига Бокерия – председатель «Европейской Грузии», в свою очередь считает, что проблема отнюдь не в том, что обвиняемый в убийстве австралийки оказался активистом правящей партии, а в том, что Мурсакулов мог иметь отношение к нападению на мужчину пару месяцев назад. И, если органы на это не отреагировали соответствующим образом, полагает Бокерия, ответственность за то, что произошло позже при условии, что виновность Мурсакулова будет доказана, ложится на власть.

«У любой политической силы, с какой бы то ни было репутацией, в любой стране может оказаться активист, сторонник, который совершит преступление или окажется склонен к насилию. И за это политическая сила не может автоматически быть ответственна. Но если, я подчеркиваю, виновность этого лица подтвердится, как подтвердится и та история, о которой общественности стало известно вчера (…), тогда эта трагедия, ужасающее преступление (убийство Шенае Брук) имеет прямое отношение к политике режима Иванишвили», – заявил Гига Бокерия.

31-летняя учительница английского языка Шенае Брук была убита в конце июля в Тбилиси. Преступление было совершено на одной из популярных туристических троп на склоне горы Мтацминда – неподалеку от парка развлечений. Накануне МВД Грузии заявило о раскрытии громкого дела. Личность предполагаемого убийцы, как заявляют в органах, помогли установить результаты генетической экспертизы.