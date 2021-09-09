Аслан Барциц: «Топливный кризис совпал с появлением в Абхазии заправок "Подорожник"»

Форум народного единства Абхазии сделал заявление в связи с продолжающимся в республике топливным кризисом. Его возникновение в нем увязывается с появлением в Абхазии новой сети АЗС «Подорожник». Лидер партии Аслан Барциц пояснил, почему у оппозиции возникли такие подозрения.

Топливный кризис в Абхазии не закончился, а, наоборот, обострился после того, как стало известно, что в соседнем с Абхазией регионе Российской Федерации – в Сочи и в Адлере – цена на бензин, которая и так была ниже, еще немного снизилась. При этом цены на топливо в Абхазии не снижаются. Эта ситуация вызывает возмущение, она непонятна абхазским потребителям, привыкшим к тому, что цены на топливо в Абхазии всегда были ниже сочинских.

Пресс-служба политической партии «Форум народного единства Абхазии» распространила комментарий по ситуации: действующей власти вменяются в вину «ошибки в планировании и прогнозировании спроса на топливном рынке».

Мы связались с лидером ФНЕА Асланом Барциц и попросили его конкретизировать претензии оппозиции к правительству в вопросе обеспечения потребителей топливом и цен на него. Ситуацию на абхазских заправочных станциях он описал следующим образом:

«На заправках сети «Роснефть» постоянно живо, небольшие очереди, но все виды топлива есть. Цена по отношению к другим заправочным станциям у них на рубль дешевле, в пределах 52 рублей за самые ходовые виды топлива и дизель. На других заправках, в частности, на АЗИДе, дизель был дороже на рубль, другие виды топлива тоже были и тоже дороже, чем на «Роснефти». В то же время друзья и знакомые присылают данные с заправок Адлера, там топливо в той же системе «Роснефть» дешевле. И буквально мне сегодня передали информацию, что цена еще ниже опустилась, сейчас эта разница составляет, по-моему, около двух-трех рублей».

Что касается заправок сети АЗС «Подорожник», то там, по словам Аслана Барциц, есть только дизельное топливо по цене 53 рубля за литр, других видов топлива там нет.

Лидер партии пояснил, что дефицит топлива и рост цен на него вызваны несогласованными и непродуманными действиями тех, кто занимается поставками топлива, и правительством, неспособным прогнозировать и предвидеть развитие ситуации. Он также не согласился с министром экономики Кристиной Озган, которая объяснила дефицит топлива перебоями в работе Российской железной дороги:

«Здесь других веток нет, одна и та же колея, почему логистика в Сочи и Адлере работает? Почему-то у них этих сбоев нет, у них что, пассажирские поезда перестали ходить? Вы говорите, что виновата РЖД, а кто отслеживает, кто мониторит? Какие у нас были запасы? Может быть, эти запасы надо было раньше пополнять? Может быть, надо было раньше договариваться? Если ты видишь, что твои запасы топлива в Абхазии начинают уменьшаться, у тебя идет прирост, у тебя курортный сезон, тем более, когда тебя предупреждают топливники и говорят, что будут проблемы, а ты не прислушиваешься и не предпринимаешь активные действия, вот тогда возникает ситуация, которая у нас возникла».

В настоящее время топливо в Абхазии есть, очереди на АЗС практически исчезли, но, по мнению Аслана Барциц, в ближайшее время ситуация может повториться и дефицит может снова возникнуть. Чтобы этого не произошло, правительство должно регулировать ситуацию и вовремя принимать необходимые меры, поддерживать на необходимом уровне запасы топлива, договариваться о поставках с российскими партнерами, в конце концов, разбираться с теми, кто нарушает условия контрактов на поставку топлива. Для этого в правительстве работает целый штат сотрудников.

ФНЕА увязывает коллапс на рынке нефтепродуктов с появлением в Абхазии сети заправочных станций «Подорожник». «Уже более года от граждан республики упорно скрывают, чуть ли не на уровне военной тайны, информацию о том, кто стоит за организацией под вывеской, похожей на украинский бренд «Подорожник». И кто ее реальные владельцы?» – говорится в комментарии пресс-службы.

Аслан Барциц заявил, что ФНЕА констатирует факт: топливный кризис совпал с появлением в Абхазии заправок «Подорожник». В обществе этот вопрос широко обсуждается, хозяева сети АЗС это видят, но упорно молчат и не называют себя:

«Наше государство небольшое, поэтому, когда открываются такие знаковые вещи, как новые заправочные станции с хорошим внешним эстетическим видом, тем более что все они находятся вдоль основной автомобильной дороги, общественность обращает на них внимание. Как правило, хозяева других заметных объектов не скрывают своих имен. А здесь получилась такая штука, что с началом работы нынешней власти появилась сеть заправочных станций «Подорожник». Очень быстро, очень хорошо их построили. Начали ходить разные слухи, что к этим заправочным станциям имеют отношение высокопоставленные чиновники нашего государства. Я думаю, что эти чиновники читают об этом и слышат эти разговоры, наверное, не составило бы особого труда дать развернутую полноценную информацию, что это, откуда это и так далее. И тема была бы закрыта».

Отсутствие прозрачности только подогревает слухи и недоверие к власти, считает Барциц.

Депутат парламента Натали Смыр сообщила, что в понедельник начнет работу комитет по бюджету, который она возглавляет, и там сразу же начнут разбираться в причинах топливного кризиса:

«Будем приглашать «Абхазтоп», будем приглашать всех, будем разбираться уже полностью по топливному кризису. Пригласим всех участников, пусть нам расскажут, как им тяжело, но в России все-таки цена не такая и оптовые цены другие. Будем говорить о повышении квоты. Я хочу понять, кто на внешнем рынке решает вопросы приобретения топлива, и по какой цене? И почему такие цены? У России существует демпфер, они стараются держать цены, чтобы держать эти цены на определенном уровне, они их субсидируют. Почему наше государство не идет по этому пути? У нас сейчас есть профицит, так почему мы на уровне государства не можем субсидировать разницу в цене? Есть какая-то недосказанность, какая-то недоговоренность, объясните нам, по какой цене вы покупаете? Вам все равно это будет возвращаться, так почему вы это не делаете?»

Что касается загадочной сети «Подорожник», то Натали Смыр задается вопросами:

«Почему закрыты сейчас АЗС «Подорожник»? В чем причина непредоставления топлива станциям «Подорожник»? Значит, существует внутренний конфликт, значит, существуют какие-то скрытые ситуации?

– А кому принадлежит сеть «Подорожник»?

– Я не знаю фамилии, но я знаю, как это делалось. В любом случае, люди, которые там будут проходить по документам, – это номинальные люди, там есть аффилированные лица – это представители власти».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия