COVID-19 в Грузии: 2262 новых случаев, 54 пациента скончались

Президент США Джо Байден объявил в четверг, что все федеральные госслужащие, работники медицинских учреждений, получающих деньги от государства , а также сотрудники крупных компаний обязаны сделать прививку от COVID-19.

Эти требования затронут примерно 100 миллионов американцев — две трети всех занятых в стране, сказал президент США во время своего обращения в четверг.

До сих пор госслужащие в США могли выбирать между вакциной и еженедельными анализами, но теперь за отсутствие прививки им грозит увольнение.

Байден заявил, что должны быть вакцинированы 300 тысяч педагогов в федеральных программах Head Start , а также 17 миллионов медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid.

Согласно распоряжению президента США, компании с числом работников больше ста под угрозой больших штрафов должны ввести у себя обязательное вакцинирование либо еженедельное тестирование на коронавирус.

В США сейчас полностью привиты чуть более 53 процентов населения.

В своем выступлении Байден представил новый план борьбы с пандемией. Он включает шесть пунктов : повышение уровня вакцинации, усиление защиты уже привитых людей, расширение тестирования и ношения масок, обеспечение бесперебойной работы школ, защита экономики от вызванного пандемией спада и улучшение системы лечения от коронавирусной инфекции нового типа.

Республиканцы раскритиковали новые меры Белого дома по борьбе с COVID-19. Они обвинили Байдена, объявившего об обязательной вакцинации госслужащих, в превышении полномочий.

Распоряжение президента вызвало неоднозначную реакцию среди представителей крупнейших профсоюзов. Так глава Федеральной ассоциации сотрудников правоохранительных органов Ларри Косме, назвал действия президента США "ошибочными". Вакцинацию "следует продвигать посредством просвещения и поощрения, а не принудительным путем", считает глава профсоюза, представляющего интересы 30 тысяч сотрудников федеральных правоохранительных органов из 65 федеральных агентств.