Социология «Грузинской мечты» против «Формулы» оппозиции

Жители Грузии получили возможность сравнить два соцопроса. Один из них проведен по заказу «Грузинской мечты», другой – по заказу оппозиционного телеканала «Формула». Результаты оказались диаметрально противоположными.

Согласно исследованию Edison Research по заказу телеканала «Формула», ответы на вопрос «За какую партию вы проголосовали бы, если бы местные выборы прошли сегодня?» распределились так:

«Грузинская мечта» – 33%;

«Единое национальное движение» – 25%;

«Для Грузии – Георгий Гахария» – 10%;

Лейбористская партия – 6%;

Совсем другая картина получается по социологической версии «Грузинской мечты». Она сама может рассчитывать на 48,6%, «Национальное движение» – 27,1%, «Для Грузии – Георгий Гахария» – 5,8%, «Гирчи – больше свободы» – 3,4%.

Комментарии политиков получились столь же противоречивыми, как и сами результаты опросов.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе призвал с юмором отнестись к работе оппонентов:

«Трудно всерьез относиться к рейтингу, где погрешность составляет 500%. Невозможно представить, чтобы «Лейбористы», которые на выборах никогда не набирали более 1%, в шесть раз улучшили результат! Или возьмем партию, о которой никто не слышал, она принимает участие в выборах в одном муниципалитете, а, судя по опросу, в масштабах Грузии она наберет 1%! Вот какой опрос предоставило нам оппозиционное телевидение, думаю, даже не стоит всерьез это обсуждать».

В «Нацдвижении», напротив, считают, что даже опрос правящей партии более чем наглядно демонстрирует перспективы ее краха. С заявлением выступил Роман Гоциридзе, член политсовета партии:

«На самом деле партия власти представила не имеющие отношения к реальности цифры. Но даже тут они ухитрились недоработать, написав «Нацдвижению» на выборах в Тбилиси 30%, а по стране 27%. Представляю, какова картина в реальности, когда пропагандисты от власти рисуют большинство голосов оппозиции. Давно всем ясно, что в голосовании по спискам «Мечта» вчистую проиграет любые выборы оппозиции, так как их главный козырь в виде одномандатных выборов канул в Лету. Очень плохи их дела, и даже собственный опрос служит подтверждением».

По мнению политолога Гии Хухашвили, объективность любого опроса в предвыборный период мало что говорит о реальных раскладах, так как многие респонденты не раскрывают своих истинных намерений, однако общие тенденции все же заметны невооруженным глазом:

«Результаты обоих опросов говорят о том, что происходит миграция протестного электората в партии, которые не вступили в альянс с главными политическими игроками. Многое, конечно, будет решаться непосредственно перед голосованием, когда решение будут принимать неопределившиеся. Объективно говоря, думаю, реальный рейтинг «Мечты» находится в районе 25%, «Националов» – в пределах 19%, а партии «Гахария» в районе 8%».

В целом, по словам Гии Хухашвили, ухудшение рейтинга власти в сравнении с выборами 2020 года имеет объективные причины. Власти так и не смогли создать позитивную повестку дня ни в отношении безработицы, не добились даже минимального успеха в преодолении бедности. Все это вкупе с беспрецедентным ростом цен создает реальные предпосылки для победы оппозиционных сил, резюмировал эксперт.

Косвенно доводы эксперта подтверждаются другими результатами исследования телеканала «Формула»: к примеру, 28% ответили, что страна движется в правильном направлении, тогда как год назад оптимистов было на 11% больше – 39%.