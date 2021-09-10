В деле об убийстве Шенае Брук появился мотив

Рафаэлю Мурсакулову, обвиняемому в убийстве австралийки Шенае Брук, грозит бессрочное заключение. Прокуратура Грузии ужесточила обвинение мужчине. Каков был мотив предполагаемого преступника и что противопоставляет версии следствия сторона защиты?

МВД еще два дня назад объявило о раскрытии резонансного дела. Впрочем, о мотиве преступления не сказало ни слова. Сегодня же, объявляя об ужесточении обвинения Рафаэлю Мурсакулову, в прокуратуре заявили, что целью Мурсакулова было ограбить Шенае Брук.

«На территории, прилегающей к парку Мтацминда, обвиняемый напал на Шенае Брук с целью завладеть ее личными вещами. Из-за того, что жертва сопротивлялась, обвиняемый в корыстных целях, чтобы облегчить грабеж и потом скрыть его, решил убить ее. Обвиняемый ножом нанес удары Шенае Брук в область шеи и задушил. После этого он завладел ее личными вещами и попытался скрыть следы преступления – прикрыл труп ветками, а орудие преступления – нож выбросил на территории поблизости и скрылся с места преступления».

Так, по версии прокуратуры, события развивались днем 30 июля. В соответствии с этой версией Рафаэлю Мурсакулову сегодня ужесточили обвинение. Теперь его обвиняют по статье 109 УК Грузии – об убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также по статье 179 о разбое – нападение в целях противоправного присвоения чужой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия.

Сегодня же состоялось судебное заседание для избрания меры пресечения Мурсакулову. Суд оставил его в предварительном заключении. Именно этого требовала сторона обвинения.

«Следует отметить, что люди, находящиеся с ним в родственных связях, дали важные показания, и опасность того, что он может на них оказать давление, высока. Также следует учесть, что он в прошлом судим. Тогда в его отношении были применены различные послабления, но, несмотря на это, он вновь совершил преступление такого типа. Это указывает на то, что у него есть склонность к совершению преступления. А само преступление, в котором он обвиняется, указывает на то, что у него нет внутренних барьеров, которые могли бы сдержать его от совершения преступления такого типа», – сказал в ходе судебного заседания прокурор Георгий Катамадзе.

Сам Мурсакулов использует право на молчание. Его адвокат Софио Гогличидзе говорит, что виновным он себя не признает, с убитой знаком не был и вообще в тот день не находился на территории, где было совершено преступление. По словам Гогличидзе, они будут оспаривать назначенную меру пресечения.

«Изъята не одна видеозапись, но ни на одной из них моего подзащитного нет. Он и не мог (быть зафиксирован) на них, поскольку его там физически не было. Вчера в изоляторе временного содержания был проведен медицинский осмотр (Мурсакулова), соответственно, мы получим заключение и узнаем, что у него нет повреждений на руке или еще где бы то ни было», – сказала адвокат.

Софио Гогличидзе говорит, что, предположительно, они будут требовать, чтобы рассмотрение дела в суде проходило с участием присяжных.

Следующее заседание по этому делу состоится 1 ноября. Обвинения, предъявленные Рафаэлю Мурсакулову, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.

31-летняя учительница английского языка Шенае Брук была убита в конце июля в Тбилиси. Преступление было совершено на одной из популярных туристических троп на склоне горы Мтацминда – неподалеку от парка развлечений. 8 сентября МВД Грузии заявило о раскрытии громкого дела. Личность предполагаемого убийцы, как заявляют в органах, помогли установить результаты генетической экспертизы.