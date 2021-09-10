Белорусский ЦИК дает грузинскую гастроль

Грузинский ЦИК остается под огнем критики и после своей реформы. Сегодня оппозиция раскритиковала избирательную администрацию за то, что она выдала аккредитацию на предстоящих муниципальных выборах в числе других международных организаций Центризбиркому Беларуси и ее главе Лидии Ермошиной. Между тем у местных наблюдателей к ЦИК и властям есть и другие замечания.

«Отличные новости, – написала утром на своей странице в Twitter европарламентарий Марина Кальюранд, – европейский парламент решил направить делегацию для наблюдения за муниципальными выборами в Грузии».

«Добро пожаловать, это не только местные выборы, но и референдум по проведению досрочных парламентских выборов», – не замедлили с ответом грузинские пользователи Twitter. Особую активность проявляли в основном оппоненты «Грузинской мечты», напоминая, что, несмотря на выход из соглашения Шарля Мишеля, власти, не набрав 43% голосов на муниципальных выборах, обязаны будут объявить досрочные парламентские выборы. И с этой точки зрения для оппозиции особенно важно внимание международных наблюдателей как в день голосования 2 октября, так и в ходе подсчета голосов.

В прошлом году на парламентских выборах из-за пандемии зарубежные наблюдатели не были представлены в той мере, в которой предполагалось изначально. Это, по мнению оппонентов власти, позволило ей подтасовать итоги выборов такими методами, которые остались незамеченными малочисленной международной миссией наблюдателей.

В том, что власти и на этих выборах прибегнут к таким методам, в оппозиции не сомневаются, особенно после того, как обнаружили, что среди 25 зарегистрированных Центризбиркомом международных групп наблюдателей значится и белорусский ЦИК с его бессменной главой Лидией Ермошиной.

Это возмутительно, сокрушалась сегодня на брифинге одна из лидеров партии Элене Хоштария «Дроа» Нино Гогуадзе, напомнив, как Александр Лукашенко расправился со своими оппонентами на последних президентских выборах и кровавыми методами подавил свободы граждан Беларуси:

«И эта беспощадная несправедливость опиралась на данные ЦИК. И ЦИК такого государства пригласила грузинская власть в качестве наблюдателя на свободные выборы. Если мы вспомним недавнее пренебрежение к международным партнерам, к их рекомендациям, и на этом фоне заключение договора с белорусским КГБ, становится ясным курс власти «Грузинской мечты», куда она собирается вести страну. Потому так важны выборы 2 октября для независимости нашей страны. Мы все должны осознать, что спевшуюся с режимами Путина и Лукашенко «Грузинскую мечту» мы должны отстранить от власти и сохранить свободу и независимость».

То, что предстоящие муниципальные выборы для грузинского избирателя являются не просто выборами – какая партия лучше обустроит им жизнь на местах, – а более значимым событием, убеждал сегодня главный лейборист Шалва Нателашвили главу наблюдательской миссии ОБСЕ / БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) Альберта Джонсона. Это самая многочисленная миссия, она состоит из 37 человек, и традиционно на их оценку опираются ЕС, США и другие международные партнеры Грузии.

«Во время встречи мы подчеркнули геополитическую значимость этих выборов, они выходят за рамки формата выборов в местные органы самоуправления, и на них решается вопрос: останется Грузия губернией российского олигарха (Бидзины Иванишвили) и регионом России или же вернется в то демократическое пространство, вхождения в которое мы добивались тысячелетиями», – со свойственным ему пафосом заявил Шалва Нателашвили.

Пожаловался он наблюдателям ОБСЕ и на другие действия грузинских властей, – на то, что используют административный ресурс, что местные избиркомы укомплектовывают своими людьми, что в неравные условия ставят маленькие партии.

А другие оппозиционные партии обвинили власти в том, что зарегистрированные ЦИКом местные наблюдательские организации также аффилированы с «Грузинской мечтой».

В «Грузинской мечте», как и в ЦИК, эти обвинения называют необоснованными, подчеркивая, что проведенная недавно реформа по тому же соглашению Мишеля полностью обеспечивает прозрачность и справедливость предстоящих выборов.

В «Грузинской мечте» даже выступили с ответным обвинением, заявив, что множество местных НПО аффилированы с оппозицией, и что именно на их заявления о якобы сфальсифицированных выборах будут опираться оппоненты власти.

В этом, в частности, обвинены местные наблюдатели из «Международного общества за справедливые выборы и демократию» (ISFED). «Их не допускают на предвыборные мероприятия партии власти», – говорит глава НПО Нино Долидзе. Настораживает ее и то, что новый глава ЦИК, несмотря на открытость действий НПО, в штыки воспринимает замечания гражданских активистов, обвиняет их в попытке подрыва доверия избирателей и в дискредитации. Хотя Нино Долидзе не спешит с выводами, отмечая, что беспристрастность ЦИК будет оцениваться во время выборов.

Что же касается решения зарегистрировать делегацию белорусской ЦИК, Нино Долидзе отмечает, что грузинское законодательство в этом вопросе достаточно свободно: если документы и форма заявки правильно составлены, больших ограничений в отказе у Центризбиркома нет, но тем не менее:

«Есть в правилах аккредитации одно положение – о том, что запросившая организация не должна быть уличена в нарушении прав человека. А ЦИК Беларуси сфальсифицировал итоги выборов, и это повлекло за собой человеческие жертвы, задержания, гонения людей. К тому же глава ЦИК Лидия Ермошина в санкционном списке ЕС. О чем тут еще говорить? Потому я считаю это все-таки политическим решением. В лучшем случае грузинский ЦИК этот вопрос должен был обсудить открыто», – считает Нино Долидзе.

Вместе с ее НПО за муниципальными выборами будет наблюдать еще 61 местная организация.