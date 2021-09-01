«Грузинская мечта» определилась с начальником?

Поведение и тон грузинских властей вызывают все больше тревоги в обществе. Оправдывая свое решение об отказе от второй половины макрофинансового транша Евросоюза, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что его не интересует критическое мнение европарламентариев. Он также отверг заявление представительства ЕС в Грузии о том, что страна не выполнила связанные с траншем обязательства по реформе судебной системы. Многие правозащитники и оппозиционеры расценивают этот демарш как отказ страны от прозападного курса в сторону северного соседа. О том, что Грузию там «все еще любят и ждут», напомнил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. Многим в Тбилиси это показалось неслучайным.

Чем больше аргументов от «Грузинской мечты» в пользу отказа от макрофинансового транша ЕС, тем больше сомнений и возмущения со стороны оппонентов власти, правозащитников и наблюдателей. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не ограничился сегодня критикой «Нацдвижения» и его лидера Михаила Саакашвили. Европейскую народную партию (ЕЕР) – самую крупную политическую силу в Европарламенте – он назвал «сообщником» Саакашвили в его «антигосударственных вредоносных действиях».

Главу правительства не интересует мнение и других европарламентариев, среди которых Виола фон Крамон. Накануне она на своей странице в Twitter прокомментировала отказ правительства Грузии от второго транша словами: «Вы не можете отказаться от того, на что не имели право», напомнив, что Грузия не выполнила обязательства по реформе судебной системы.

Ираклий Гарибашвили ей ответил:

«Европарламентарий не мой начальник. Мой начальник – грузинский народ. Меня не интересует, что скажет европарламентарий. Я говорю своему народу: это был заем, от которого мы отказались».

Виола фон Крамон не замедлила с ответом: «Очень заманчивая карьерная перспектива. Я люблю Грузию», – написала она в соцсети.

Тем временем глава правительства Грузии отмахнулся и от замечаний западных партнеров по поводу несовершенства судебной системы:

«Сегодняшняя судебная система Грузии намного опережает судебные системы государств Евросоюза».

Ираклий Гарибашвили напомнил, что Рим не сразу строился, и что «Грузинская мечта» продолжит реформы. По его словам, сложившаяся сегодня ситуация не помешает его партии к концу правления в 2024 году внести заявку на членство Грузии в ЕС.

Правильно читать заявления европейских структур учил сегодня журналистов министр иностранных дел Давид Залкалиани. Держа в руках заявление представительства ЕС в Грузии, он зачитывал отрывки и объяснял, как следовало все это понимать:

«Вот, обратите внимание. Здесь сказано, что «Грузия не смогла достаточно, я подчеркиваю, здесь ключевое слово «достаточно» (в достаточной мере), выполнить условие получения макрофинансовой помощи. В частности, увеличить подотчетность, независимость и качество судебной системы».

А это, по мнению министра Залкалиани, означает, что реформа выполнена, все дело в восприятии. «В этом вопросе разные восприятия у нас и у ЕС. И это вызывает несоответствие позиций».

К тому же главный дипломат страны напомнил, что брать или не брать долг – это суверенное право государства.

Позицию грузинских властей многие сегодня сравнивали с риторикой бывшего президента Украины Виктора Януковича, когда тот отказался от подписания соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, поведением Александра Лукашенко и, конечно же, с заявлениями руководства России, интерпретирующего международные стандарты и нормы в устраивающем его ключе.

Один из лидеров «Лело» Анна Нацвлишвили сказала, кого на самом деле считает премьер-министр своим начальником:

«Мы знаем кто начальник Гарибашвили – это Бидзина Иванишвили. Потому я и не удивлена его заявлением. «Грузинская мечта» сделала судебную систему хуже, чем было при «Нацдвижении». «Мечта» взяла и этот клан судей назначила бессрочно – это реальность. А все, что заявил Гарибашвили о суде, – это его фантазии».

Представители правозащитных НПО также с возмущением встретили заявление премьер-министра. Говорит представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе:

«Это логическое продолжение провала реформы судебной системы. Если власти не сменят позицию, со стороны ЕС последуют более жесткие шаги. Но меня волнует не вероятность санкций в отношении индивидуальных лиц, а чтобы ЕС и США не отказались от своих усилий и помощи, объяснив это тем, что у Грузии нет мотивации стать демократическим государством. Это будет означать полное возвращение Грузии на российскую орбиту».

Подтверждением этой опасности многие расценили сегодняшние слова главы российского МИДа Сергея Лаврова. Выступая в МГИМО, он сначала посетовал на то, что у Москвы с Тбилиси нет дипломатических отношений, но есть торговля:

«Да, еще есть поток туристов. Наши люди любят посещать Грузию, я сам очень, очень люблю эту страну».

Что касается дипотношений, Лавров напомнил, что Грузия так и не извинилась за выдворение из страны российского дипломата Сергея Гаврилова, из-за чего Москва решила повременить с безвизовым режимом и возобновлением авиаперелетов, но это дело поправимое:

«Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент».

В Грузии хорошо знакомы с этой позицией Москвы. Она означает, что Тбилиси должен признать независимость Сухуми и Цхинвали. И хотя «Грузинская мечта» поводов подозревать в таких намерениях не давала, ее оппоненты заявление Лаврова сочли неслучайным. Отказом от макрофинансового транша ЕС, как ранее и от соглашения Шарля Мишеля, партия власти зарекомендовала себя как ненадежного партнера, который сначала подписывает договор, а потом не выполняет взятые обязательства. Что если в какой-то «любой момент», как сказал сегодня Сергей Лавров, «Грузинская мечта» изменит и внешнеполитический курс с Запада на Север?