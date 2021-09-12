Красный Крест передал Грузии 100 тысяч доз вакцины Sinopharm

Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса Sinopharm от национального общества Красного Креста, сообщает пресс-служба Минздрава.

Накануне ночью партия была доставлена в Тбилисский международный аэропорт. Груз встретили заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури и президент грузинского Красного Креста Натия Лоладзе. «Грузия получила 100 тысяч доз вакцины Sinopharm в подарок от национального общества Красного Креста. Тем самым мы внесли свой вклад в важное дело и сделали вакцину доступной для людей, ожидающих прививку Sinopharm», - сказала Лоладзе.

Национальное общество Красного Креста активно участвует в кампании вакцинации против коронавируса. Организация не только помогает с поставками препаратов в Грузию, но и участвует в оборудовании пунктов вакцинации. В частности, при поддержке Красного Креста одна прививочная зона появилась в Мцхета, а еще одна в ближайшее время начнет функционировать в Рустави, сообщает «Новости-Грузия».

В Грузии Sinopharm является самым популярным препаратом для вакцинации. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе традиционного метода.

Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная вакцина, состоящая из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда. Sinopharm вводят двумя дозами с интервалом 21 или 28 дней.