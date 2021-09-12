Коронавирус в Грузии: 1 838 новых случаев заражения, скончались 39 человек

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 838 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,79%, за последние две недели – 7,94%, а за последнюю неделю – 7,48%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 580 869.

Более 36% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 675. В Имерети выявили 257 случаев заражения, в Кахети – 206, в Самегрело и Земо Сванети – 198, в Аджарии – 177, в Квемо Картли – 97, в Гурии – 77, в Шида Картли – 72, в Мцхета-Мтианети – 22, в Самцхе-Джавахети – 26, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.

От ковида умерли еще 39 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 8 185.

Выздоровели 5 289 человек, их общее число выросло до 541 610.

На данный момент в Грузии 31 048 активных случаев коронавируса. Из них 6 194 пациента (около 20%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 429 пациентов тяжелое, 363 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 610 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 23 164 лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 89 человек, а в самоизоляции – более 35,3 тысячи.