После волны

В Грузии на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации снимают некоторые ковид-ограничения. В частности, сегодня на улицы крупных городов вернулся общественный транспорт. При каких условиях учебный процесс может в октябре вернуться в классы и когда ждать следующую, пятую волну?

Работа общественного транспорта в крупных городах была приостановлена на месяц. Ограничение было введено, когда в Грузии фиксировались наиболее высокие показатели за время всей пандемии – за день ковидом заболевали от четырех до шести тысяч человек.

Сейчас пиковая фаза пройдена: эпидемиологическая статистика улучшается. За минувшие сутки было зафиксировано менее тысячи новых случаев. Эпидемиологи предполагают, что на этой неделе в среднем ежедневно будет фиксироваться около 1500-2000 случаев.

«Сегодня показатель выявляемости в районе 5-6%. А за последние 7 и 14 дней он менее 8%. Самый тяжелый индикатор – смертность, она, конечно, все еще высока: 48 (смертей) это много, но это уже не 60, 70 и 80. Все показатели постепенно успокаиваются. Сейчас от нас зависит, насколько мы сможем сохранить стабильную тенденцию к улучшению. От того, как мы будем вести себя в транспорте, в метро, будем ли носить маски и избегать многолюдных мероприятий», – сказал глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе.

В то же время межведомственный координационный совет внес дополнение в правила проведения массовых мероприятий, таких как, например, конференции, тренинги, спортивные соревнования. В настоящее время для того, чтобы попасть на них, человек должен иметь при себе либо сертификат о прохождении вакцинации, либо результат теста на коронавирус – ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов, или быстрый тест, сделанный за 24 часа. Теперь появился еще один вариант:

«Согласно решению совета, к данным категориям также добавятся люди, которые переболели ковидом в последние шесть месяцев. Отсчет этих шести месяцев начнется спустя 14 дней после лабораторного подтверждения ковида», – заявил Георгий Гибрадзе, глава оперативного штаба межведомственного координационного совета.

Процесс вакцинации тем временем идет медленнее, чем хотелось бы, говорит Амиран Гамкрелидзе. За минувшие сутки привились 14 703 человека. Центр по контролю заболеваемости выступает за возобновление очного учебного процесса с октября. Правда, с одним «но». По рекомендации центра 80% школьного персонала должно быть привито.

«Не только учителя, но и родители вместе с другими членами семьи пусть будут так добры и привьются. Только в этом случае будет рассмотрено возобновление учебы, а оно обязательно должно возобновиться в классах».

В настоящее время полный курс вакцинации прошли 33% персонала публичных школ и 44% – частных.

«К сожалению, самый низкий показатель у нас среди студентов. Мы подсчитали. В Грузии около 138 тысяч студентов – бакалавров, магистров, докторантов. Из них привиты обеими дозами 17%», – сказал Гамкрелидзе.

Будет ли еще одна волна эпидемии и когда? Ряд специалистов полагает, что ее, скорее всего, следует ожидать к ноябрю.

Серго Чихладзе, специалист по вопросам здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия Агмашенебели» считает, что, во избежание повторения прошлых ошибок, принципы управления эпидемиологической ситуацией должны быть полностью пересмотрены:

«Мы не должны делать то, что мы делали в течение последних 18 месяцев. Вакцинация идет довольно быстро, но этого недостаточно для того, чтобы вакцинировать 60% взрослого населения в этом году. Вакцинацией надо заниматься интенсивнее – это раз. Второе направление – это тестирование. По тестам, в лучшем случае, мы доходим до 40 тысяч (в день). А то, что мы видим последние 10 дней, – 20 тысяч, 30 тысяч… Почему у нас высокая смертность? Не только потому, что много инфицированных, но и из-за того, что многие пациенты попадают в клиники не в первые дни (болезни). Если мы еще уменьшим тестирование, люди будут попадать не на начальных стадиях заболевания, а с осложнениями».

По данным на 13 сентября, полный курс вакцинации прошли 21,2% взрослого населения Грузии.