Михаилу Саакашвили обещают красивую встречу

Сегодня Михаил Саакашвили, недавно пообещавший скоро вернуться на родину, обратился из Нью-Йорка к военнослужащим. Как и во вчерашнем воззвании к согражданам, он призвал их еще немного потерпеть. Предстоящие выборы он снова назвал референдумом о назначении досрочных парламентских выборов.

«Иванишвили вас ненавидит, его тактика в том, что Грузии не нужна армия», – убеждает третий президент Михаил Саакашвили в своем видеообращении из Нью-Йорка грузинских военнослужащих. Успехи и «величие грузинской армии», Саакашвили связывает с эпохой своего президентства. Чтобы спасти отчаянную ситуацию в стране, третий президент призывает военнослужащих проявить свой гражданский долг – проголосовать против «Грузинской мечты» на муниципальных выборах. Их он по-прежнему называет «референдумом по отлучению Иванишвили от власти», хоть «Грузинская мечта» и покинула соглашение Шарля Мишеля, обязывавшее ее провести в 2022 году новые выборы, если на нынешних она получит менее 43% «пропорциональных» голосов:

«Грузию нужно спасти. Я обращаюсь к вам как к доблестным военнослужащим, но в первую очередь – как гражданам. Мы все должны подготовиться к исполнению нашего гражданского долга, к активному участию в выборах. А также для восстановления соглашения (Шарля Мишеля). Потому что это референдум для того, чтобы их (власти) вернуть в правовое поле».

А несколькими часами ранее из того же Нью-Йорка Михаил Саакашвили, сетуя на то, как много грузин покинули страну из-за безработицы и как он сам не может жить без родины, обнадежил народ:

«Еще чуть-чуть потерпите, люди, здесь речь идет о совсем недолгом времени», – сказал Саакашвили и опять не уточнил, сколько именно. Третий президент часто перед выборами обещает вернуться на родину, а выборов с прихода к власти «Грузинской мечты» было семь.

Ничего удивительного в том, что Михаил Саакашвили хочет вернуться на родину, председатель «Нацдвижения» Ника Мелия не видит. А в интервью ТВ «Мтавари» он даже признался:

«Я на его месте уже давно приехал бы в Грузию, не скрою, и об этом я много раз говорил. Потому что это исторический вызов. Мы должны умом победить «Грузинскую мечту». Очень важно не дать ей возможность обвинить нас в провокации и дестабилизации, которую потом поддержит международное сообщество».

На конструктивности политики Саакашвили настаивает политик Тако Чарквиани, пытающаяся организовать его мирный приезд на родину и возвращение в политику. Она сегодня сообщила грузинским СМИ, что созданная ею три дня назад организация уже насчитывает 40 тысяч сторонников:

«Мы планируем организовать многочисленную встречу Михаилу», – сказала Тако Чарквиани, не уточнив время и место.

«Классика жанра требует», – сказал по этому поводу кандидат на пост мэра Поти, бывший соратник Саакашвили Гиги Угулава с отсылкой на древнегреческую мифологию:

«Когда Одиссей уходит, он обязательно возвращается. Возвращение – это часть жанра, его логика. Человек, которого выгнали с родины, он обязательно вернется. И это будет мужественный шаг с его стороны. Что и как будет дальше, – это зависит от грузинского общества и от того, хватит ли благоразумия правящей силе».

«Даже в «Национальном движении» не верят, что Михаил Саакашвили вернется. Не думаю, чтобы кто-нибудь всерьез воспринимал его обещание», – сказал один из лидеров «Гирчи» Александр Раквиашвили.

Лидеров других малых партий не интересует, вернется он или нет. Они больше сосредоточены на выборах, которые, как и Михаил Саакашвили, называют референдумом.

А в правящей «Грузинской мечте» напомнили, что Саакашвили никогда не держал обещание, что он осужден, и место ему не в грузинской политике, а в тюрьме. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе обещал встретить Саакашвили «красиво»:

«Мы знаем, что он трус, и ему будет сложно выполнить и этот свой анонс. А если приедет, то ему будет выделено предопределенное ему место. О каких 40 тысяч сторонников вы говорите, на акциях протеста еле собрали пять тысяч человек, нам не понадобится применять силу, и он очень красиво попадет с границы в место исполнения наказания. Очень красиво все это будет сделано».

Все больше грузинских наблюдателей открыто выражают свое недовольство как заявлениями третьего президента, так и реакцией властей на них. В частности, Ираклий Мелашвили, эксперт по вопросам самоуправления, бывший советник Бидзины Иванишвили:

«Мы и сегодня видим, что политическая элита абсолютно не соответствует повестке дня граждан. Мало кто из политиков говорит, что собирается делать, если его выберут. Большинство оппозиционеров твердят, что это референдум, по итогам которого выпроводят Бидзину Иванишвили. Как можно без конца говорить о возвращении Миши? В регионах усиливается апатия в связи с нескончаемостью противостояния «Миша – Бидзина». Понятно, что Саакашвили так мобилизует перед выборами свой электорат. Но это выгоднее властям, чем оппозиции. Власть сумеет административным ресурсом достичь цели, а оппозиция практически отказывается говорить о тех вопросах, которые волнуют граждан».