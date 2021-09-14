«Нефть настолько не подорожала, чтобы так цена поднималась, тем более в Абхазии»

«Эхо Кавказа» решило спросить у жителей Абхазии, что они думают о повышении цен на топливо и дефиците бензина.

– Понимаете ли вы, почему в Абхазии выросли цены на бензин и образовался дефицит топлива? И сильно ли это бьет по вашему карману?

Даниил Горельников, г. Сухум: Есть две версии, одна из которых, я думаю, официальная, – это коррупционная составляющая внутри страны, из-за которой и рост цен, и из-за которой дефицит. Вторая версия, которая, мне кажется, еще более официальная, – это то, что в России поднялись цены, и некоторые недоработки наших властей с российскими властями, поэтому к нам стал поступать бензин по очень высокой цене. И второй вопрос, бьет ли по карману, честно сказать, прилично не бьет, но ударяет очень и очень прилично. В принципе, с другой стороны, мы уже никуда не денемся, надо смириться и жить дальше.

Никсон Ажиба: По карману, конечно, бьет, все почувствовали. А дефицит, мое мнение, – это все искусственно создано. На наш рынок, можно сказать, новый игрок хочет зайти, и у них внутренняя борьба, кого-то выживут с этого рынка, кто-то станет новым игроком, потому что не секрет, что нефтебазы новые строят. А цена экономически не обоснована, сильно завышена. В России такой тенденции нет, даже в мире. Нефть настолько не подорожала, чтобы так ощутимо цена поднималась, тем более в Абхазии, где бензин был, топливо было дешевле, чем в России, потому что к нам поступает без пошлины. Поэтому это все искусственно создано. И то, что нам говорят по телевидению, логистика и т.д., все это больше похоже на неправду.

Лаша Каличава: Одно из предположений, из-за того, что после пандемии спрос во всем мире вырос, на все, в том числе и на нефтепродукты. Соответственно, российские производители больше ориентируются, наверное, на внешний рынок, чем на внутренний. Внутренний рынок, я так понимаю, государство регулирует, чтобы не было дефицита. А Абхазия – уже другая страна, поэтому здесь нужно было нам самим как-то регулировать этот вопрос, хотя я думаю, что если Абхазия полностью зависит от России в вопросах приобретения бензина и дизтоплива, то не знаю, как можно внутри Абхазии этот вопрос решить. Второй момент, судя по публикациям в СМИ, у меня складывается такое впечатление, что есть что-то, чего не договаривают. Все знают, люди, которые в теме, так сказать, но чего-то не договаривают. Говорят какими-то завуалированными фразами.

– Сильно ли это бьет по вашему карману?

Лаша Каличава: Однозначно, конечно, потому что, когда я только купил машину, бензин практически был в два раза дешевле.

Рустам Зантария, корреспондент «Абаза-ТВ»: Понимания этого нет. Почему сложилась такая ситуация на сегодняшний день, может быть, кто-то понимает, но публично об этом еще никому не сказал. И в обществе такого понимания не сложилось. Мне кажется, что здесь в первую очередь хромает позиция власти в плане информационного освещения и разъяснения этого вопроса. Он, как минимум, нуждается в брифинге, где для СМИ и тем самым для населения будут даны все ответы. Это непонимание рождает определенные настроения в обществе. Чтобы предположений не рождалось, нужно дать четкую позицию и объяснить, что к чему.

– Сильно ли бьет по вашему карману?

Рустам Зантария: Я не являюсь автомобилистом, автолюбителем, водителем, тем не менее это бьет по карману всех без исключения. Рост цен на бензин, на топливо рождает рост цен на все остальное, на продукты питания. Это бьет по карману, и это меняет настроение в обществе. Это приводит к инфляционному росту, ко всему остальному.

– Понимаете ли вы, почему в Абхазии выросли цены на бензин и образовался дефицит топлива?

Дима Турнанба, г. Очамчыра: Честно говоря, такого полного понимания у меня, наверное, нет. Да, я, как и все люди, которые обеспокоены этим вопросом, смотрел статьи в интернете, в СМИ по поводу этого. Там были какие-то объяснения, но, честно говоря, целиком и полностью, наверное, все-таки понимания, наверное, нет.

– Сильно ли это бьет по вашему карману?

Дима Турнанба: Да, безусловно, особенно, когда в первое время был большой дефицит топлива, приходилось искать бензин, во-первых, в разных местах, а во-вторых, раньше я заправлялся АИ-92, АИ-95, но, когда его не стало, приходится заправляться либо тем, который есть, либо АИ-100, который существенно дороже, чем АИ-92 или АИ-95. И, в принципе, когда цены выросли на все, это тоже повлияло.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия